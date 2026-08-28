El cantante se convirtió en socio de Clutch, el proyecto de Gregorio Rossello, y prepara una nueva sede que combina deporte y cultura urbana

Duki decidió llevar su fanatismo por el básquet a un nuevo terreno y convertirse en socio de un emprendimiento deportivo. El cantante se incorporó a Clutch, el proyecto creado por Gregorio Rossello, y juntos lanzaron una nueva sede en Vicente López pensada para ofrecer una experiencia cercana a la del básquet profesional.

La apertura del espacio se realizó el 14 de agosto con "Estado de Flow", un evento que enfrentó al equipo de Duki con el de Rossello y reunió a figuras de la Selección Argentina, músicos, streamers y referentes del deporte.

La incorporación del artista representa un nuevo paso para la empresa, que nació como un emprendimiento impulsado por Rossello alrededor de su pasión por el básquet. El proyecto comenzó en 2021 con un complejo de dos canchas en Villa Urquiza y ahora suma una sede desarrollada junto con Duki.

Cómo es el nuevo negocio de Duki y Gregorio Rossello

El nuevo espacio está ubicado en Vicente López y fue diseñado alrededor de una cancha principal con medidas oficiales y piso de parqué de nivel profesional. El complejo también cuenta con una cancha para básquet 3x3 y dos pantallas.

La identidad de Duki también forma parte de la infraestructura. En la cancha aparece el logo característico de las cuatro "D" del cantante, mientras que el espacio incorpora un mural dedicado a la Generación Dorada, en homenaje a una de las etapas más importantes de la historia del básquet argentino.

El objetivo declarado por el proyecto es acercar una experiencia de nivel profesional a personas que practican básquet de manera amateur. Duki explicó que buscaban construir una cancha lo más profesional posible para que quienes alguna vez soñaron con sentirse jugadores profesionales pudieran vivir esa experiencia.

Duki llevó su fanatismo por el básquet al mundo de los negocios

La llegada de Duki a Clutch no surge de una relación comercial aislada. El cantante mostró durante años su afición por el básquet y la NBA, una pasión que también apareció en distintas referencias de su carrera artística.

Ahora esa relación con el deporte se transformó en una participación empresarial concreta. Según la información difundida con motivo de la inauguración, Duki debutó como socio de Clutch con esta nueva sede en Vicente López.

Qué negocio había detrás de Clutch antes de la llegada de Duki

Clutch fue creado por Grego Rossello como un espacio dedicado al básquet. La primera sede abrió en Bucarelli 1962, Villa Urquiza, con dos canchas y una propuesta orientada a quienes buscaban practicar el deporte en un espacio específico.

El emprendimiento también desarrolló actividades de entrenamiento y acuerdos con otras organizaciones. Un ejemplo es la propuesta realizada junto con Centro Rossi, que utilizó las instalaciones de Clutch para organizar grupos de entrenamiento de básquet.

La incorporación de Duki amplía el concepto original. La nueva sede no se presenta solamente como un lugar para alquilar una cancha, sino como un espacio que busca combinar deporte, entretenimiento, música y cultura urbana.

El partido inaugural que reunió a Duki con la Generación Dorada

La presentación del nuevo espacio tuvo como eje a "Estado de Flow", un partido entre los equipos de Duki y Grego Rossello. El encuentro contó con una puesta especialmente pensada para cruzar el básquet con el universo de la música y el streaming.

Los equipos estuvieron dirigidos por dos entrenadores históricos del básquet argentino: Julio Lamas condujo al conjunto de Duki, mientras que Sergio "Oveja" Hernández estuvo al frente del equipo de Rossello.

También participaron figuras de distintas generaciones del básquet argentino. Entre los nombres anunciados estuvieron Facundo Campazzo, Luis Scola, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Andrés "Chapu" Nocioni y Alejandro Montecchia.

La propuesta se completó con personalidades de la música y el streaming como Coscu, Tiago PZK, Khea, Rusherking y Sofi Martínez, entre otros invitados.

Un emprendimiento que busca unir básquet y cultura urbana

La nueva sociedad también permite entender por qué Duki resulta un socio estratégico para Clutch. El cantante aporta una comunidad propia vinculada con la música urbana, mientras que el emprendimiento ya contaba con una identidad construida alrededor del básquet y de la figura de Rossello.

La nueva sede intenta justamente unir ambos públicos. El proyecto fue presentado como un punto de encuentro para la comunidad del deporte y, al mismo tiempo, como un espacio relacionado con la cultura y el entretenimiento.

Para Duki, el movimiento representa una nueva forma de convertir una pasión personal en un proyecto empresarial. El cantante mantiene su actividad musical, pero ahora suma un negocio relacionado con uno de los deportes que más lo interesan.

La operación también marca una evolución para Clutch. El emprendimiento que comenzó con Rossello y dos canchas en Villa Urquiza ahora incorpora a uno de los principales referentes de la música urbana argentina y suma una sede con infraestructura de nivel profesional.

Así, Clutch x Duki busca construir un negocio que vaya más allá del alquiler de una cancha: una experiencia alrededor del básquet que combine infraestructura deportiva, entretenimiento y una marca personal con una enorme comunidad detrás.