El proyecto ya alcanzó el 50% de avance y tendrá 100 locales, 7 salas de cine, gastronomía y más de 8.000 m² de espacios al aire libre

Con u$s60M invertidos, será un shopping a cielo abierto en Gonnet, primera etapa de un desarrollo de usos mixtos de IRSA.

El shopping Distrito Diagonal en Gonnet, La Plata, avanza 50% y abrirá a mediados de 2027 con 100 locales.

La Plata está cada vez más cerca de dejar atrás el histórico mote de "la capital sin shopping". Distrito Diagonal, el centro comercial que Grupo IRSA construye en Gonnet, ya alcanzó el 50% de avance de obra, tiene prevista su apertura para mediados de 2027 y comenzó a buscar las marcas que ocuparán sus 100 locales. iProfesional fue uno de los medios que participó de una recorrida por la obra, junto a un grupo reducido de periodistas, y pudo conocer de primera mano cómo será el proyecto y qué planes tiene la compañía para la zona.

La escena es bastante diferente a la de hace un año, cuando la estructura todavía permitía imaginar con dificultad qué iba a suceder detrás de los cercos. Ahora el proyecto empieza a tener forma. Hay sectores donde ya se distinguen los futuros locales, los accesos, las plazas y los espacios por donde circularán los visitantes.

Pero Distrito Diagonal no apunta solamente a sumar un shopping a la ciudad. El predio tiene una ubicación estratégica en Gonnet, equidistante del casco histórico de La Plata y del centro comercial de City Bell, y está conectado con algunos de los principales puntos de referencia de la zona, como la República de los Niños, el Estadio Único y los dos grandes hipermercados ubicados frente al predio.

A esto se suma la nueva bajada de la autopista, que facilita la llegada desde otros puntos de la región. La expectativa de IRSA es que el proyecto funcione no sólo para los vecinos de La Plata, sino también como un nuevo destino para visitantes de otras localidades y para el público regional.

La obra comenzó en septiembre de 2024, aunque el proyecto lleva varios años de desarrollo. Durante la recorrida por el predio, Candelaria Purdia, líder de Distrito Diagonal, explicó que actualmente trabajan allí unas 420 personas por día y que esa cantidad crecerá cuando comience la construcción de los locales.

El shopping será el primer paso de un proyecto mucho más grande. Pero, por ahora, Purdia explicó que hoy el foco está en el centro comercial en terminar y comercializar el centro comercial.

Cómo será el nuevo shopping de La Plata y qué marcas busca IRSA

La propuesta tendrá más de 22.000 m² de superficie locativa, 700 cocheras y más de 8.000 m² de espacios públicos a cielo abierto. El centro comercial tendrá 100 locales de unos 100 metros cuadrados cada uno, siete salas de cine, un espacio de entretenimiento de unos 1.800 m² y más de 15 propuestas gastronómicas. La expectativa de IRSA es recibir unos 600.000 visitantes por mes una vez inaugurado.

"El proyecto es una L que envuelve los parking sobre Belgrano y tiene un recorrido que va de plaza a plaza, donde se van concatenando patios que cada uno tiene una característica distinta", explicó Santiago Fernández Cristin, gerente de Proyectos de Grupo IRSA.

El nuevo shopping de La Plata tendrá 100 locales y ya comenzó a buscar las marcas que los ocuparán (Gentileza Grupo IRSA)

Ese recorrido es parte central de la propuesta. Distrito Diagonal busca alejarse del formato de shopping cerrado y apostar por un centro comercial a cielo abierto, con plazas, patios, vegetación y espacios para permanecer. La intención es que el visitante pueda circular de un sector a otro y encontrar propuestas gastronómicas, comerciales y de entretenimiento durante todo el trayecto.

Dentro del predio habrá dos grandes plazas que funcionarán como accesos peatonales. Desde allí se ingresará a un circuito que busca generar una continuidad entre el espacio público y el centro comercial, con un recorrido pensado más como una calle urbana que como un pasillo tradicional.

Una de las características que más se notan durante la recorrida es el desnivel del terreno. Hay una diferencia natural de unos 7 metros que IRSA decidió incorporar al diseño. En lugar de corregirlo, el proyecto lo utiliza para generar accesos a distintos niveles y darle movimiento al recorrido.

El concepto también contempla alternativas para los días de lluvia. Uno de los patios será semicubierto y habrá sectores protegidos que permitirán recorrer el shopping aun cuando el clima no acompañe. La idea, explicaron durante la presentación, es que el formato a cielo abierto no limite su funcionamiento durante todo el año.

No habrá un patio de comidas tradicional concentrando toda la oferta en un único lugar. Los restaurantes y propuestas gastronómicas estarán distribuidos a lo largo del recorrido, con sectores de mesas propios y espacios integrados a los distintos patios. "La idea no es estancar a la gente en un patio de comida, sino que el formato de poder quedarse y disfrutar sea en todo el recorrido", explicaron durante la recorrida.

En el primer piso se concentrará buena parte de la propuesta de entretenimiento, con las salas de cine, el área de juegos y una zona gastronómica. El proyecto contempla además sectores de entretenimiento cubiertos y al aire libre.

Unas 420 personas trabajan cada día en la obra (Gentileza Grupo IRSA)

Un shopping masivo, con marcas premium y propuestas para distintos públicos

La comercialización de los locales recién está comenzando y todavía no hay nombres para anunciar. La compañía ya está recibiendo potenciales locatarios y realizando recorridas con distintas marcas.

Durante la visita, Purdia destacó que la comercialización está avanzando bien, incluso en un contexto complejo para algunos rubros como la indumentaria. La explicación que dio es que La Plata representa una plaza con una demanda que hoy no cuenta con una propuesta de este tipo. "Las marcas estaban esperando una propuesta como esta", aseguró.

El objetivo, además, no es construir un shopping exclusivamente premium. IRSA lo define como un centro comercial masivo, con una combinación de marcas internacionales, nacionales y locales.

"Va a tener todos los rubros que nosotros tenemos en centros comerciales. Le vamos a poner mucho foco al entretenimiento y la gastronomía", explicó Purdia.

El mix buscará abarcar tanto al segmento ABC1 del perímetro cercano como al público C2 de una zona más amplia. Por eso, habrá marcas premium, pero también propuestas masivas y locales de mayor tamaño. La referencia utilizada durante la charla fue la de un shopping como Alto Palermo, donde conviven distintos niveles de oferta y precios.

La amplitud de la propuesta es parte de la estrategia para captar no sólo a los habitantes de Gonnet y La Plata, sino también a consumidores de localidades cercanas como Berazategui o Quilmes, teniendo en cuenta que en zona sur el shopping más cercano que hasta ahora tienen es el Alto Avellaneda en Avellaneda.

IRSA espera recibir unos 600.000 visitantes por mes cuando Distrito Diagonal abra sus puertas (Gentileza Grupo IRSA)

El shopping será la primera etapa de un desarrollo mayor

Distrito Diagonal ocupará una parte de un proyecto integral que contempla otros desarrollos alrededor del centro comercial. Dentro del predio de unas 8 hectáreas hay 15 lotes previstos para futuros proyectos de usos mixtos, que podrían incluir viviendas, oficinas, hotel y otros destinos.

También se mencionaron posibles espacios para universidades y centros de salud, aunque la compañía aclaró que todavía no está poniendo el foco en esas propuestas. La prioridad actual es el shopping y su comercialización.

El desarrollo del resto del proyecto será gradual. Los responsables de IRSA estiman que unos tres años después de la apertura del centro comercial podrían empezar a verse edificios, siempre dependiendo de cómo avance la comercialización y de la evolución de las distintas etapas.

La idea, explicaron, es que el shopping funcione como el primer gran movimiento de un desarrollo que se irá completando con el paso del tiempo y que podría modificar la dinámica urbana de esa zona de Gonnet.

Distrito Diagonal contará con 700 cocheras y y 8.000m² de plazas y espacios al aire libre (Gentileza Grupo IRSA)

La infraestructura también forma parte de esa transformación. Para abastecer al predio, IRSA está realizando obras de agua, cloacas, electricidad y otros servicios, incluso fuera de los límites del terreno. Según explicaron, esas obras permitirán extender infraestructura hacia el entorno inmediato.

El proyecto prevé además generar unos 1.200 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos una vez que esté en funcionamiento.

Según contaron los responsables del proyecto en la recorrida, la inversión total estimada para el desarrollo alcanza los u$s220 millones, mientras que u$s60 millones corresponden específicamente al centro comercial.

Para mediados de 2027, si el cronograma se mantiene, La Plata tendrá finalmente su primer shopping de esta escala. Y Distrito Diagonal llegará con una pretensión bastante mayor que la de sumar un centro de compras; será el primer movimiento de un desarrollo que IRSA imagina creciendo durante los próximos años alrededor de ese nuevo polo urbano.