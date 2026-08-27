El boom de los bodegones dispara un nuevo circuito gastronómico en la Ciudad

Por primera vez, el gobierno porteño organiza una semana específica con un recorrido que reúne propuestas con promociones especiales en distintos barrios

Los bodegones ofrecen promociones diversas, sin descuento uniforme, y un "Pasaporte" digital para explorar el circuito con juegos.

Esta iniciativa busca revitalizar el patrimonio gastronómico y el turismo, conectando más de 7.000 locales que emplean a 75.000 personas.

El Gobierno de CABA lanzó la 1° Semana de los Bodegones Porteños (24 al 28 de agosto), con más de 100 restaurantes participantes.

El regreso de los bodegones y la aparición de una nueva generación de restaurantes que recuperan sus platos, estética y códigos llevaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a crear por primera vez la "Semana de los Bodegones Porteños".

Se trata de una iniciativa que convierte esa oferta gastronómica en un circuito distribuido por distintos barrios, con establecimientos históricos, bares notables, restaurantes de clubes y propuestas surgidas en los últimos años.

La primera edición comenzó el lunes 24 y se extenderá hasta el este viernes 28 de agosto y quedó oficialmente plasmada mediante la Disposición 35/DGDGAS/26 de la Dirección General de Desarrollo Gastronómico.

La medida aprobó una nómina de 86 establecimientos que cumplieron las condiciones de la convocatoria, aunque posteriormente, el gobierno que encabeza Jorge Macri informó que la actividad alcanzaba a más de 100 bodegones.

La propuesta no funciona como un festival concentrado en un único espacio sino que los restaurantes mantienen su actividad en sus direcciones habituales y quedan conectados mediante un mapa interactivo que permite organizar el recorrido y consultar las promociones disponibles.

Tampoco existe un menú, un precio ni un descuento general establecido por las autoridades y cada participante decidió qué ofrecer durante los cinco días de la actividad y bajo qué condiciones, por lo que hay platos especiales, menús completos, propuestas para compartir y rebajas sobre la carta.

Un negocio de más de 7.000 locales

El circuito aparece dentro de un sector que ha venido sumando un peso relevante en la economía porteña.

De acuerdo con información oficial, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 7.000 establecimientos gastronómicos que emplean a más de 75.000 personas.

Según los mismos datos presentados por la Ciudad al anunciar los resultados de la Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026, el sector elabora entre 12 millones y 14 millones de raciones de comida por día.

Además, datos del Observatorio Turístico porteño indican que uno de cada cuatro visitantes nacionales y uno de cada tres internacionales identifica a la experiencia gastronómica como el principal motivo para viajar a Buenos Aires.

Dentro de ese mercado, el crecimiento de los bodegones puede seguirse también a partir de las convocatorias específicas.

En este sentido, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad mantiene una medición específica sobre la actividad de los restaurantes, con datos mensuales sobre volumen físico, precios de los menús y precios medios ponderados.

Qué busca la Ciudad con el nuevo circuito

Más allá de la idea, la convocatoria oficial no contempla subsidios, aportes económicos ni compensaciones directas para los restaurantes participantes, a pesar de que el momento económico del país no es el idea para el sostenimiento de esta actividad de manera independiente.

Para los establecimientos, el beneficio previsto solamente pasa por la difusión institucional y su incorporación a una acción que lleva a los consumidores hasta sus propios salones.

En la norma, las bases y condiciones fijaron como objetivo "revitalizar el patrimonio cultural y gastronómico de la Ciudad" y poner en valor a los bodegones como espacios de encuentro y tradición.

La actividad es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica y también se integra a BA24H, iniciativa oficial orientada a promover actividades económicas, culturales, gastronómicas y de entretenimiento vinculadas con la noche.

El programa 2026 de la Dirección General de Desarrollo Gastronómico permite precisar el objetivo económico de estas acciones al plantear que "desarrollar, promocionar y profesionalizar al sector genera nuevas oportunidades de negocios y empleo y utiliza la gastronomía para incrementar el turismo y la actividad económica en los barrios".

Los establecimientos seleccionados, a cambio, deben mantener las promociones presentadas durante la vigencia de la actividad, cumplir con la normativa y las disposiciones correspondientes a los medios de pago y eventualmente suministrar información estadística cuando sea requerida por la autoridad de aplicación.

Para los consumidores, el beneficio depende de la propuesta de cada local y la edición actual se diferencia en ese punto de otras campañas gastronómicas porteñas, ya que no obliga a los participantes a aplicar una rebaja uniforme.

De platos por $12.900 a menús para compartir

La libertad comercial que tienen los establecimientos genera diferencias importantes de precios.

Entre las alternativas más económicas figura Cucina D'Onore, en Puerto Madero, que ofrece gnocchi verdes con cuatro quesos por $12.900 y lasagna della nonna por $15.900.

La Ochavita, en Liniers, tiene canelones de verdura, ricota, jamón y mozzarella con salsa filetto, gratinados en horno de barro, por $14.000.

Don Juan, en Villa General Mitre, propone una milanesa con papas fritas por $14.900 y una alternativa de pastas, entre ñoquis y fusilli, por el mismo valor.

En Viejo Mundo, sobre la avenida Warnes, el menú cuesta $25.000 y permite elegir entre bondiola a la riojana o milanesa a caballo, con copa de vino o agua y flan o budín de pan.

Café Cortázar, en Palermo, ofrece por $26.000 pastel de papa y carne, chocotorta y una copa de vino, gaseosa o agua.

Bar Plaza Dorrego tiene osobuco con polenta, queso y dulce como postre y bebida por $28.000 mientras que Café García ofrece por $35.000 malfatti caseros de espinaca y queso con salsa de hongos y verdeo, más una bebida.

Para quienes buscan platos para compartir se puede hacer mención a La Farola de Devoto, que vende una milanesa napolitana con guarnición por $38.000 para dos personas y $59.000 para cuatro.

Otros establecimientos eligieron no armar un menú específico como La Casona y Feriado Cantina, que aplican un descuento del 20% sobre sus cartas durante la semana.

Un estilo que amplió un formato histórico

La creación del circuito llega después de varios años en los que aparecieron restaurantes que recuperaron elementos de los antiguos bodegones sin tener necesariamente décadas de historia.

La propia Ciudad utiliza la denominación "neobodegones" para identificar a establecimientos que toman platos, códigos y elementos de la estética clásica y los reinterpretan con formatos contemporáneos.

Milanesas, tortillas, pastas, carnes, guisos, vermut y postres tradicionales forman parte de propuestas que en algunos casos incorporan cartas de vinos, coctelería, técnicas de cocina actuales y salones diseñados alrededor de esa identidad.

La renovación sumó emprendimientos creados específicamente alrededor del concepto de bodegón a los restaurantes históricos que ya funcionaban en la Ciudad.

Entre esos proyectos se encuentra Hierro Bodegón, desarrollado por Francisco Giambirtone y Santiago Lambardi junto con Diego y Gustavo Batica.

También surgieron propuestas como Bochinche y Puchero, esta última vinculada al grupo gastronómico Guardia Nacional.

Durante este 2026 abrió además Rioba Bodegón frente a Plaza Armenia, en Palermo, con una carta centrada en pastas y cocina porteña.

La aparición de estas propuestas dio lugar incluso a una categoría propia dentro del mercado que combina la cocina asociada a los restaurantes tradicionales con locales y conceptos creados recientemente.

Los clubes abren sus propios bodegones

Los clubes deportivos y de barrio también sumaron restaurantes identificados con este formato.

River cuenta con Bodegón 1901 dentro del Monumental, mientras que Racing inauguró en enero pasado Lacadé en su sede de Villa del Parque.

Independiente había abierto La Caldera durante 2025 y Atlanta tiene Los Bohemios en su sede de Humboldt, en Villa Crespo, mientras que en marzo pasado abrió Bodegón 17 de Agosto dentro del club del mismo nombre, en Villa Pueyrredón, con una carta que incluye parrilla, milanesas y platos para compartir.

Algunos restaurantes de clubes ingresaron además en el circuito oficial, entre los que figuran Comedor GEVP, en Villa del Parque; Los Bohemios, en Villa Crespo, y Club Chacabuco, en Flores.

Los históricos que integran el recorrido

La nómina aprobada por la Dirección General de Desarrollo Gastronómico incluye algunos de los nombres tradicionales de la gastronomía porteña.

Entre ellos están El Imparcial; Bar El Federal; La Poesía; Café Margot; Rotisería Miramar; El Gato Negro; Bar de Cao; Hipopótamo y 8 Esquinas.

También participan Gambrinus; Bodegón Español; Jugador N°12; Pepito; Manolo; La Perlita; El Faro de Vigo; Parrilla Los Cabritos y Café García, además de establecimientos más recientes como La Capitana Bodegón y Vermutería; Beba Cocina; Perro Comedor y Feriado Cantina.

Las direcciones incluidas en la disposición extienden el recorrido por Palermo, Villa Crespo, Villa Devoto, Villa del Parque, Boedo, Flores, Floresta, Mataderos, La Boca, San Telmo, Balvanera, Retiro, Belgrano, Puerto Madero y el microcentro, entre otros puntos de Buenos Aires.

Un antecedente pero con distinto mecanismo

Aunque esta es la primera Semana de los Bodegones Porteños, la Ciudad ya había realizado una campaña dedicada a este tipo de restaurantes.

En septiembre de 2025 organizó Pintó Bodegón, que reunió a más de 70 establecimientos distribuidos por diferentes barrios.

El mecanismo comercial era distinto porque los participantes ofrecían un descuento del 30% sobre el ticket final, independientemente del medio de pago, y también había menús especiales compuestos por plato principal, bebida y postre.

Para la edición de este año, la Ciudad eliminó el porcentaje general y dejó que cada establecimiento fijara las condiciones de su propuesta.

Además, incorporó el Pasaporte Bodegón Porteño, que utiliza códigos QR instalados en los locales para registrar visitas, completar misiones y trivias y acumular sellos digitales.

"Los bodegones son parte central de la cadena gastronómica porteña", sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante la presentación de la Semana.

En tanto, el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, explicó que los juegos y desafíos incorporados al pasaporte buscan que porteños y turistas recorran y conozcan diferentes establecimientos.