Indian abrirá dos nuevos locales y prepara beneficios para los primeros clientes

Con dos flamantes espacios en shoppings clave del conurbano, la firma apuesta a propuestas renovadas y nuevos lanzamientos para el mercado local

Esta expansión de Indian acerca su colección Pre Summer 2027 y ofertas a más consumidores en Zona Norte y Zona Oeste.

Los locales, de 2.400 m² en Tortugas Open Mall y 600 m² en Plaza Oeste, elevan a 16 el número de sucursales Indian en el país.

La marca Indian, originaria de Uruguay, expande su presencia en Argentina con la apertura de dos nuevas tiendas.

La marca uruguay Indian sumará dos nuevas tiendas en Argentina: abre un local de más de 2.400 m² en Tortugas Open Mall, en Zona Norte, y otro de 600 m² en Plaza Oeste Shopping, en Zona Oeste. Con estas aperturas, Indian alcanza las 16 tiendas en el país y refuerza su presencia en dos circuitos comerciales clave.

Ambos locales ponen el foco en lo que es el corazón de la marca: la moda. Las dos tiendas despliegan la propuesta completa de mujer, hombre —con Indian Man— y accesorios.

La diferencia está en la escala y la experiencia: Tortugas Open Mall ofrece una tienda integral que incorpora Indian Home, mientras que Plaza Oeste apuesta a una propuesta de moda accesible pensada para el uso diario.

Para muchos argentinos, Indian es una marca que descubrieron durante sus viajes a Uruguay. Ahora, la expansión en Argentina les permite acceder a esa misma propuesta sin cruzar el charco.

Las fechas exactas de apertura de ambas tiendas están por confirmarse. Lo que ya está claro es que Indian sigue apostando fuerte al mercado argentino con locales que combinan escala, propuesta completa y beneficios para los clientes.

Inauguran la temporada Pre Summer 2027

Las aperturas tendrán como protagonista a State of Ease. Se trata de la nueva colección Pre Summer 2027 de Indian, inspirada en la calma y la naturaleza.

Siluetas relajadas, texturas livianas y detalles delicados definen esta propuesta. La paleta invita a bajar el ritmo, con tonos que remiten a paisajes naturales y prendas que priorizan la comodidad sin perder carácter contemporáneo.

La colección busca llevar esa sensación de calma a la nueva temporada. Las prendas están pensadas para esos días que se disfrutan sin apuro, con una estética natural que se adapta a distintos estilos.

Beneficios para los primeros 100 clientes en la tienda de Tortugas Open Mall

Indian abrirá próximamente las puertas de su nueva tienda en Tortugas Open Mall. El espacio tiene más de 2.400 m² y reúne moda, accesorios, diseño y Home en un mismo lugar.

El local permite recorrer toda la propuesta de moda de la marca. Incluye líneas de mujer, Indian Man para hombre y una variedad amplia de accesorios. A esto se suma Indian Home, que incorpora muebles, decoración, textiles, iluminación y accesorios para el hogar.

Los espacios están diseñados con recorridos amplios e intuitivos, para que los clientes puedan descubrir bajo un mismo techo las distintas categorías que forman parte del universo Indian.

Como parte de la celebración de apertura, la marca anunció un beneficio especial. Los primeros 100 clientes recibirán $30.000 para utilizar en compras desde $60.000.

Esta tienda representa la número 15 de Indian en Argentina. La apuesta por un local de esta magnitud en Zona Norte marca un hito en la estrategia de expansión de la marca uruguaya.

Plaza Oeste apuesta a moda accesible para todos los días

En simultáneo, Indian abrirá su tienda en Plaza Oeste Shopping. Son 600 m² dedicados a una propuesta de moda pensada para distintos estilos, ocasiones y presupuestos.

El local incluye líneas de mujer, hombre —Indian Man— y accesorios. La marca combina variedad, renovación constante de colecciones y precios accesibles que acercan las tendencias de temporada a un público amplio.

En un contexto donde renovar el guardarropa también implica mirar el bolsillo, Indian apuesta por una fórmula clara. Ofrece prendas actuales, opciones para elegir y precios que permiten incorporar tendencias sin que la moda se vuelva inaccesible.

La tienda de Plaza Oeste refuerza la presencia de la marca en Zona Oeste. Es un espacio pensado para quienes buscan moda cercana, práctica y con renovación permanente de opciones.

Indian acelera su expansión en el mercado argentino

Fundada hace más de seis décadas en Uruguay, Indian construyó su identidad a partir de la cercanía y de su capacidad para interpretar tendencias contemporáneas. Sus locales en destinos como Punta del Este forman parte del recorrido habitual de muchos argentinos que durante años incorporaron prendas de la marca a sus viajes.

La llegada de Indian al mercado argentino se produjo durante 2024. Desde entonces, la compañía avanzó con un plan de aperturas que le permitió establecer presencia en diferentes ciudades del país en menos de un año.

Actualmente, la cadena cuenta con locales en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, Corrientes y Neuquén.

Con Tortugas Open Mall y Plaza Oeste, la marca da un nuevo paso en su plan de expansión y acerca su propuesta de moda a más consumidores en Zona Norte y Zona Oeste, reafirmando una premisa: vestirse bien, encontrar opciones y disfrutar de la moda sin complicaciones.

Además de su red de sucursales físicas, Indian dispone de una tienda online desde la que los consumidores pueden acceder a las distintas líneas de productos.

La plataforma permite consultar el catálogo disponible, conocer las nuevas colecciones y realizar compras sin necesidad de concurrir a un local físico.

A través de este canal también se encuentran disponibles prendas de las colecciones femenina y masculina, además de accesorios y otros artículos comercializados por la empresa.