Qué hace hoy Luciana Aymar: la empresa de la que es socia y los negocios que impulsa

La exjugadora de Las Leonas participa de una compañía que conecta marcas y deportistas, como también desarrolla proyectos propios

Luciana Aymar construyó durante más de una década una de las marcas personales más reconocidas del deporte argentino. Pero después de su retiro del hockey profesional, en diciembre de 2014, la exjugadora encontró nuevas formas de transformar esa experiencia en una actividad vinculada con los negocios.

Una de las principales está en Women4Sports, una compañía chilena dedicada a desarrollar oportunidades comerciales alrededor del deporte femenino y de la que Aymar forma parte como socia. El proyecto conecta deportistas, marcas e instituciones y trabaja con marketing, contenidos, eventos, activaciones y consultoría.

La participación de Aymar en la empresa es diferente a la de una deportista contratada para promocionar una marca. En 2022, uno de los fundadores de Women4Sports confirmó que la exjugadora era socia y accionista, junto con otros referentes del deporte como Fernando González, Christiane Endler y Jennifer Hermoso.

Cómo surgió Women4Sports

Women4Sports nació en Chile a fines de 2020 con una idea inicial vinculada con la tecnología. El objetivo era conectar a mujeres deportistas con clubes, universidades, marcas y otras oportunidades dentro de la industria.

Con el tiempo, el proyecto amplió su propuesta. Actualmente, la compañía ofrece a las marcas servicios de marketing y comunicación, creación de contenidos, eventos y activaciones, consultoría estratégica, storytelling y generación de alianzas con deportistas.

El modelo apunta a aprovechar el crecimiento del deporte femenino para generar vínculos comerciales entre empresas y atletas. En otras palabras, la compañía funciona como un intermediario y desarrollador de proyectos que busca convertir la visibilidad de las deportistas en oportunidades para las marcas.

El negocio de conectar deportistas con grandes marcas

Una de las formas más concretas en las que Women4Sports desarrolla su actividad es mediante campañas comerciales protagonizadas por deportistas.

Un ejemplo fue el trabajo realizado junto con Rexona, marca de Unilever, en la campaña "Nunca Bajemos los Brazos", que buscó visibilizar las dificultades y desigualdades que enfrentan las mujeres dentro del deporte.

La campaña involucró a distintas deportistas chilenas y recibió cuatro premios Effie en 2025, incluido el Gran Effie. Women4Sports destacó su participación en el desarrollo de la iniciativa.

Para Aymar, este tipo de proyectos representan una evolución respecto del vínculo que mantuvo durante su carrera con las empresas que la patrocinaban. Ahora no aparece únicamente como la deportista contratada para una campaña, sino que participa como socia de una compañía cuyo negocio consiste precisamente en crear esas conexiones entre atletas y marcas.

Los eventos que organiza Women4Sports

Women4Sports desarrolló además proyectos propios. Uno de ellos es Women's Night Out, una corrida nocturna exclusivamente para mujeres que se realiza en Santiago de Chile.

La edición de 2025 reunió a más de 5.000 participantes y contó con la presencia de numerosas compañías como sponsors y partners, entre ellas Cencosud, Unilever, CCU, Carozzi, MetLife, Toyota y Chilevisión.

La tercera edición se realizó en marzo de 2026 y buscó superar las 6.000 corredoras. Para esa edición, Under Armour se incorporó como sponsor técnico oficial.

El evento muestra otra de las patas del modelo: además de representar o conectar deportistas con empresas, Women4Sports puede construir una plataforma propia de encuentro entre público, atletas y marcas.

Un negocio editorial para contar historias de mujeres deportistas

La compañía también desarrolló proyectos vinculados con contenidos. En 2024 presentó ÉPICAS, un libro que reúne historias de 80 mujeres deportistas chilenas.

El lanzamiento tuvo como protagonistas a Aymar y Fernando González, ambos socios de Women4Sports, y formó parte de la estrategia de la compañía para visibilizar historias femeninas dentro del deporte.

El libro también fue incorporado al catálogo comercial de Penguin Libros en Chile, con un precio publicado de $30.000 chilenos, u$s32,29, $48.870 aproximadamente.

Cómo Aymar convirtió su experiencia en un servicio para empresas

La actividad empresarial de Aymar no termina en Women4Sports. La exjugadora también desarrolló una carrera como speaker corporativa, utilizando su experiencia como capitana de Las Leonas para trabajar conceptos como liderazgo, trabajo en equipo, resiliencia y alto rendimiento.

En su perfil profesional se presenta como "Ex Jugadora de Hockey Profesional | Speaker en Liderazgo" y comparte contenidos vinculados con la aplicación de sus aprendizajes deportivos al mundo empresarial.

En 2025, por ejemplo, participó de una actividad organizada por SanCor Salud en Rosario, donde habló sobre liderazgo, motivación y trabajo en equipo a partir de sus experiencias como deportista de alto rendimiento.

Su experiencia deportiva, de esta manera, se transformó en un producto que puede ser contratado por organizaciones para actividades de capacitación, convenciones y encuentros corporativos.

Los acuerdos comerciales vinculados a su marca personal

La tercera pata de la actividad económica de Aymar está vinculada directamente con su marca personal. Más de una década después de su retiro, la exjugadora continúa participando de acuerdos comerciales.

En enero, por ejemplo, Grupo Gaman, holding argentino de origen nacional enfocado en la gestión integral de riesgos, anunció a Aymar y Javier Zanetti como nuevos embajadores de la compañía para este año.

La empresa explicó que eligió a ambos referentes por valores vinculados con el liderazgo, la constancia, el esfuerzo y el trabajo en equipo. El acuerdo muestra que la imagen de Aymar continúa teniendo valor comercial incluso después de haber dejado el deporte profesional.

No obstante, también marca una diferencia respecto de su etapa como jugadora, ya que ahora su experiencia y su trayectoria forman parte del activo que las empresas buscan asociar con sus propias marcas.

El salto de Luciana Aymar al mundo empresarial

La transformación empresarial de Aymar no se explica únicamente por haber dejado el hockey. Su principal movimiento fue convertir el conocimiento acumulado durante su carrera deportiva en una herramienta para generar negocios alrededor del deporte.

Women4Sports representa la parte más estructurada de ese proceso. Aymar participa como socia de una compañía que conecta deportistas con marcas, organiza eventos, desarrolla campañas, genera contenidos y ofrece servicios de consultoría.

A eso se suma su actividad como speaker para empresas y la continuidad de acuerdos comerciales vinculados con su nombre. Son tres líneas diferentes, pero con un mismo activo detrás: la experiencia y la reputación que construyó durante sus años como una de las máximas figuras del hockey mundial.

Si bien su retiro profesional fue en 2014, su carrera empresarial muestra que el final de la competencia no significó el final de su vínculo con el deporte.