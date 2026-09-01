El INCAA de Milei: menos personal, recorte de subsidios y más participación privada

El Gobierno aprobó el presupuesto 2026 del INCAA con recortes de personal, subsidios más acotados y la búsqueda de capital privado

La reestructuración destina $9.350M a remuneraciones y $1.965M a tecnología, priorizando la informatización.

Luis Caputo aprobó el Plan 2026 del INCAA, con tope de 20% a gastos y subsidios, y busca más inversión privada.

Gobierno ajusta el presupuesto del INCAA: recorta de 645 a 243 cargos para 2026, una baja superior al 60%.

El gobierno nacional terminó de ponerle números al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en el marco de un proceso de reestructuración iniciado en el 2023, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

El nuevo presupuesto muestra una estructura considerablemente menor a la existente antes del cambio de administración ya que, frente a los 645 cargos contemplados para el 2023, el organismo cerrará 2026 con 243 posiciones presupuestadas.

La diferencia es de 402 cargos, más del 60% respecto de aquella estructura, como parte de un cambio que también alcanza al sistema de fomento.

En este sentido, el organismo deberá desenvolverse con límites para los recursos destinados a su funcionamiento y a los subsidios para películas nacionales, mientras incorpora entre sus objetivos una mayor participación privada en la industria audiovisual.

Los números forman parte del Plan de Acción y Presupuesto 2026 aprobado por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante la Resolución 1407/2026, publicada este martes 1 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación.

Los anexos de la norma permiten reconstruir la dimensión prevista para el organismo, cuánto destinará a remuneraciones, qué inversiones realizará y bajo qué condiciones administrará el Fondo de Fomento Cinematográfico.

Un ajuste que cambió la imagen del organismo

En 2023, último ejercicio completo anterior a la administración de Milei, el presupuesto del INCAA contemplaba 645 cargos de los cuales 423 eran permanentes y otros 222 temporarios.

En cambio, el esquema aprobado para este año comienza con 276 durante el primer trimestre, pero desde el segundo y hasta diciembre esa cantidad disminuye a 243, repartidos entre 169 permanentes y 74 temporarios.

La comparación entre ambos presupuestos arroja así 254 cargos permanentes y 148 temporarios menos que en 2023.

El detalle de la planta muestra además que la reducción no se distribuyó de la misma manera entre las distintas funciones.

Los cargos directivos presupuestados se mantienen en 15, la misma cantidad que figuraba en 2023, mientras que los puestos técnicos y profesionales pasan de 90 a 31 y los administrativos, de 318 a 123.

Dentro del propio ejercicio 2026 también se evidencia que los cargos administrativos de planta permanente pasan de 156 en el primer trimestre a 123 desde el segundo.

Es decir, 33 posiciones menos que explican la reducción de la dotación total presupuestada desde 276 hasta 243 cargos.

Cabe aclarar que las cifras corresponden a posiciones previstas presupuestariamente y no equivalen necesariamente a cantidad de trabajadores efectivos ni permiten establecer por sí solas el número de desvinculaciones.

El propio plan estima para este 2026 una dotación promedio de 251 personas, integrada por 177 permanentes y 74 temporarios.

Estructura millonaria en remuneraciones

Para sostener esa planta, el INCAA presupuestó $9.350,5 millones en remuneraciones durante este año, de los cuales, $6.039,4 millones corresponden a la planta permanente y $3.311,1 millones a la temporaria.

Allí se incluyen salarios básicos, adicionales de convenio, contribuciones patronales, sueldo anual complementario y otros conceptos salariales.

El gasto de funcionamiento, sin embargo, está alcanzado por uno de los principales cambios introducidos por el Gobierno durante la reestructuración del instituto.

Es decir, el Decreto 662/2024, que estableció que el INCAA no puede destinar más del 20% de los recursos anuales percibidos a gastos de personal, gastos generales e inversiones necesarias para su funcionamiento.

Solamente las horas cátedra docentes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) están exceptuadas de ese límite.

El plan aprobado por Economía incorpora expresamente el cumplimiento de ese techo entre las condiciones presupuestarias para este eaño.

Nuevo límite para financiar películas

La misma reforma alcanzó al mecanismo mediante el cual el Estado fomenta la producción cinematográfica nacional.

En este aspecto, el presupuesto establece que durante este año el INCAA deberá respetar el porcentaje fijado por el Decreto 662/2024 para los subsidios destinados a películas nacionales.

Esto es que el total aplicado a ese concepto no puede superar el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico.

También existen límites por producción ya que, de acuerdo con la reglamentación, no puede representar más del 50% del costo total de una película y ninguna obra puede recibir individualmente más del 5% de los recursos que el instituto asigne anualmente a subsidios.

La norma permite verificar que el Fondo de Fomento continúa siendo el sostén financiero del organismo y que, según el plan aprobado por Caputo, sus recursos provienen fundamentalmente del impuesto del 10% sobre el precio básico de las entradas de cine, otro 10% sobre la venta o locación de videogramas y el 25% del gravamen previsto en el artículo 94 de la Ley 26.522.

A esos ingresos se agregan el recupero de préstamos concedidos para producir películas y sus intereses, la recaudación por entradas de la red Cine.ar Sala y del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y disponibilidades financieras generadas en ejercicios anteriores.

El Gobierno había fundamentado los cambios introducidos en 2024 en la situación financiera del organismo.

En los considerandos del Decreto 662/2024 consignó que la ejecución presupuestaria correspondiente a 2023 había registrado un déficit de $2.600 millones.

El capital privado gana espacio

Junto con los límites al funcionamiento y los subsidios, el presupuesto de este 2026 incorpora como objetivo explícito una "mayor participación privada".

El plan plantea fortalecer la industria audiovisual "a través de la iniciativa privada" y establece como parte de su estrategia desarrollar contenidos producidos conjuntamente entre el INCAA y fondos privados.

La orientación forma parte de una lista de 20 objetivos estratégicos que incluye aumentar la participación de la industria cinematográfica argentina en el PBI, conseguir mayor previsibilidad financiera, incrementar las audiencias, mejorar las estrategias de venta y difusión y aumentar la presencia de productores y proyectos argentinos en mercados internacionales.

El organismo también mantiene los mecanismos de coproducción internacional si se tiene en cuenta que el documento enumera acuerdos con Alemania, Francia, Brasil, Chile, España, Israel, Italia, Marruecos, Uruguay, Venezuela, Canadá y México, además de la participación en Ibermedia.

En paralelo, se propone rediseñar la estrategia de participación en Ventana Sur, potenciar las relaciones con instituciones regionales y utilizar la Film Commission para ampliar la presencia de productores y proyectos argentinos en festivales y mercados internacionales.

Tecnología en lugar de nuevas obras

El presupuesto contempla además $1.965,8 millones de inversión real para 2026, financiados íntegramente con recursos propios.

Todo ese dinero está asignado a maquinaria y equipos y no aparecen partidas de inversión real para tierras, edificios, instalaciones ni construcciones.

El plan prevé continuar la informatización y digitalización de datos y expedientes y comprar equipos audiovisuales, computadoras y licencias informáticas para renovar equipamiento obsoleto.

El documento también establece que el INCAA no registra deudas pendientes con proveedores, excepto las correspondientes a los plazos normales de pago de los compromisos asumidos.

Con los recursos disponibles, el instituto prevé mantener programas para desarrollar proyectos audiovisuales, impulsar series y otras producciones, conceder microcréditos para películas y para la adquisición de equipamiento industrial y facilitar el acceso de productores del interior a los mecanismos de fomento mediante la plataforma INCAA en línea.

Entre las metas para este 2026 aparecen además ampliar la taquilla de los estrenos nacionales, profundizar la circulación entre distintas pantallas, conservar y restaurar el acervo audiovisual y capacitar para la producción y circulación internacional de contenidos argentinos.