Spreen participará del armado de un alfajor de tres toneladas, que intentará superar el récord Guinness vigente desde 2010 en Uruguay

Un juez de Guinness certificará en el momento; 60.000 porciones del alfajor gigante se repartirán gratis y donarán en CABA.

Impulsado por Spreen y Esmede, el proyecto invierte u$s50.000 con 100 personas para la pieza gigante en Cafecito BA.

El alfajor Giga, creado por el streamer Spreen y el empresario Nicolás Esmede, buscará el sábado 5 de septiembre quedarse con el récord Guinness del alfajor más grande del mundo. La meta es llegar a las 3 toneladas, más de seis veces el registro vigente, con una inversión cercana a los u$s50.000 y un operativo del que participarán más de 100 personas.

La pieza se armará en la ciudad de Buenos Aires durante Cafecito BA, una jornada realizada en articulación con el Gobierno porteño. No habrá que esperar semanas para conocer el resultado. Un juez de Guinness World Records estará presente y, si se cumplen todos los requisitos, certificará la marca en el momento.

El número a superar pertenece a Uruguay. El 12 de diciembre de 2010, la compañía Alfajores de las Sierras de Minas presentó una pieza de 464 kilos en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja. Desde entonces conserva el [título oficial de Guinness World Records](https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-alfajor).

Cafecito BA se realizará el sábado y domingo entre las 10.30 y las 18 en la Plaza de las Naciones Unidas, en avenida Figueroa Alcorta 2301, Palermo. El encuentro reunirá 22 puestos con distintas variedades de café, cuyos precios comenzarán en $5.000. También habrá opciones dulces y saladas desde $4.500, además de sándwiches y propuestas para el mediodía.

El récord a superar pertenece a Uruguay. El 12 de diciembre de 2010, la compañía Alfajores de las Sierras de Minas presentó una pieza de 464 kilos en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja. Desde entonces conserva el título oficial de Guinness World Records

Argentina fabricó alfajores mucho más pesados. En Gualeguaychú se llegó a elaborar uno de más de 2.000 kilos y en Mar del Plata se presentó otro de 720 kilos. Ninguno atravesó el proceso de homologación internacional. Si el intento resulta exitoso, Giga se convertirá en el primer alfajor argentino reconocido oficialmente por la organización.

"Queremos que Argentina no solo sea la cuna del alfajor, sino también el país que inscriba este ícono de nuestra gastronomía en los récords mundiales con un alfajor de 3.000 kilos", anunció entusiasmado Spreen a iProfesional.

La escala obliga a mirar el alfajor con otros ojos. Ya no se trata de apilar tapas, volcar dulce de leche y bañarlo en chocolate. Según detalló Spreen, Guinness exige un protocolo extremadamente riguroso, con requerimientos técnicos que incluyen una balanza industrial calibrada, la intervención de un metrólogo habilitado, procedimientos específicos de pesaje y documentación capaz de demostrar que cada paso se cumplió según el protocolo.

La inversión total ronda los u$s50.000, según precisó Spreen. El presupuesto incluye la preparación de la pieza, la logística, el montaje y el proceso de certificación.

Buena parte de la materia prima será aportada por empresas del sector. Según explicó Spreen, las marcas que acompañan el proyecto comprometieron más de 1.000 kilos de insumos cada una, entre dulce de leche, chocolate, tapas, harina y otros ingredientes.

Si la balanza marca los 3.000 kilos previstos, el resultado equivaldrá a 41.667 alfajores Giga tradicionales, que pesan 72 gramos cada uno.

Cómo se construirá el alfajor Giga más grande del mundo

Más de 100 personas trabajarán en la elaboración y el montaje. El equipo estará integrado por profesores y alumnos del Instituto Gastronómico Internacional, junto con personal del Kilómetro del Alfajor Argentino, la organización que coordina la producción, la logística técnica y el cumplimiento de las condiciones impuestas por Guinness.

El alfajor gigante dará cerca de 60.000 porciones gratuitas para repartir entre el público presente

"El Instituto Gastronómico Internacional tomó el proyecto como un desafío académico y profesional. Sus profesores y alumnos participarán de la preparación junto con todo el equipo encargado de la organización", explicó Spreen.

Él también piensa ensuciarse las manos. No llegará únicamente para posar junto a la balanza o hacer el corte final. Según adelantó, participará de una parte del armado con los estudiantes, los docentes y los representantes del Kilómetro del Alfajor Argentino.

Qué pasará con las porciones del alfajor gigante de Giga

Los organizadores calculan que podrán obtener unas 60.000 porciones para repartir gratis entre quienes asistan al evento. La parte que no se distribuya será donada a un centro de primera infancia de la ciudad de Buenos Aires, cuyo nombre todavía no fue informado.

"La idea es que todas las personas presentes puedan llevarse un pedacito de esta jornada histórica. Además, todo el excedente que no sea repartido durante el evento será donado, reforzando el espíritu solidario de una iniciativa que busca celebrar la gastronomía argentina compartiendo, no desperdiciando".

El intento llega menos de cuatro meses después del furor bajo la lluvia por el lanzamiento del alfajor Giga. La marca salió a la venta el 13 de mayo con una producción inicial de un millón de unidades y agotó 300.000 alfajores durante sus primeras 48 horas en Kioscos 365. Luego superó los 2,5 millones en menos de 90 días y, según los últimos registros informados por la empresa, ya se acercaba a los tres millones mientras preparaba su desembarco en mercados del exterior.

Ahora la cuenta será otra. Durante unas horas, las ventas, los kioscos y la distribución quedarán detrás de una balanza industrial. Giga necesitará superar 464 kilos para llevarse el récord, aunque su apuesta es bastante más pesada. Spreen quiere que la aguja llegue a los 3.000.