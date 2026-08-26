Profertil busca dólares para reforzar su negocio, tras cambiar de dueños

La firma lanza una emisión de deuda por u$s70 millones para financiar inversiones, pagar a proveedores y sostener su estructura logística

Profertil volverá al mercado de capitales con el objetivo de poder captar hasta u$s70 millones mediante una nueva emisión de deuda en dólares que utilizará prioritariamente para financiar las necesidades operativas de su negocio en la Argentina.

La compañía, controlada desde fines del año pasado por Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), abrirá este jueves 27 de agosto la licitación de sus Obligaciones Negociables (ON), Clase 4, con vencimiento a 42 meses.

Los títulos estarán denominados, serán suscriptos, integrados y pagaderos en dólares en el país y la emisión se realizará al 100% de su valor nominal, pagará intereses semestrales y devolverá todo el capital al vencimiento.

En el caso de la tasa será fija, pero todavía no está determinada ya que surgirá de las ofertas que presenten los inversores durante la licitación y permitirá medir el costo al que la nueva Profertil consigue financiarse en dólares.

La operación forma parte del Programa Global de Obligaciones Negociables de la empresa por hasta u$s500 millones y el monto que buscará ahora podrá ser ampliado hasta el límite disponible dentro de ese programa.

Profertil: primero, sostener la operación

El suplemento de precio presentado por Profertil establece con precisión qué podrá hacer la empresa con los dólares y, además, fija un orden de prioridad para utilizarlos.

El primer destino será la integración de capital de trabajo en la Argentina y, dentro de esa categoría, Profertil podrá utilizar los fondos para comprar bienes de cambio y pagar proveedores relacionados con su actividad.

También podrá destinarlos a remuneraciones y cargas sociales, impuestos y otras obligaciones fiscales y a la adquisición de bienes y servicios vinculados con su operación.

El mismo concepto incluye el mantenimiento de activos e infraestructura, un rubro relevante para una compañía cuya producción se concentra en el complejo petroquímico de Ingeniero White, en Bahía Blanca, y que necesita además una estructura logística para transportar y distribuir fertilizantes.

Además, podrá aplicar hasta el 100% del producido de la colocación a capital de trabajo, lo cual muestra que no existe una distribución predeterminada que obligue a repartir los u$s70 millones entre diferentes destinos.

Si las necesidades de capital de trabajo no absorben todos los recursos, la segunda prioridad serán las inversiones en activos físicos y bienes de capital en la Argentina.

Otra alternativa será utilizar los recursos para financiar el giro ordinario del negocio, o también destinarlos a la adquisición, transferencia o mantenimiento de empresas o fondos de comercio ubicados en la Argentina.

La inclusión de esta opción no implica que exista una compra en marcha ya que la empresa no identificó ningún activo ni operación de adquisición en la documentación de la oferta.

Hasta que sean aplicados, los fondos podrán permanecer transitoriamente en depósitos bancarios, fondos comunes de inversión y otros instrumentos financieros líquidos admitidos por las políticas de la compañía.

La firma busca dólares para financiarse: hasta u$s140 millones en solo cuatro meses

La nueva colocación de deuda en el mercado de capitales adquiere otra dimensión al compararla con la actividad financiera reciente de Profertil.

En mayo pasado, la empresa ya había salido al mercado con las ON Clase 3 que comenzó con una oferta por u$s40 millones, ampliable hasta u$s70 millones, y terminó colocando el máximo previsto a a 42 meses y una tasa fija del 5,75% anual.

Si ahora logra colocar el monto inicialmente ofrecido para la Clase 4, Profertil habrá conseguido u$s140 millones mediante ON en aproximadamente cuatro meses.

La comparación entre ambas operaciones tendrá además una segunda lectura cuando termine la nueva licitación debido a que permitirá saber si la empresa puede repetir el volumen conseguido en mayo y a qué costo obtiene ahora los dólares frente al 5,75% anual que pagó entonces.

La subasta de la Clase 4 comenzará a las 10 del jueves y terminará a las 16, mientras que la emisión y liquidación está prevista para el viernes 28, con un monto mínimo de suscripción de u$s100 y una oferta que tendrá un tramo competitivo, en el que los inversores deberán indicar la tasa pretendida, y otro no competitivo para órdenes de hasta u$s100.000.

La emisión recibió además la calificación AAA.ar con perspectiva estable de FIX SCR y Moody's Local Argentina.

El cambio que terminó con la etapa de YPF

La nueva estrategia financiera comenzó después de una transformación completa de la estructura accionaria de Profertil que durante más de dos décadas estuvo controlada en partes iguales por YPF y Nutrien, con el 50% del capital cada una.

Ese esquema terminó a fines de 2025 cuando la petrolera estatal vendió su participación a Agro Inversora Argentina, sociedad controlada por Adecoagro, por aproximadamente u$s596 millones, sujeto a los ajustes previstos en el contrato.

La posterior salida de Nutrien completó la reorganización y dejó a Adecoagro con el 90% de Profertil y a ACA con el 10% restante.

Los nuevos accionistas están directamente vinculados con el sector que consume la producción de la compañía.

Adecoagro desarrolla actividades agrícolas e industriales en Sudamérica y ACA reúne cooperativas agropecuarias y participa en la comercialización de granos, semillas, fertilizantes y otros insumos.

El negocio que quedó en nuevas manos

Profertil es la principal fabricante argentina de urea granulada, uno de los fertilizantes nitrogenados utilizados principalmente en cultivos extensivos como maíz y trigo.

Su mayor activo es el complejo industrial de Ingeniero White, dentro del polo petroquímico de Bahía Blanca que tiene capacidad nominal para producir aproximadamente 1,44 millones de toneladas anuales de urea granulada y 790.000 toneladas de amoníaco y cuenta con infraestructura portuaria, ferroviaria y vial.

La compañía complementa esa instalación con infraestructura logística en puntos como Puerto General San Martín, San Nicolás y Necochea para abastecer las principales regiones agrícolas.

Durante 2025, Profertil comercializó 1,2 millones de toneladas de productos, registró ingresos cercanos a u$s601 millones y un EBITDA de alrededor de u$s198 millones.

La empresa estima que abastece cerca del 45% del mercado argentino de urea y antes del cambio de accionistas, además, había realizado la mayor parada programada de mantenimiento desde la construcción de la planta.

Los trabajos demandaron una inversión de u$s95 millones, 18 meses de planificación y 54 días de ejecución, desembolso que sirve para dimensionar la escala industrial del activo, pero que no debe confundirse con el destino de la nueva deuda.