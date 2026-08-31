Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Juana Repetto

La actriz lanzó una cápsula de cinco modelos inspirados en los lentes que usa y en mujeres de su familia, con venta en ópticas y algunos diseños online

Juana Repetto sumó un nuevo proyecto a su actividad profesional y se metió de lleno en el mundo del diseño con "Miradas auténticas", una cápsula de anteojos de sol desarrollada junto a Uniform, la marca que la actriz asegura que la acompaña desde hace años.

La propuesta nació a partir de una combinación entre sus propios gustos y los pedidos que recibió durante mucho tiempo de su comunidad en redes sociales. Repetto contó que muchas de sus seguidoras le preguntaban dónde conseguir los anteojos que utilizaba y que esa demanda terminó convirtiéndose en el punto de partida para desarrollar una colección propia.

Cómo es el nuevo negocio de Juana Repetto

La cápsula está integrada por cinco modelos de anteojos de sol, disponibles en distintos colores. La actriz participó en el desarrollo de los diseños, que toman como referencia diferentes modelos que ella utilizó durante los últimos años.

La colección también tiene un componente personal: los nombres de los modelos están inspirados en mujeres importantes de la familia de Juana Repetto. De esta manera, la propuesta no se limita a reproducir los anteojos que suele utilizar, sino que incorpora elementos vinculados con su propia historia.

Uno de los modelos que ya se encuentra disponible es Marta, que tiene un precio informado de $170.000. El valor puede reducirse a $153.000 cuando el pago se realiza mediante transferencia o depósito, según la información publicada sobre el lanzamiento.

El modelo cuenta con armazón metálico, cristal orgánico y protección UV400 polarizada. Además, se entrega con un estuche plegable y un paño de microfibra.

Dónde se pueden comprar los anteojos de Juana Repetto

Uno de los puntos centrales del proyecto es su distribución. La colección fue pensada para llegar a ópticas de distintos puntos del país, mientras que algunos de los modelos también pueden adquirirse a través de internet.

La comercialización online no alcanza por ahora a toda la colección. Según la información difundida durante el lanzamiento, dos de los cinco modelos están disponibles por esa vía, mientras que el resto se comercializa en locales físicos.

La propia marca presenta los productos como parte de una colección Uniform by Juana Repetto, lo que permite identificar el proyecto como una cápsula desarrollada junto con la actriz y no como una nueva marca independiente creada exclusivamente por ella.

Juana Repetto y el vínculo con sus seguidores

La relación con su comunidad fue uno de los elementos que impulsaron el proyecto. Repetto explicó que durante años recibió consultas sobre los modelos que utilizaba y que decidió tomar esos pedidos como referencia para desarrollar los nuevos diseños.

La actriz presentó la colección bajo la idea de crear anteojos basados en los estilos que ella utiliza y que sus seguidores también le pedían. Por eso, el lanzamiento funciona además como una extensión comercial de un vínculo que ya había construido en redes sociales.

El lanzamiento también incluyó una presentación presencial en el Hipódromo de Palermo, donde Repetto mostró la colección ante familiares, amigos e invitados. Después del evento, compartió imágenes del lanzamiento en sus redes sociales y anticipó la disponibilidad de los productos.

El próximo paso será una línea de anteojos de lectura

El proyecto no quedaría limitado a los anteojos de sol. Repetto adelantó que ya trabaja en una línea de anteojos de lectura, que ampliaría la propuesta comercial de la cápsula.

La actriz explicó que esos modelos todavía se encuentran en desarrollo y que la idea surgió también de los pedidos de su comunidad, que utiliza y consulta por ese tipo de anteojos.

De esta forma, Juana Repetto suma una nueva actividad vinculada con el diseño y el desarrollo de productos a su recorrido profesional. La cápsula "Miradas auténticas" toma elementos de su propia imagen, incorpora la participación de sus seguidores y utiliza la estructura comercial de Uniform para llegar a las ópticas y al canal online.

Por ahora, el proyecto se concentra en cinco modelos de anteojos de sol. Más que crear una marca desde cero, la estrategia consiste en transformar una parte de la identidad que Repetto ya construyó durante años en redes sociales en una colección comercial concreta.