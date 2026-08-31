Tras su despedida del fútbol de selecciones, el argentino impulsa negocios diversificados en el mercado norteamericano y mundial

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina, luego de una trayectoria de 21 años con la camiseta albiceleste. El último partido del rosarino fue la final del Mundial 2026 frente a España, que llevó su registro a 207 partidos y 125 goles con el seleccionado mayor.

La decisión marca el cierre de su carrera internacional, pero no implica el final de su actividad empresarial. A lo largo de los últimos años, Messi diversificó sus negocios fuera del fútbol y construyó inversiones en distintos sectores, con operaciones principalmente en Europa y Estados Unidos.

Entre sus principales actividades aparecen el negocio hotelero, el mercado inmobiliario, la indumentaria, las bebidas, la gastronomía, la producción de contenidos y las inversiones en tecnología y deporte. También avanzó en la propiedad de clubes de fútbol.

Las estimaciones citadas en el material de referencia ubican su patrimonio entre u$s850 millones y u$s1.000 millones, aunque se trata de cálculos realizados por medios y sitios especializados y no de una cifra oficial difundida por el futbolista.

Cuánto dinero ganó Messi en 2025

Según datos de Forbes citados en el material, Messi tuvo ingresos por aproximadamente u$s135 millones durante 2025.

De ese total, unos u$s60 millones correspondieron a su salario y compensaciones vinculadas con Inter Miami, mientras que los restantes u$s75 millones provinieron de contratos publicitarios y patrocinios.

La estructura de ingresos del futbolista se complementó durante los últimos años con inversiones y emprendimientos que no dependen directamente de su actividad dentro de una cancha.

Uno de los principales ejemplos es su relación con Inter Miami, donde además de desempeñarse como futbolista cuenta con una opción vinculada a la propiedad del club.

Qué participación tiene Messi en Inter Miami

El contrato que Messi firmó con Inter Miami en 2023 incorporó, además de su remuneración deportiva, la posibilidad de adquirir hasta un 10% de participación en la propiedad del club.

La compensación garantizada informada para el jugador fue de aproximadamente u$s20,4 millones.

La estructura del acuerdo incluyó también otros componentes comerciales y económicos relacionados con la llegada del argentino a la Major League Soccer.

En octubre de 2025, Messi extendió su contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028. La participación accionaria prevista en su acuerdo representa, de concretarse en su totalidad, una posición que podría mantener incluso después de su retiro del fútbol profesional.

Las estimaciones mencionadas en el material ubican el valor potencial de esa participación entre u$s100 millones y u$s150 millones, tomando como referencia la valuación del club.

Los hoteles de Lionel Messi en España y otros países

El negocio hotelero es otra de las principales áreas de inversión del futbolista.

Messi participa en MiM Hotels, una compañía vinculada al sector turístico que desarrolló establecimientos de lujo en diferentes destinos. La denominación MiM corresponde a "Majestic i Messi".

La cadena cuenta con hoteles en destinos como Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sitges, Sotogrande y Andorra, de acuerdo con el desarrollo de la compañía.

El proyecto comenzó a expandirse mientras Messi todavía desarrollaba su carrera deportiva y permitió trasladar parte de su actividad empresarial al sector turístico.

Las estimaciones citadas en el material ubican el valor de los negocios hoteleros en más de u$s100 millones.

Cómo funciona el negocio inmobiliario de Messi

Uno de los componentes más importantes de la estructura empresarial de Messi está relacionado con los inmuebles que posee en España.

A través de Edificio Rostower Socimi, el futbolista agrupó propiedades que incluyen hoteles, locales comerciales, oficinas y unidades residenciales.

La sociedad utiliza la figura de SOCIMI, Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario, un régimen español destinado a sociedades que desarrollan actividades vinculadas principalmente con inmuebles destinados al alquiler. La particularidad de este modelo es que los activos inmobiliarios pueden quedar dentro de una sociedad cuyas acciones cotizan en un mercado.

El portafolio incluye siete hoteles y distintos activos inmobiliarios en España. Según la valuación citada en el material, Bloomberg estimó el valor de ese conjunto de propiedades en unos u$s232 millones.

De esta manera, el patrimonio inmobiliario queda integrado a una estructura financiera que permite obtener liquidez mediante la negociación de participaciones, sin necesidad de vender individualmente cada propiedad.

El proyecto inmobiliario de Messi y Di María en Rosario

Las inversiones inmobiliarias de Messi también llegaron a su ciudad natal.

El futbolista participa junto con Ángel Di María en Carrasco M, un desarrollo residencial de alta gama ubicado en la zona norte de Rosario, frente al río Paraná.

El proyecto contempla una inversión estimada en u$s7 millones y la construcción de 24 unidades residenciales.

El complejo estará ubicado sobre Guayaquil 255, en el barrio La Florida, y contará con viviendas de distintas características: tríplex de tres dormitorios, tríplex de dos dormitorios, dúplex y monoambientes.

Las unidades de mayor categoría tendrán terrazas, solárium y jacuzzi. El proyecto también contempla 28 cocheras, gimnasio, vigilancia y espacios de coworking.

La obra tiene un plazo estimado de 36 meses y los trabajos preparatorios comenzaron a principios de 2026.

La participación de Messi se canaliza a través de la estructura empresarial de su familia, mientras que el proyecto es desarrollado mediante una alianza entre empresarios inmobiliarios y Limecu SRL, vinculada a la familia Messi.

En el caso de Di María, la comercialización está a cargo de Di María Negocios Inmobiliarios, empresa de su hermana Vanesa Di María.

Messi también invierte en gastronomía

La gastronomía es otro de los sectores en los que Messi amplió sus actividades.

En julio de 2025, el futbolista ingresó como socio de El Club de la Milanesa, una cadena argentina que inició un proceso de expansión internacional.

La empresa proyecta abrir su primer local en Europa en Castelldefels, Cataluña, cerca del restaurante que Messi tiene en esa localidad.

La expansión forma parte de un plan de inversión de aproximadamente u$s6 millones, que contempla también una nueva planta industrial en Tigre, tres nuevas sucursales en Argentina y otros cuatro locales en España.

El desembarco europeo comenzará en Cataluña, donde la compañía proyecta desarrollar una red de cinco restaurantes.

La estrategia combina la expansión de la cadena argentina con la presencia de Messi en el capital de la compañía.

La fábrica de El Club de la Milanesa que ampliará la producción

El plan de expansión gastronómica incluye una nueva planta industrial en Tigre de aproximadamente 5.000 metros cuadrados.

La instalación incorporará equipamiento proveniente de China, Alemania y España, además de tecnología desarrollada por proveedores argentinos.

Según informó la empresa, el proyecto fue financiado en un 90% con fondos propios y el resto mediante una línea de crédito del Banco Nación.

La planta permitirá incrementar de manera significativa la capacidad de producción. Actualmente, la compañía fabrica entre 400.000 y 500.000 milanesas por mes, mientras que las nuevas instalaciones tendrán capacidad para producir hasta cinco millones de unidades mensuales.

El centro industrial también permitirá abastecer las nuevas sucursales de Argentina y España.

La compañía informó además que la planta fue diseñada con criterios de eficiencia energética. Entre las medidas previstas se encuentran paneles solares capaces de generar el 40% de la energía utilizada, sistemas para recuperar y reutilizar agua, aprovechamiento de agua de lluvia y tratamiento de residuos orgánicos.

Messi amplió el negocio de las milanesas al consumo hogareño

El proyecto gastronómico también contempla ampliar la actividad más allá de los restaurantes.

El Club de la Milanesa comenzó a desarrollar una línea de productos congelados para supermercados y otros canales de venta, además de su comercialización online.

La compañía avanzó en una alianza con McCain para utilizar su red logística y distribuir los productos en autoservicios, comercios de cercanía y otros puntos de venta.

Según estimaciones de la empresa, en Argentina se consumen alrededor de 300 millones de milanesas por mes. Con la nueva capacidad industrial, la compañía podría producir hasta cinco millones de unidades mensuales.

The Messi Store y la marca de indumentaria

Messi también desarrolló negocios vinculados con su imagen personal.

Uno de ellos es The Messi Store, una marca de indumentaria que comercializa prendas y productos asociados al nombre del futbolista.

El proyecto forma parte de una estrategia para trasladar la marca Messi a sectores diferentes del fútbol y aprovechar su imagen comercial a través de productos propios.

La indumentaria se suma a sus acuerdos de patrocinio con diferentes compañías internacionales, que constituyen una parte relevante de sus ingresos fuera del salario deportivo.

Messi también tiene negocios en bebidas y vinos

El rosarino también ingresó al mercado de bebidas.

En los últimos años lanzó Más+, una marca de bebidas hidratantes desarrollada junto con socios comerciales.

A esto se suma su participación en el negocio vitivinícola mediante L10 Wines, una marca de vinos asociada a su identidad y a su trayectoria deportiva.

De esta manera, la utilización de su nombre comercial se extendió desde la indumentaria hacia categorías de consumo masivo.

La empresa de tecnología y deporte de Messi

Messi también incursionó en inversiones relacionadas con tecnología y entretenimiento deportivo.

Durante su etapa en Paris Saint-Germain lanzó Play Time Sports-Tech Hold, una firma con sede en San Francisco orientada a inversiones en empresas vinculadas con tecnología, medios y entretenimiento deportivo.

La compañía participa en proyectos y startups relacionados con nuevas formas de consumo de contenidos deportivos y con el desarrollo de productos tecnológicos vinculados al deporte.

El objetivo de este tipo de inversiones es participar de empresas que operan en sectores vinculados con el fútbol y el entretenimiento, pero que no dependen exclusivamente de la carrera deportiva del propio Messi.

Qué es 525 Rosario, la productora de Messi

Dentro de sus actividades también aparece 525 Rosario, una compañía dedicada a la producción de contenidos.

La empresa toma su nombre de Rosario, la ciudad natal de Messi, y forma parte de los emprendimientos desarrollados alrededor de su imagen y de la producción audiovisual.

El proyecto amplía la presencia del futbolista en un sector diferente al deportivo y se suma a las inversiones en medios y entretenimiento.

Lionel Messi y sus inversiones en clubes de fútbol

La actividad empresarial de Messi también se extendió a la propiedad de clubes.

En 2025, el argentino fundó junto con Luis Suárez el Deportivo LSM, en Uruguay. El proyecto comenzó su actividad en el fútbol de ese país y consiguió el ascenso durante su primera temporada.

En 2026, además, Messi formalizó la compra del UE Cornellà, institución catalana fundada en 1951 que compite en la Tercera RFEF del fútbol español.

El club cuenta con el Nou Municipal de Cornellà, con capacidad para aproximadamente 1.500 espectadores, además de instalaciones destinadas a la formación y entrenamiento de futbolistas.

La adquisición incorporó nuevamente a Messi como propietario de una institución deportiva, aunque en este caso dentro del sistema de fútbol español.

Cómo queda el patrimonio de Messi después de su retiro de la Selección Argentina

El retiro de Messi de la Selección Argentina se produce mientras el futbolista mantiene una estructura empresarial diversificada.

A sus ingresos deportivos y publicitarios se suman participaciones en clubes, hoteles, inmuebles, empresas de indumentaria, bebidas, vinos, producción de contenidos y proyectos tecnológicos.

Entre las principales inversiones y emprendimientos mencionados aparecen:

Inter Miami: posibilidad de adquirir hasta un 10% de la propiedad del club

MiM Hotels: cadena de hoteles en España, Andorra y otros destinos

Edificio Rostower Socimi: sociedad que concentra activos inmobiliarios en España

The Messi Store: marca de indumentaria

Más+: marca de bebidas hidratantes

L10 Wines: emprendimiento relacionado con el negocio vitivinícola

Play Time Sports-Tech Hold: inversiones en tecnología, medios y entretenimiento deportivo

525 Rosario: productora de contenidos

Deportivo LSM: club fundado junto con Luis Suárez en Uruguay

UE Cornellà: club español adquirido por Messi en 2026

Según las estimaciones citadas, el patrimonio del futbolista se encuentra entre u$s850 millones y u$s1.000 millones.

El retiro de la Selección Argentina modifica así una parte de su actividad deportiva, pero se produce en paralelo con una estructura de negocios que continuará vinculada a distintos sectores de la economía.

Después de 21 años y 207 partidos con Argentina, Messi deja el seleccionado como máximo goleador histórico y jugador con más presencias. Su actividad empresarial, en cambio, quedó diversificada en diferentes mercados y con proyectos que se mantienen más allá de su participación en la cancha.