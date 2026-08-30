Victoria’s Secret abrirá su primer local en el interior del país. Estará en Nuevocentro Shopping de Córdoba y tendrá 427 metros cuadrados

Este local será el primero fuera de AMBA e incluirá la línea Pink, consolidando su expansión en Argentina.

El Grupo David, operador de la marca, instalará la tienda de 427 m² en Nuevocentro Shopping.

Victoria's Secret continúa con su plan de expansión en Argentina y prepara la apertura de un nuevo local en el interior del país. La marca de lencería, perfumería y productos de cuidado corporal instalará una tienda exclusiva en Córdoba, como parte del crecimiento de su presencia comercial a nivel nacional.

El nuevo establecimiento estará ubicado en Nuevocentro Shopping, uno de los centros comerciales de la ciudad de Córdoba. La tienda contará con una superficie aproximada de 427 metros cuadrados y estará situada en el primer nivel del shopping, sobre la avenida Duarte Quirós.

De acuerdo con la información disponible, la inauguración está prevista para noviembre de 2026, aunque por el momento no se informó el día exacto en el que comenzará a funcionar el local. La apertura forma parte del proceso de expansión que lleva adelante el Grupo David, responsable de la operación de la marca en el mercado argentino.

El primer local de Victoria's Secret en el interior del país

La apertura del establecimiento en Córdoba marcará un nuevo paso para Victoria's Secret en Argentina, ya que será el primer local exclusivo de la compañía fuera de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El nuevo punto de venta tendrá una propuesta comercial que incluirá distintas categorías de productos de la marca:

Lencería

Perfumería

Ropa de dormir

Artículos para el cuidado corporal

La tienda también contará con productos que forman parte de las líneas habituales de Victoria's Secret y que tienen presencia dentro de la oferta comercial de la compañía. De esta manera, los consumidores cordobeses podrán acceder a distintas categorías de productos sin necesidad de trasladarse a otros puntos del país donde actualmente se comercializa la marca.

La incorporación de la marca se produce en un contexto de expansión de las operaciones comerciales de Victoria's Secret en Argentina, con la apertura de nuevos puntos de venta como uno de los ejes de crecimiento.

El nuevo local también tendrá un espacio de Pink

Una de las características del establecimiento que abrirá en Córdoba será la incorporación de un área específica para Pink, la línea de Victoria's Secret orientada principalmente al público joven.

Pink forma parte del grupo de marcas y líneas comerciales vinculadas a Victoria's Secret y cuenta con productos destinados a distintas categorías, entre ellas indumentaria, ropa interior, ropa para dormir y artículos relacionados con el cuidado personal.

El espacio destinado a Pink permitirá incluir parte de esta propuesta dentro del nuevo local cordobés. La presencia de ambas líneas concentrará en un mismo establecimiento diferentes segmentos de la oferta comercial de la compañía.

La apertura de Córdoba se suma así a la estrategia desarrollada por el Grupo David, que administra las operaciones de Victoria's Secret en Argentina y trabaja en el crecimiento de la presencia de la marca dentro del país.

Nuevocentro Shopping suma marcas internacionales y proyecta una ampliación

El shopping atraviesa durante 2026 un proceso de renovación de su propuesta comercial, que incluye la incorporación de nuevas marcas y proyectos vinculados con la infraestructura del establecimiento.

Durante este año, Nuevocentro Shopping sumó distintas firmas internacionales a su oferta. Entre ellas se encuentran Decathlon, Calvin Klein y The North Face, que incorporaron sus respectivas propuestas comerciales al centro de compras.

Además de la incorporación de nuevas marcas, Nuevocentro Shopping presentó ante la Municipalidad de Córdoba un proyecto de ampliación que contempla la incorporación de aproximadamente 23.000 metros cuadrados a la superficie del complejo, de los cuales unos 6.000 metros cuadrados estarían destinados a superficie alquilable para locales comerciales.

El proyecto también contempla modificaciones en otros sectores del establecimiento. Entre ellas se encuentran la incorporación de nuevos espacios de estacionamiento y áreas verdes, de acuerdo con la propuesta presentada ante las autoridades municipales.

La ampliación forma parte del proceso de transformación de la infraestructura del centro comercial y se desarrolla en paralelo con la llegada de nuevas marcas. En este contexto, la apertura de Victoria's Secret en Córdoba se incorporará a la oferta comercial del shopping junto con las marcas que desembarcaron durante 2026.

Córdoba amplía la presencia de Victoria's Secret en Argentina

La instalación del nuevo local representa la llegada de Victoria's Secret al interior de Argentina mediante un establecimiento exclusivo. Córdoba será la primera provincia fuera del área metropolitana en contar con una tienda propia de la marca.

El proyecto se encuentra a cargo del Grupo David, que gestiona las operaciones de Victoria's Secret en el mercado argentino y desarrolla el plan de expansión de la compañía. La estrategia contempla ampliar la presencia de la marca mediante nuevos puntos de venta y llegar a distintos mercados dentro del territorio nacional.

En el caso de Córdoba, la elección de Nuevocentro Shopping se vincula con el proceso de renovación que lleva adelante el centro comercial y con la incorporación de nuevas marcas internacionales durante 2026.

Por el momento, la fecha prevista para la inauguración es noviembre de 2026, sin que se haya comunicado públicamente el día exacto. De esta manera, Córdoba se convertirá en la primera provincia del interior argentino en contar con un local exclusivo de Victoria's Secret, mientras el Grupo David continúa con el proceso de expansión de la marca en el país.