Cristiano Ronaldo prepara su retiro con un imperio de negocios fuera del fútbol

Con una fortuna estimada en US$1.200 millones, el portugués diversificó sus inversiones en hoteles, salud, tecnología, medios y más

Cristiano Ronaldo se acerca al final de su carrera como futbolista profesional, pero su actividad empresarial atraviesa una etapa de expansión. A los 41 años, el portugués construyó un patrimonio que se estima en u$s1.200 millones y una cartera de negocios que va mucho más allá de los contratos publicitarios y los productos que llevan sus iniciales.

El tamaño de ese imperio también puede medirse por sus ingresos. Forbes calculó que Ronaldo generó aproximadamente u$s300 millones en los últimos 12 meses, con unos u$s235 millones provenientes del fútbol y otros u$s65 millones obtenidos fuera de las canchas a través de patrocinios, licencias, apariciones, memorabilia y otras actividades.

Pero el dato que permite entender hacia dónde apunta su estrategia es otro: Ronaldo comenzó a transformar su marca personal en una cartera de inversiones. En los últimos años ingresó en empresas de tecnología, salud e inteligencia artificial, entre otras inversiones.

Cómo prepara Cristiano Ronaldo su salida del fútbol

La transformación empresarial adquiere mayor relevancia por el momento de su carrera. En agosto de 2026, Ronaldo reconoció que probablemente esta sea su última temporada como futbolista profesional, aunque no fijó una fecha definitiva para su retiro.

Su salida de las canchas no significaría, sin embargo, el final de su principal fuente de ingresos. La diferencia es que una parte creciente de su actividad económica ya no depende de cuánto juega, cuántos goles convierte o qué contrato consigue como futbolista.

Durante su carrera, Ronaldo convirtió su nombre en uno de los activos comerciales más reconocidos del deporte mundial. Esa audiencia es ahora la base sobre la que desarrolló negocios en sectores que van desde la hotelería hasta la tecnología.

La marca CR7 que llevó su nombre a otros negocios

Las iniciales CR7 dejaron hace tiempo de identificar solamente a un futbolista. Se transformaron en una marca comercial utilizada en indumentaria, productos de estilo de vida, perfumes, relojes y otros artículos.

El modelo tiene una característica importante y es que Ronaldo no se limita a prestar su imagen para que una empresa venda un producto. En muchos casos, su nombre forma parte del propio negocio, lo que le permite capturar valor de una marca que desarrolló durante más de dos décadas de carrera.

Ese esquema también llegó al mundo del fitness. El universo comercial asociado a CR7 incluye gimnasios y propuestas vinculadas al entrenamiento y el bienestar, un segmento que mantiene una conexión directa con la imagen de Ronaldo como deportista de elite.

Cómo es el negocio hotelero con Pestana

Uno de los negocios más visibles del imperio es la cadena Pestana CR7 Lifestyle Hotels, creada a partir de una asociación entre Ronaldo y el grupo hotelero portugués Pestana.

La primera apertura se produjo en 2015 en Funchal, Madeira, y el proyecto luego se extendió a otras ciudades internacionales. Actualmente existen hoteles CR7 en Funchal, Lisboa, Madrid, Nueva York y Marrakech.

Se trata de uno de los negocios más importantes del futbolista

La alianza combina dos activos diferentes. Pestana aporta la estructura y experiencia de una compañía hotelera, mientras que Ronaldo incorpora una marca global capaz de atraer reconocimiento y público internacional.

La expansión todavía no terminó. Pestana anunció una nueva propiedad CR7 en París para 2027, lo que prolonga el proyecto iniciado una década atrás.

Insparya y el negocio de la salud capilar

La salud es otra de las áreas en las que Ronaldo desarrolló una actividad empresarial. El portugués está vinculado a Insparya, grupo especializado en tratamientos y trasplantes capilares.

La compañía nació en Portugal y posteriormente avanzó con su expansión internacional, con presencia también en España. Ronaldo participó en el desarrollo del proyecto como inversor y accionista.

La clínica cuenta con la participación del futbolista como figura e inversor

La apuesta encaja dentro de una tendencia más amplia de su cartera: negocios relacionados con la salud, el bienestar y el cuidado personal, sectores que tienen además una conexión natural con su imagen pública.

Cristiano Ronaldo invirtió u$s7,5 millones en una empresa vinculada a Herbalife

Una de las operaciones más concretas de 2026 se produjo en febrero. Ronaldo invirtió u$s7,5 millones en HBL Pro2col Software, una subsidiaria vinculada a Herbalife dedicada a tecnología aplicada a nutrición y bienestar.

La operación representó una participación del 10% en HBL Pro2col Software. La compañía trabaja con tecnología orientada a la personalización de planes de nutrición y bienestar.

La inversión tiene una diferencia respecto de sus tradicionales acuerdos comerciales con marcas. En este caso, Ronaldo pasó de ser una figura asociada comercialmente a Herbalife a tener una participación directa en una compañía vinculada con el negocio.

Cuáles son las inversiones de Cristiano Ronaldo en el mundo de la tecnología

El portugués también apostó por WHOOP, una empresa tecnológica especializada en dispositivos y servicios para monitorear actividad física, sueño, recuperación y rendimiento.

En marzo de 2026, WHOOP anunció una ronda de financiamiento de u$s575 millones, que llevó la valuación de la compañía a aproximadamente u$s10.100 millones. Ronaldo estuvo entre los inversores individuales de la operación.

La empresa informó además que superaba los 2,5 millones de miembros y que sus reservas habían crecido 103% interanual durante 2025.

Para Ronaldo, WHOOP representa una inversión estrechamente vinculada con el conocimiento acumulado durante su carrera: rendimiento deportivo, recuperación y seguimiento de variables relacionadas con la actividad física.

La cartera llegó incluso a uno de los sectores tecnológicos de mayor crecimiento. En diciembre de 2025, Perplexity anunció una asociación global con Ronaldo y confirmó que el futbolista se había convertido en inversor de la compañía.

El acuerdo combinó la inversión con una alianza comercial. Perplexity desarrolló una experiencia relacionada con la carrera y los contenidos de Ronaldo para sus seguidores.

En este caso, no se informó públicamente cuánto dinero invirtió Ronaldo ni qué porcentaje de Perplexity posee, por lo que no existe una cifra oficial para incorporar a su patrimonio.

Cristiano Ronaldo incursionó en el streaming

La diversificación también alcanzó al negocio de los contenidos. Durante 2026, Ronaldo avanzó con una inversión en LiveModeTV, plataforma vinculada al ecosistema de CazéTV y orientada a la distribución de contenido deportivo.

La operación suma otra pieza a una estrategia que ya no está concentrada exclusivamente en bienes de consumo. Ronaldo comenzó a posicionarse también en empresas vinculadas con la tecnología, el entretenimiento y la distribución de contenidos deportivos.

Con una fortuna estimada en US$1.200 millones, nuevas participaciones empresariales y una carrera deportiva que se acerca a su final, Ronaldo está construyendo una segunda etapa en la que el fútbol puede dejar de ser su principal actividad económica, pero seguirá siendo el origen de la marca que sostiene buena parte de su imperio.