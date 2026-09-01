La Ciudad relanza la concesión de sus radios, tras el fracaso de la primera licitación

Insiste con desprenderse de Radio de la Ciudad y FM 2x4, tras no haber recibido ofertas en el primer intento, cuando cedió el canal a Cale Group Media

Después de haber adjudicado a un grupo privado el gerenciamiento del Canal de la Ciudad, el gobierno porteño abrió un segundo proceso para completar la concesión del resto de sus medios públicos.

Se trata de un nuevo llamado que comprende a Radio de la Ciudad AM 1110 y FM 2x4, las dos emisoras que habían quedado sin interesados cuando fueron ofrecidas junto con la señal televisiva en marzo pasado y no tuvieron éxito por falta de interesados.

Ahora, la administración que dirige el jefe de Gobierno, Jorge Macri, lanzó una nueva convocatoria que fue formalizada mediante la Disposición 298/DGCOYP/26, publicada el 1° de septiembre en el Boletín Oficial porteño.

En este caso, la apertura de ofertas fue programada para el 28 de septiembre próximo a las 11 a través del portal Buenos Aires Compras como parte de un procedimiento que está dividido en dos renglones.

El primero corresponde a Radio de la Ciudad y el segundo a FM 2x4 y cada concesión tendrá una duración de cinco años y un canon base de $1,53 millones mensuales.

Según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por la Secretaría de Medios, una misma empresa podrá competir por las dos frecuencias o presentar ofertas independientes.

Si ambas fueran adjudicadas por sus valores mínimos, la Ciudad recibiría $3,06 millones mensuales y $183,6 millones nominales durante los 60 meses.

El pliego además aclara que la licitación no comprende la venta de las frecuencias ni la transferencia de las licencias, al establecer que permanecerán bajo titularidad del gobierno porteño.

En el caso del futuro adjudicatario, asumirá la administración, la operación técnica, la programación, la comercialización publicitaria, el mantenimiento y la contratación del personal.

El negocio que no encontró interesados

Las radios ya habían formado parte de la Licitación Pública 10002-0321-LPU26, lanzada durante el primer semestre de este 2026 para concesionar los medios audiovisuales porteños.

De acuerdo con el pliego de aquella convocatoria, el primer renglón correspondía al Canal de la Ciudad, con un canon base de $10.753.750 mensuales.

El segundo reunía a Radio de la Ciudad y FM 2x4 dentro de un mismo paquete, con un piso conjunto de $1.229.000 por mes.

La Resolución Conjunta 18/MJGGC/26, mediante la cual terminó ese procedimiento, indica que en la apertura realizada el 12 de mayo pasado se recibieron dos ofertas para la señal televisiva y ninguna para las radios.

En ese momento, Cale Group Media propuso pagar $50 millones mensuales por el Canal de la Ciudad, equivalentes a $3.000 millones nominales durante los cinco años, mientras que Argentinos Media presentó una propuesta de $15 millones por mes y $900 millones para todo el contrato.

La resolución declaró desierto el renglón de las radios y adjudicó el canal a Cale Group Media, sociedad vinculada con el empresario Augusto Marini y con los canales de streaming Blender y Carajo, según los antecedentes societarios y comerciales incorporados al procedimiento.

Es decir, el fracaso del renglón radial dejó sin completar el esquema anunciado por Jorge Macri en marzo, cuando el Gobierno porteño comunicó su decisión de reemplazar la gestión directa de sus medios por un modelo de operación e inversión privada.

Los cambios para el segundo intento

Ahora y quizá para no volver a fracasar en el intento, las autoridades porteñas establecieron modificaciones en los pliegos siendo la principal la de separar las emisoras si se recuerda que en el primer llamado, cualquier interesado debía asumir conjuntamente la AM 1110 y la FM 92.7 y que ahora podrá competir solamente por una de ellas.

El artículo 20 del nuevo Pliego de Bases y Condiciones Particulares permite que una misma empresa obtenga las dos frecuencias o que cada radio sea adjudicada a un operador diferente.

También cambió el valor económico ya que el canon mínimo conjunto pasó de $1.229.000 a $3.060.000 mensuales, marcando una diferencia de $1.831.000 por mes que, además representa un incremento nominal del 149%.

Esto muestra que para los cinco años de concesión ofrecidos, el piso total aumentó de $73,74 millones a $183,6 millones.

El nuevo llamado también individualiza el canon, la operación, el plan de trabajo y la oferta económica de cada frecuencia.

En este sentido, los interesados tendrán que presentar una grilla tentativa y demostrar por separado la viabilidad técnica y financiera de la emisora por la que compitan.

Otra diferencia aparece en el equipamiento en donde el nuevo Pliego de Especificaciones Técnicas incorpora un inventario de los transmisores y sistemas radiantes que la Ciudad pondrá a disposición del adjudicatario.

Esos bienes continuarán bajo titularidad estatal, pero su uso, conservación y mantenimiento quedarán a cargo de la empresa durante la concesión.

Para el caso de Radio de la Ciudad, el inventario incluye transmisores Nautel de 200 y 60 kilovatios y tres mástiles, mientras que para FM 2x4 se detallan transmisores Continental de 35 kilovatios e Innovaction de 10 kilovatios, además de una antena Jampro de diez elementos.

Lo que permanece sin modificaciones

Pese a la división de las emisoras y al aumento del canon, el modelo central de la primera licitación no cambió.

El plazo sigue siendo de cinco años y el concesionario continuará a cargo de la administración, la gestión técnica, la operación diaria, el mantenimiento, la programación, la comercialización publicitaria y el personal.

La Ciudad conservará la titularidad de las licencias y el control formal del servicio, pero no sostendrá la estructura operativa cotidiana.

El adjudicatario deberá afrontar con sus propios recursos los salarios, los estudios, los equipos complementarios, los servicios, los derechos de autor y las inversiones.

También se mantiene la modalidad de coproducción de la programación ya que el artículo 10 del nuevo Pliego de Especificaciones Técnicas establece que la empresa elaborará la grilla, mientras la Secretaría de Medios conservará su aprobación y podrá reservar hasta el 30% de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público.

El pliego también indica que el operador podrá gestionar y comercializar publicidad y, de acuerdo con las funciones enumeradas en el artículo 6.4.2, también estará a cargo de la facturación, el control de los avisos, el servicio de noticias, las coberturas locales, la operación de los estudios y las plataformas digitales.

El nuevo pliego tampoco incorpora una obligación de absorber a los trabajadores actuales. Al igual que en el proceso anterior, la cantidad de empleados, su selección, contratación, capacitación y remuneración quedarán bajo responsabilidad del concesionario.

Dos perfiles dentro del mismo modelo

La separación de las radios no elimina las obligaciones específicas de cada frecuencia ya que el pliego establece que Radio de la Ciudad deberá emitir las 24 horas, los siete días de la semana, con alcance local y nacional.

Su programación tendrá como objetivo principal difundir la oferta educativa, cultural y turística del Gobierno porteño.

En cuanto a FM 2x4, también deberá permanecer al aire durante todo el día, aunque con alcance local y el adjudicatario tendrá que cumplir con la Ley porteña 228, que reserva su programación al tango y a la música popular argentina, incluidas las nuevas expresiones artísticas y las actividades relacionadas con esos géneros.

Además, cada participante deberá presentar un plan de trabajo, una grilla provisoria, antecedentes empresariales, un programa de inversiones, fuentes de financiamiento y un flujo de fondos.

La evaluación considerará la capacidad empresarial, económica, financiera, técnica y operativa del oferente, según el artículo 6.1 del pliego técnico.

Un canon que cubre sólo el derecho de explotación

Los $1,53 millones mensuales constituyen el pago mínimo que el adjudicatario deberá realizarle a la Ciudad por cada radio pero no incluyen los gastos necesarios para mantener las emisoras en funcionamiento.

El artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que los impuestos, tasas, contribuciones, servicios y demás conceptos accesorios serán afrontados por la empresa.

El artículo 12 del pliego técnico coloca también a cargo del concesionario los pagos por derechos de autor y derechos conexos derivados de la utilización de música y otros contenidos. El documento menciona expresamente a SADAIC, AADI y CAPIF.

Los interesados deberán acompañar su propuesta con la estructura real de costos. Según el artículo 20, esa documentación tendrá que detallar los gastos directos e indirectos, la incidencia impositiva y la utilidad prevista.

Además del equipamiento estatal, el operador deberá proveer consolas, micrófonos, sistemas de automatización, servidores, mecanismos de grabación de la programación, respaldo energético, plataformas de streaming, aplicaciones móviles y herramientas de accesibilidad.

La empresa tendrá que disponer de uno o más estudios dentro de CABA, con habilitación, condiciones acústicas, accesibilidad y sistemas de seguridad, mientras que la Ciudad podrá inspeccionar los inmuebles durante la evaluación y después de la adjudicación.

El personal queda en manos del ganador

El artículo 6.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas determina que el concesionario definirá la cantidad de trabajadores de acuerdo con su proyecto.

La empresa deberá cubrir las funciones periodísticas, artísticas, comerciales, técnicas, administrativas y digitales y el personal propuesto tendrá que acreditar un mínimo de cuatro años de experiencia en tareas similares.

El documento no establece que el ganador deba incorporar automáticamente a los actuales empleados de Radio de la Ciudad y FM 2x4 ni determina qué ocurrirá con los trabajadores de planta o contratados cuando comience la gestión privada.

La cuestión laboral ya había aparecido después de la adjudicación del Canal de la Ciudad al punto que un proyecto de pedido de informes presentado el 21 de agosto en la Legislatura porteña solicitó conocer si los empleados permanentes serían reubicados, si continuarían los contratos temporarios y si Cale Group Media incorporaría parte de la dotación.

El límite regulatorio permanece abierto

El contrato vuelve a ser definido como una concesión onerosa del gerenciamiento y no como una transferencia de las licencias.

El artículo 4 del nuevo pliego establece que la empresa no podrá ceder espacios de programación, firmar contratos de exclusividad que excedan los límites legales ni recibir poderes que impliquen reemplazar a la Ciudad como titular.

Estas restricciones responden al artículo 44 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dispone que la explotación de los servicios debe ser realizada por sus titulares y considera falta grave su delegación.

La compatibilidad del modelo había sido cuestionada durante la primera licitación cuando, según la Nota NO-2026-36392697-APN-ENACOM#JGM, fechada el 10 de abril pasado e incorporada a las actuaciones administrativas y judiciales, el ENACOM advirtió que la delegación operativa podía vulnerar el principio de indelegabilidad y derivar en procedimientos sancionatorios.

El nuevo pliego declara que las licencias y la responsabilidad del servicio permanecerán en manos de la Ciudad.

En ese marco, la apertura de la licitación pautada para el 28 de septiembre mostrará si la posibilidad de competir por cada frecuencia de manera independiente consigue atraer empresas después del fracaso anterior.

Si nuevamente no aparecen interesados, el obstáculo ya no podrá atribuirse a la obligación de operar conjuntamente las dos radios, una de las principales condiciones que el Gobierno decidió modificar.