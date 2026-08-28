Lejos del tenis, el nuevo negocio de Juan Martín Del Potro

Delpo, uno de los mejores tenistas argentinos de toda la historia, comenzó un nuevo proyecto que tenía pendiente desde hace años

La provincia de Mendoza sumó una nueva figura internacional al mapa de la producción vitivinícola nacional. El extenista argentino Juan Martín Del Potro desembarcó en la región cuyana con el objetivo de participar activamente en el proceso de elaboración de su propio etiquetado, Del Potro Wines, un emprendimiento enfocado en llegar tanto a los consumidores locales como a los mercados internacionales.

Para dar forma a la iniciativa comercial, que acaba de salir a la luz, la figura oriunda de Tandil concretó una alianza estratégica con la firma Andes Growers. El trabajo de desarrollo incluyó reuniones de planificación y capacitación junto a especialistas en packaging, imprenta de rótulos, proveedores de insumos de embotellado y representantes de empresas del rubro, además de la colaboración artística de Estefanía Abraham y Estudio Fiki en el concepto gráfico del packaging.

Durante las jornadas de trabajo en suelo mendocino, el equipo técnico y las autoridades de la Bodega Puerta de los Andes, ubicada en la zona de Perdriel, encabezaron las pruebas de degustación y definieron la composición final del producto bajo la supervisión del enólogo Rolando Lazzarotti.

El vino de Del Potro: detalles de la producción y variedades que integrarán la línea

La propuesta principal se enfoca en un segmento de alta gama y consiste en una combinación de cepas tintas. La base del corte estará compuesta por partidas de Malbec cultivadas en distintas microrregiones mendocinas, entre las que se destacan Gualtallary, El Cepillo y Chacras de Coria.

Del Potro y su desembarco en el mundo del vino.

El tratamiento técnico del vino llamado Resiliencia contempla una crianza en barricas de roble francés de primer y segundo uso, complementada con un porcentaje correspondiente a la vendimia 2024 mantenido sin contacto con madera. A su vez, la oferta de la marca sumará una alternativa de espumante elaborada a partir de las varietales Chardonnay y Pinot Noir.

Las gestiones en suelo cuyano incluyeron recorridos por plantas de la industria de insumos, visitando firmas especializadas en la provisión de corchos como Grupo Altasur, proveedores de cápsulas como Altieri e imprentas enfocadas en rotulado como Palero Impresores.

Del Potro y el motivo del nombre para su vino

El nombre seleccionado para identificar la etiqueta responde de manera directa a la historia de superación que marcó la carrera de Delpo. A lo largo de su etapa en el circuito profesional, el campeón del US Open, la Copa Davis y ganador de dos medallas olímpicas, debió atravesar cuatro intervenciones quirúrgicas en sus muñecas y cuatro operaciones en la rodilla derecha tras sufrir la fractura de la rótula en dos oportunidades, situaciones que detuvieron su rendimiento en sus mejores momentos competitivos.

"El vino está inspirado en una palabra que representa gran parte de mi historia: Resiliencia.Una palabra que me acompañó durante toda mi carrera, en los buenos momentos y, sobre todo, en aquellos en los que tocó levantarse, volver a empezar y seguir adelante", destacó en sus redes sociales la Torre de Tandil, quien admitió que hacía varios años que tenía la idea de incursionar en el mundo del vino pero por una cuestión de tiempos debió demorar su proyecto.

El vino ya se encuentra a la venta en el Hotel Faena, en Señor Tango, en Código Vinario y en Go Bar, según anunciaron en su cuenta de Instagram @delpotrowines.