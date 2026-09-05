La científica Puna Bio triplica ventas y expande sus bacterias extremas al mundo con el respaldo financiero de la Fundación Gates

Con más de u$s1 millón en facturación (2023) y u$s10 millones de inversión, la empresa exporta biofertilizantes y bioestimulantes.

Paradójicamente, en un desierto de altura como lo es la Puna, se encuentran las claves para mejorar la producción de alimentos. Es lo que descubrieron un grupo de investigadoras del Conicet que en 2020 fundaron Puna Bio.

La compañía, con laboratorios en Tucumán, desarrolla productos biológicos a partir de microorganismos capaces de soportar condiciones extremas de temperatura y humedad, llamados extremófilos, que evolucionaron durante millones de años en condiciones límite como alta radiación, salinidad, sequía o escasez de nutrientes. Su objetivo es mejorar la eficiencia productiva de los cultivos en un contexto atravesado por la variabilidad climática y la necesidad de producir más con menor impacto ambiental.

"La empresa surgió después de más de 25 años de investigación científica en microorganismos de ambientes extremos (llamados extremófilos) de la Puna argentina", cuenta la doctora en Biología María Eugenia Farías, quien lideró el equipo de investigación junto a su colega Carolina Belfiore y la doctora en Bioquímica Elisa Bertini.

Fueron ellas quienes, a partir de presentar su proyecto a la aceleradora de empresas de base científica GRIDX, sumaron al economista Franco Martínez Levis, para llevar su hallazgo del laboratorio al mercado.

El año pasado, Puna Bio superó el millón de dólares de facturación, y espera triplicar sus ventas este año. Actualmente cuenta con dos productos: un biofertilizante y un bioestimulante, que se comercializan tanto en el mercado local como internacional.

Desde su fundación, la empresa lleva levantados más de u$s10 millones de capital privado. Su ronda Serie A fue liderada por Corteva Agriscience junto a la Fundación Gates como inversor minoritario —en una de sus primeras apuestas en startups biotecnológicas en América Latina—, aunque el monto puntual de esa ronda se mantiene bajo reserva.

La empresa surgió después de más de 25 años de investigación científica en microorganismos de ambientes extremos (llamados extremófilos) de la Puna argentina

Del laboratorio al campo: la ciencia que se volvió negocio rentable

La articulación entre ciencia de frontera y visión de negocio es uno de los pilares de Puna Bio. Su diferencial radica en el uso de extremófilos: microorganismos que evolucionaron durante millones de años en condiciones límite como alta radiación, salinidad, sequía o escasez de nutrientes.

"Elaboramos productos biológicos para el agro, pero no trabajamos con microorganismos tradicionales, sino con extremófilos aislados de la Puna argentina, que tienen características diferenciales para enfrentar condiciones adversas", explica Martínez Levis.

La investigación no solo se centró en estas bacterias, sino también en comprender cómo interactúan con plantas autóctonas capaces de desarrollarse naturalmente en ambientes hostiles.

"A partir del estudio de esos mecanismos biológicos de adaptación y resiliencia, desarrollamos bioinsumos y los aplicamos a cultivos extensivos, contribuyendo a mejorar su nutrición y su capacidad de respuesta frente al estrés climático, con el objetivo de aportar mayor estabilidad productiva en distintos entornos", apunta la bioquímica Bertini.

Para demostrar que la innovación científica puede traducirse en resultados concretos a campo, Puna Bio desarrolló una red nacional de ensayos integrada por expertos independientes e instituciones de referencia como el INTA. Con más de 600 evaluaciones realizadas en distintas zonas productivas del país, la compañía logró construir una base de información técnica para validar el desempeño de sus bioinsumos en diversos ambientes y condiciones productivas.

Este trabajo permitió respaldar con evidencia los resultados obtenidos y ofrecer a productores y distribuidores herramientas confiables para la toma de decisiones.

La investigación no solo se centró en estas bacterias, sino también en comprender cómo interactúan con plantas autóctonas capaces de desarrollarse naturalmente en ambientes hostiles.

Kanzama y Kunza: los productos que multiplican el rendimiento por hectárea

Uno de los ejes de la tecnología extremófila es el concepto de nutrición inteligente, orientada a optimizar la disponibilidad de nutrientes en momentos clave del desarrollo del cultivo. Bajo esta premisa la firma desarrolló un biofertilizante llamado Kanzama®. Se trata de un tratamiento para semillas de trigo y cebada que mejora la fijación biológica de nitrógeno en escenarios de estrés hídrico.

En paralelo, la compañía desarrolló Kunza®, un bioestimulante para soja, algodón y poroto, que mejora la tolerancia a factores climáticos extremos y optimiza la absorción de nutrientes.

"Trabajamos con microorganismos que llevan millones de años adaptándose a condiciones extremas. Esa capacidad biológica es la que buscamos transferir a los cultivos para mejorar su desempeño en ambientes productivos cada vez más desafiantes. La ciencia aplicada nos permite desarrollar soluciones concretas que acompañan al productor en la toma de decisiones y en la eficiencia de sus sistemas productivos", destaca Bertini.

Retornos de hasta 10 veces la inversión y crecimiento acelerado

Según datos de la compañía, sus bioinsumos pueden generar retornos de entre 6 y 10 veces su costo, al mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes e incrementar los rendimientos por hectárea.

Hoy, la compañía cuenta con un equipo de más de 50 personas y una plataforma de investigación y desarrollo que incluye desde la prospección en ambientes extremos hasta la producción de cientos de miles de litros de producto por año. Además, posee una colección propia de más de 2.500 cepas de microorganismos para futuros desarrollos.

"El desafío de la biotecnología hoy es aumentar la productividad cuidando el planeta. Y para esto, hay que seguir buscando las respuestas en la naturaleza. Es el caso de las bacterias extremófilas que con mi equipo descubrimos y logramos aislar en la Puna", señala Farías. "Estas bacterias, al ser inoculadas en semillas, mejoran su crecimiento, aún en suelos degradados; Así demostramos que hay que proteger los salares de la Puna porque allí no solo hay litio, sino que están estos maravillosos microorganismos que están dando respuesta al dilema de producir sin degradar el suelo. Preservarlos, además de la belleza paisajística y cultural, genera dinero para la provincia y para las comunidades", asegura la investigadora.

Reconocimiento internacional y expansión hacia África

El crecimiento de Puna Bio estuvo acompañado por el reconocimiento de organizaciones internacionales.

En 2024, la compañía fue distinguida por la Falling Walls Foundation, que reconoce avances científicos con impacto transformador. Asimismo, recibió el apoyo de entidades como la Bayer Foundation, y la Fundación Gates, que eligió a esta startup argentina para implementar un programa de mejora de cultivos y seguridad alimentaria en África, con foco en pequeños productores y agricultores familiares.

Frente a un escenario de crisis climática y necesidad de mejorar el rendimiento de los cultivos sin dañar el suelo ni los ecosistemas, esta startup argentina nacida en la Puna busca brindar soluciones globales para la producción sustentable de alimentos.