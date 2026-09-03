Pionera de la categoría, esta plataforma combina IA con la cotidianeidad de WhatsApp para rescatar el legado emocional de familias y corporaciones

MILA surgió para solucionar un problema universal: la dispersión de las memorias familiares compartidas. El proyecto fue fundado por Ezequiel Fonseca Zas, quien cuenta con una destacada trayectoria de más de 20 años en tecnología y contenidos en empresas líderes como Paramount y NBCUniversal Telemundo, entre otras, tras una tragedia en 2018 en la que fallecieron su hermana y su sobrina en un accidente vial en Francia.

Con su sobrino de diez años sobreviviente, Fonseca Zas, hoy CEO de la compañía, se obsesionó con heredarle una narrativa clara de sus raíces argentinas. Dedicó un año y medio a entrevistar artesanalmente a más de 60 familiares para reconstruir 140 años de historia en un libro artesanal, una tarea que describió como personal de transformadora, pero operativamente de desgastante y costosa.

Al terminar, buscó una vía rápida y accesible. La revelación llegó en 2022 en Madrid al observar agentes conversacionales de soporte para líneas aéreas. En ese momento, entendió que el diseño conversacional "no servía solamente para recolectar información, servía para mediar en la fricción de recolectarla". Así nació el equipo y el proyecto de MILA, uniendo storytelling, tecnología y propósito con lingüistas, diseñadores conversacionales y desarrolladores distribuidos.

Esta vivencia motivó el desarrollo de una plataforma ágil y de bajo costo que vio la luz a fines de 2024. Respaldada por una ronda pre-seed de u$s800.000 integrada por tres family offices, diez inversores de friends & family y capital propio —tras validar la tesis inicial con fondos personales—, MILA ya ha facilitado que casi 3.000 personas compartan sus testimonios, acumulando más de 85.000 conversaciones activas por WhatsApp con una notable tasa de respuesta del 78 por ciento.

Datos clave de la startup MILA

Ronda pre-seed de u$s800.000 : integrada por tres family offices, diez inversores de friends & family y recursos propios.

: integrada por tres family offices, diez inversores de friends & family y recursos propios. Tracción comercial en nueve meses: casi 3.000 usuarios activos y más de 85.000 conversaciones entabladas de forma fluida a través de WhatsApp.

casi 3.000 usuarios activos y más de 85.000 conversaciones entabladas de forma fluida a través de WhatsApp. Tasa de participación del 78% : ratio promedio de respuesta entre los colaboradores invitados a aportar anécdotas, fotos u audios, validando la calidez de la interfaz.

: ratio promedio de respuesta entre los colaboradores invitados a aportar anécdotas, fotos u audios, validando la calidez de la interfaz. Proyección financiera para 2027: planificación para alcanzar el breakeven a inicios de dicho año, con un millón de historias capturadas y u$s3 millones de facturación.

Qué es MILA y cómo funciona esta plataforma de inteligencia artificial

MILA es la primera plataforma de memorias compartidas (shared memories) WhatsApp-first de habla hispana. Este biógrafo de inteligencia artificial entrevista por WhatsApp en simultáneo a decenas de personas utilizando texto, audios, fotos y videos. El sistema transforma este material en una narrativa colaborativa plasmada en libros de 200 a 300 páginas, e-books o videos en menos de 4 semanas.

El sistema transforma audios de WhatsApp en una narrativa colaborativa plasmada en libros de 200 a 300 páginas, e-books o videos

"MILA trabaja para ser la máquina de recolección de memorias más simple y accesible", explica su fundador. Con precios desde u$s19 el formato digital y u$s59 el impreso, sirve a personas y empresas para registrar legados o aniversarios, facilitando que cualquier grupo comparta sus vivencias antes de que se pierdan para siempre.

La narrativa colectiva como tercer pilar de la memoria

El marco de MILA define la narrativa colaborativa como el tercer pilar de la memoria, junto a fotos y videos. Para Fonseca Zas, "la memoria de una persona no está solamente dentro de esa persona". Los móviles eliminaron la fricción de registrar lo que se ve, pero "siempre les falta un tercer pilar: la narrativa. Quién es quién, qué pasó antes y qué después. Nadie resolvió cómo capturar lo que se recuerda". Esa capa oral sigue viviendo en la cabeza de la gente, expuesta al olvido por falta de tiempo. MILA captura estas memorias compartidas tejidas a múltiples voces. "No buscamos alcance masivo. Una historia así le importa a cien personas, pero le importa durante cien años", destaca.

Cómo logra la IA de MILA que la gente comparta recuerdos íntimos por WhatsApp

MILA se apoya en tres decisiones. El canal es WhatsApp, facilitando la naturalidad: "Una abuela no escribe un párrafo, pero cuenta cinco minutos hablando", detalla Fonseca Zas. Segundo, la IA es una "persona concreta" de tono cálido que envía un solo mensaje por turno y plantea una sola pregunta a la vez. La tercera, contraintuitiva, fue prohibir la "empatía de relleno" al modelo para evitar que suene robótico.

"Lo que más subió la calidad de las respuestas fue prohibirle a la IA que fuera empática. MILA solo reafirma cuando el momento es emocionalmente pesado: pérdida, miedo o culpa. Si alguien describe un lugar, va directo a la siguiente pregunta técnica", puntualiza el ejecutivo, logrando un 78% de participación.

Cuáles fueron los principales desafíos tecnológicos y de negocio que enfrentó MILA

Según detalla su creador, MILA enfrentó tres retos no convencionales. El primero es que en WhatsApp la identidad es el número de teléfono, lo que dificulta la gestión por reciclaje de líneas y prefijos. El aprendizaje es que la identidad debe ser propia del producto. El segundo es no delegar decisiones de negocio al criterio de la IA: "El modelo conversa. El sistema garantiza. Todo lo que es un compromiso con el usuario tiene que vivir en orquestación determinista alrededor del modelo, no adentro", explica.

El tercero es el costo de los mensajes de servicio de Meta. Estratégicamente, entendieron que el cuello de botella no era la IA, sino el proceso de invitación de colaboradores, lo que reorientó el foco técnico completo a la distribución.

Con precios desde u$s19 el formato digital y u$s59 el impreso, MILA sirve a personas y empresas para registrar legados o aniversarios

Qué es el sector de "memory tech" y cuáles son las proyecciones de negocio de MILA

El memory tech es una categoría donde la tecnología y la IA preservan historias reales. MILA reclama el nicho de las memorias compartidas. Con una estructura eficiente de cuatro personas y cinco agentes de IA trabajando en armonía, proyecta el breakeven a inicios de 2027, con un millón de historias capturadas y USD 3 millones de facturación anual, cifra que provendrá en un un 40% de empresas (aniversarios, cultura interna, homenajes). Su monetización abarca productos digitales desde u$s19, libros impresos desde u$s59 y servicios B2B. Todo centrado en capturar el input: "Mientras muchos se dedican a crear el output de los modelos, nosotros nos enfocamos en el input. Si conseguimos ese input, el lifetime value es enorme", asegura.

Los planes de expansión de la startup

MILA opera en México, Colombia (donde el 30% de usuarios está en Bogotá y Medellín) y Argentina, donde está radicado el equipo, España y Miami, integrándose en WhatsApp sin barreras tecnológicas. El fundador aclara que el comportamiento varía por brecha generacional y no por geografía: "La variable que más cambia las cosas no es el país, es la generación".

En este sentido, diseñar para los mayores (que usan notas de voz) fue su decisión de producto clave. Para EE. UU., la estrategia twin cities conecta hubs migratorios (como Houston) con ciudades de origen latinoamericanas (como Monterrey), permitiendo que las familias divididas colaboren simultáneamente y preserven modismos y voces.

La gran visión de MILA a cinco años es que las memorias colectivas se conviertan en una nueva categoría de contenido de entretenimiento. Su fundador concibe la memoria no como un archivo histórico estático, sino como una de las formas más ricas de entretenimiento, emulando la evolución donde las familias se reunían a proyectar diapositivas o reproducir cintas de video caseras. MILA aspira a constituirse en la infraestructura global encargada de capturar ese input valioso a escala. "Queremos construir la infraestructura para que, en veinte años, un niño pueda conocer a su abuela por su voz, por sus palabras y por las historias que contaban de ella los que la quisieron", concluye Fonseca Zas.