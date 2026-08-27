Diarco volvió a cerrar otra sucursal y el repliegue mayorista expone el derrumbe del consumo masivo

La cadena mayorista bajó la persiana en Tres Arroyos a poco de cerrar en Zárate. El sector mayorista no logra revertir las menores ventas y se achica

La caída que atraviesa el consumo sigue golpeando de la peor forma al segmento de los supermercados y las cadenas mayoristas. El declive en las ventas y el incremento de los costos operativos promueve una ola de persianas en baja que parece intensificarse con el correr de los meses. En ese marco, un gigante como la cadena Diarco acaba de cerrar de forma sorpresiva su sucursal en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. A principios de este mes, la misma compañía cesó las operaciones de uno de sus locales en Zárate. En Tres Arroyos, la decisión de Diarco de dejar de operar afecta la continuidad de al menos una docena de empleos y en torno a la cadena subsiste el temor a que ocurran nuevos cierres antes de que concluya 2026.

En la ciudad mencionada, la sucursal ubicada sobre la avenida San Martín 860, amaneció en días recientes con carteles de "Cerrado al público. Disculpas" en sus ingresos.

De acuerdo a fuentes locales, el último día de atención fue el viernes 21 de agosto. Desde esa jornada, el local de Diarco en Tres Arroyos permanece sin actividad. Quienes transitan por la zona advierten que en el interior del edificio las góndolas continúan repletas de mercadería, lo que da cuenta de una decisión tomada de manera repentina y sin un operativo de vaciamiento previo.

Hasta el momento, la empresa no emitió comunicados ni notificó la medida a los sindicatos del sector. En los días previos, parte del personal había comenzado a repartir currículums ante la circulación de versiones sobre el posible cese de operaciones.

Al margen de la baja de persianas, en los canales digitales de la firma el punto de venta todavía figura como activo e integrado a promociones comerciales con vigencia hasta el 31 de agosto.

La sucursal había sido inaugurada el 16 de marzo de 2020 en medio de quejas por parte de los comerciantes locales. Con el paso del tiempo, la sucursal de Diarco en Tres Arroyos migró de un perfil mayorista a la atención al público en general.

Un proceso de achique que suma sucursales y despidos

La persiana baja en Tres Arroyos no es un hecho aislado. En las últimas semanas, Diarco cerró un local inaugurado hace seis meses en el microcentro de Zárate. Allí, la facturación del primer tramo de 2026 no logró cubrir los costos operativos de la estructura.

A esta baja se suman cierres previos en Lanús Oeste, Gualeguaychú, Concordia (ambas, en Entre Ríos), Sáenz Peña (Chaco) y la localidad tucumana de Concepción, con decenas de empleos afectados.

En Zárate, la medida no alcanzó a la casa central de la firma, que sigue operativa. Sin embargo, en el sector mayorista no descartan nuevos recortes si la demanda no muestra señales de recuperación. La empresa no precisó el destino final de las nóminas del personal alcanzado por estas medidas.

Los ajustes en las estructuras comerciales se repiten en distintas cadenas del rubro, que buscan equilibrar sus cuentas ante el alza de costos y la demora en la recuperación de las ventas.

Derrumbe de ventas y números en rojo en el canal mayorista

El repliegue de la compañía coincide con un momento crítico para el sector. Según datos del Indec, las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 3,1% interanual en junio. El primer semestre cerró con una contracción acumulada del 3%, mientras que la medición desestacionalizada mostró un retroceso del 1,4% respecto de mayo.

El canal mayorista, que funcionó como opción de ahorro para familias y pequeños comercios ante la inflación, enfrenta una caída en el volumen de unidades comercializadas, plazos de financiamiento más cortos por parte de los proveedores, y la imposibilidad de trasladar los costos fijos a las góndolas.

Este escenario golpea los balances de las principales empresas del rubro. Cadenas como Caromar se presentaron en concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra ante la falta de liquidez.

En tanto, firmas de grandes superficies como Yaguar e Easy registran números en rojo en sus balances trimestrales y avanzan en la reducción de superficies, esquemas de retiros voluntarios y el cierre de puntos de venta deficitarios.