El hermano del expresidente se reunió con el mandatario nacional de Uruguay, Yamandú Orsi, para presentarle la millonaria propuesta en Manantiales

Un grupo de empresarios argentinos, que eligieron vivir en Uruguay hace más de 10 años, impulsa en Manantiales un ambicioso proyecto de infraestructura deportiva y de bienestar que demandará una inversión de u$s42,5 millones y que busca posicionar al corredor Manantiales–José Ignacio como un nuevo polo internacional para el deporte, el turismo y el bienestar.

Con el aval de las máximas autoridades nacionales y departamentales, los inversores del desarrollo Gianfranco Macri, Pablo Rubio y Mariano de Llano, mantuvieron una reunión de trabajo en la Torre Ejecutiva con el Presidente Yamandú Orsi y el Intendente Miguel Abella. Durante el encuentro, donde las autoridades se mostraron gratamente sorprendidas con el alcance del proyecto, los desarrollistas confirmaron su intención de comenzar los trabajos de inversión y obra durante este mismo año, destacando el impacto estratégico que tendrá en la infraestructura y el empleo cualificado en Maldonado.

Campo de golf, piscina climatizada y canchas de padel en Manantiales

El proyecto, desarrollado por Manantiales Golf SAD, contempla la construcción de un campo de golf de 27 hoyos sobre casi 100 hectáreas, organizado en tres circuitos independientes de nueve hoyos, junto con un Sport & Wellness Center de 3.000 m² cubiertos, canchas de tenis, pádel y fútbol, driving range techado, piscina climatizada, spa, hammam, gimnasio, coworking y kids club.

Gianfranco Macri, junto con otros empresarios argentinos, ejecutarán Manantiales Golf en tres años.

La magnitud del proyecto queda reflejada en una cifra: u$s42,5 millones destinados exclusivamente a infraestructura deportiva, sin incluir otros componentes inmobiliarios o de desarrollo. De ese monto, u$s30,3 millones corresponden al campo de golf y Club House y u$s12,2 millones al Sport & Wellness Center.

El campo ocupará casi 100 hectáreas y contará con 27 hoyos distribuidos en tres circuitos de nueve, una configuración especialmente diseñada para permitir que el club opere durante todo el año, pueda recibir torneos y eventos sin desplazar a sus socios y pueda realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de cerrar completamente la cancha.

El diseño estuvo a cargo de Randall Thompson y Kelly Blake Moran, de American Golf Design, con master planning de C. Stuart Moore y arquitectura de Martín Gómez Pustilnick. El mantenimiento agronómico estará en manos del mismo equipo que llevó adelante el Buenos Aires Golf Club.

La ubicación tampoco es casual: el proyecto se encuentra sobre Ruta 104, frente al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, a 12 kilómetros de José Ignacio, 18 kilómetros de Punta del Este, 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce y aproximadamente 90 minutos de Montevideo.

Gianfranco Macri y otros empresarios preparan un club que funcione los 12 meses del año

Uno de los grandes diferenciales del proyecto es que no está pensado exclusivamente para el verano.

Manantiales Golf estará disponible durante todo el año.

El golf será jugable durante todo el año y el Sport & Wellness Center funcionará los doce meses, creando una propuesta deportiva permanente para residentes, visitantes y turistas.

El modelo proyecta 8.200 rondas de golf de visitantes por año, de las cuales unas 2.100 se producirían entre abril y noviembre, justamente durante los ocho meses en los que Maldonado enfrenta su mayor desafío de estacionalidad.

El proyecto estima que esa actividad podría generar aproximadamente USD 1,5 millones anuales de gasto turístico adicional fuera del club, entre alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

El concepto es simple: crear una infraestructura que no dependa de la temporada alta, sino que ayude a extenderla.

Un sport center pensado para todo el año

El segundo gran componente del proyecto será un Sport & Wellness Center de 3.000 m² cubiertos, concebido como un club deportivo independiente del golf.

Contará con un gimnasio de más de 1.000 m², piscina climatizada, spa, hammam, espacios de wellness, coworking, kids club y servicios de fisioterapia, readaptación deportiva, nutrición y evaluación funcional.

En el exterior se sumarán canchas de tenis, pádel y fútbol, además de un driving range techado.

El objetivo es alcanzar una comunidad de hasta 1.500 socios, con distintas categorías para adultos, jóvenes, niños, seniors y empresas.

Así, el proyecto no se limita al golf: busca convertirse en un centro deportivo y de bienestar para toda la comunidad, incluyendo familias, jóvenes, adultos mayores, residentes permanentes y empresas de la zona.

Pablo Rubio es otro de los empresarios que lidera el proyecto presentado ante Yamandú Orsi.

Una inversión que generará empleo de calidad

La obra tendrá un pico de aproximadamente 320 puestos de trabajo directos, con un acumulado estimado de 785 puestos-año durante el proceso constructivo.

Una vez operativo, el club generará 100 puestos directos permanentes, a los que se sumarán aproximadamente 28 puestos vinculados a la gastronomía, hasta 36 empleos zafrales durante la temporada alta y alrededor de 190 puestos indirectos en proveedores, servicios y logística.

Pero el dato diferencial es que buena parte de esos puestos serán permanentes y técnicamente especializados, especialmente en áreas como greenkeeping, agronomía, deporte, wellness y gestión de instalaciones.

Una apuesta por el gof uruguayo

El proyecto incorpora además un componente educativo de largo plazo.

Manantiales Golf propone crear tres escuelas permanentes, gratuitas y abiertas a jóvenes de Maldonado:

Escuela de Golf.

Escuela de Caddies.

Escuela de Greenkeeping.

La iniciativa apunta a formar jugadores, profesionales especializados en atención y operación de campos de golf y técnicos en mantenimiento, agronomía, riego y gestión de césped.

El objetivo es que los egresados no sólo puedan trabajar en Manantiales, sino que contribuyan a elevar el estándar de los clubes de todo Uruguay. El programa tendrá un costo estimado de USD 85.000 anuales dentro de la operación del campo.

Un proyecto diseñado con el agua como prioridad

La gestión del agua constituye uno de los pilares ambientales del proyecto.

El plan contempla lagos internos alimentados por captación pluvial y escorrentía, sin utilizar agua potable de la red pública para riego, junto con un sistema de riego cerrado que permite recuperar y reutilizar el agua.

La infraestructura incorporará además telemetría, sensores de humedad del suelo y programación diferenciada por sectores, junto con especies de césped de menor requerimiento hídrico y tolerantes a la salinidad, como bermuda y paspalum.

El proyecto también prevé forestación con especies nativas, corredores biológicos entre los tres circuitos y manejo de las áreas de rough y márgenes de lagos como espacios de hábitat, con la intención de postular posteriormente a una certificación ambiental internacional como GEO Foundation o Audubon International.

Una inversión que se construye en tres años

La obra está proyectada para ejecutarse en tres años.

Durante el primer año se desarrollarán los grandes movimientos de suelo, infraestructura y sistemas de riego.

En el segundo año comenzará el proceso de siembra y grow-in y se prevé la apertura de los primeros nueve hoyos, mientras avanzan el Club House y el Sport Center.

En el tercer año se completarán los 27 hoyos, las canchas exteriores y la entrega final del complejo.

Un nuevo hito para Manantiales

Con una inversión de u$s42,5 millones, 27 hoyos, casi 100 hectáreas, un centro deportivo y de wellness de 3.000 m², más de 2.000 socios proyectados entre ambas comunidades, cientos de empleos durante la construcción y 100 puestos permanentes una vez operativo, Manantiales Golf busca convertirse en una de las nuevas grandes infraestructuras deportivas del Uruguay.

Pero el proyecto aspira a algo más que construir un club.

Busca crear un destino deportivo internacional, generar actividad durante todo el año, formar talento local, impulsar el turismo de temporada baja y construir una infraestructura de largo plazo para Manantiales, José Ignacio y Maldonado.