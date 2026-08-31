La avícola suspendió la producción en Capitán Sarmiento desde este lunes por tiempo indeterminado y negocia una deuda de u$s350,9 millones

La situación de Granja Tres Arroyos suma un nuevo capítulo de tensión. La compañía decidió interrumpir la actividad de su planta industrial de Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, y comunicó que la medida regirá "hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026".

La decisión fue comunicada internamente y alcanza a la producción de esa planta. La empresa atribuyó la suspensión a una combinación de inconvenientes operativos y productivos, entre ellos problemas vinculados con el suministro de energía eléctrica.

En el comunicado distribuido por la dirección, la firma señaló que la medida responde a "la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento".

El anuncio generó preocupación entre los trabajadores, que temen que una interrupción presentada como temporal termine transformándose en un cierre definitivo. De acuerdo con información aportada por Noticias Argentinas, otro elemento que alimenta esa inquietud es el retiro de maquinaria concesionada y el vaciamiento de las oficinas por parte del directorio.

Una cadena de plantas afectada por suspensiones y despidos

El episodio de Capitán Sarmiento se suma a una serie de medidas que Granja Tres Arroyos adoptó durante el año en distintas instalaciones de su estructura productiva.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió a comienzos de agosto, cuando la empresa informó el despido de más de 250 trabajadores de la planta industrial La China, ubicada en Concepción del Uruguay. En ese caso, la compañía justificó la reducción de personal en el menor nivel de actividad provocado por la gripe aviar.

También hubo movimientos en otras unidades. La planta Avex, en Río Cuarto, Córdoba, permaneció paralizada durante un mes, mientras que en Pinazo, Pilar, se dispuso la suspensión de todo el personal.

A esto se agregaron conflictos en Wade II, donde se registraron interrupciones relacionadas con reclamos salariales y bloqueos. En Wade I, en tanto, la producción sufrió una reducción significativa.

El proceso también alcanzó a establecimientos que dejaron de operar. La compañía cerró anteriormente la planta de Tristán Suárez, medida que implicó 200 despidos, y la planta Becar, en Concepción del Uruguay. En este último caso, sus 270 trabajadores fueron trasladados a La China, también ubicada en esa ciudad.

La deuda que condiciona a Granja Tres Arroyos

Las dificultades operativas se producen mientras la compañía enfrenta una situación financiera compleja. Granja Tres Arroyos arrastra un pasivo de u$s350,9 millones y mantiene negociaciones con sus acreedores para avanzar en una reestructuración.

El esquema bajo análisis contempla quitas de hasta el 75% del capital, un plazo de pago de siete años y la posibilidad de desprenderse de al menos cinco activos no estratégicos.

La crisis financiera no es reciente. A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis y, desde entonces, profundizó un programa de reducción de costos internos.

Entre las medidas adoptadas se incluyó un esquema de retiros voluntarios, mientras que la compañía comenzó a afrontar sus obligaciones "de manera escalonada y en cuotas".

En este contexto, la suspensión de la planta de Capitán Sarmiento agrega un nuevo foco de incertidumbre sobre una empresa que ya viene atravesando cierres, reducción de actividad y recortes de personal en diferentes puntos de su estructura productiva.