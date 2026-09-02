El BID entra como socio de la empresa argentina de telecomunicaciones Atis Group

Ingresó como accionista con u$s10 millones para ampliar la infraestructura que utilizan las compañías de telefonía móvil en la región

El acuerdo, además del capital, fortalecerá la gobernanza corporativa de Atis y su expansión en redes móviles.

BID Invest se asocia con Atis Group e invierte hasta u$s10M para financiar torres de telecomunicaciones en Cono Sur.

BID Invest se convirtió en nuevo socio de Atis Group, una compañía fundada en la Argentina que construye y administra torres de telecomunicaciones en el Cono Sur como parte de una operación que contempla una inversión de capital de hasta u$s10 millones destinada a financiar nuevos sitios y proyectos de infraestructura compartida para redes móviles.

El ingreso se realizará mediante unidades Clase A de Atis Group Latam LLC, la sociedad que concentra los negocios regionales, mientras que BID Invest tendrá una participación minoritaria, aunque las partes no informaron qué porcentaje del capital representará, cómo quedará distribuida la composición accionaria ni qué valuación se utilizó.

El anuncio fue realizado por Atis este 2 de septiembre, aunque el proyecto había sido publicado por BID Invest el 6 de marzo y fue aprobado por el organismo el 19 de mayo.

En su ficha pública, la entidad multilateral identifica la operación como una inversión de equity por un monto máximo de u$s10 millones.

El destino de los u$s10 millones de inversión

Los fondos se utilizarán principalmente para construir torres encargadas por los operadores de redes móviles. El programa comprende la Argentina, Uruguay y Paraguay, los tres mercados en los que trabaja la empresa.

Atis es propietaria de la infraestructura pasiva como se le denomina a torres, monopostes, mástiles, estructuras instaladas sobre terrazas, terrenos y obras civiles.

Se trata de los activos sobre los cuales las compañías telefónicas colocan sus antenas y equipos para brindar sus servicios.

En este sentido, la empresa alquila espacios mediante contratos de largo plazo y puede alojar a más de un operador en una misma estructura.

Entre sus clientes se encuentran las principales compañías móviles de los mercados donde desarrolla sus actividades.

En cuanto al aporte, también podrá respaldar esquemas de coinversión con esas empresas y, en esos casos, Atis financia y ejecuta parte de la infraestructura que los operadores necesitan para extender o reforzar sus redes.

"Esta inversión refuerza nuestra capacidad para acompañar a los operadores en la expansión de sus redes, ofreciendo previsibilidad, neutralidad y activos estratégicos diseñados para crecer", afirmó Juan Pablo Blanco, CEO y cofundador de Atis Group.

Por su parte, Guillermo Foscarini, director ejecutivo de BID Invest, señaló que la plataforma de torres compartidas permite a las empresas móviles ampliar la cobertura sin que cada una deba desarrollar toda la infraestructura por separado.

Nuevas exigencias ambientales de BID Invest

La incorporación de BID Invest no se limita al aporte financiero. El acuerdo incluye un programa para fortalecer la gobernanza corporativa y adecuar los procedimientos ambientales, sociales y de seguridad laboral a los parámetros utilizados por la entidad multilateral.

BID Invest clasificó la iniciativa en la categoría ambiental y social B. Según la definición del organismo, comprende proyectos con eventuales impactos limitados, generalmente localizados, reversibles y susceptibles de ser mitigados mediante medidas disponibles.

El plan contempla procedimientos para seleccionar los terrenos, evaluar los riesgos de cada emplazamiento, controlar las obras y supervisar a contratistas y proveedores. También alcanza la relación con las comunidades cercanas a los nuevos sitios.

La llegada del nuevo accionista se produce después de que Atis completara su despliegue en los tres mercados del Cono Sur. La siguiente etapa estará concentrada en construir infraestructura para los planes de expansión que definan los operadores móviles.

La expansión de torres de telecomunicaciones en Paraguay

Atis fue fundada en 2016 por Blanco y Félix Hasenclever, actual director de Operaciones, pero el cambio decisivo en su estructura se produjo en 2022, cuando TowerCo Investments LLC compró una participación mayoritaria.

Los fundadores permanecieron como accionistas y continuaron al frente de la gestión, mientras que Martín Otero Monsegur, representante del fondo, pasó a ocupar la presidencia de Atis Group.

En cuanto a TowerCo Investments, se presenta como un vehículo especializado en infraestructura de telecomunicaciones y su desembarco aportó los recursos para que Atis ampliara su escala y extendiera el negocio fuera de la Argentina.

Cuando se concretó aquella operación, la compañía administraba 185 sitios en el país y en junio de este 2026 informó que ya operaba más de 1.000 instalaciones entre la Argentina, Uruguay y Paraguay.

El ingreso de BID Invest incorpora ahora otro socio institucional, aunque la información difundida no permite determinar cuánto se diluirán las participaciones de TowerCo Investments y de los fundadores.

La escala llegó con las compras

El crecimiento de la telco se apoyó tanto en la construcción de estructuras como en la compra de carteras pertenecientes a otras compañías.

Por caso, en febrero de 2024, Atis adquirió la totalidad de las operaciones de SBA Torres Argentinas, sumando 80 torres y más de 120 contratos de alquiler de espacios.

Después de esa compra, su cartera superó los 500 sitios en la Argentina y Uruguay y durante ese mismo año completó la adquisición de un segundo conjunto de activos de Telefónica Móviles Uruguay.

La operación elevó a más de 400 la cantidad de estructuras administradas en ese país y llevó el portafolio regional por encima de los 700 sitios.

En ambos casos, las compras permitieron que las telefónicas dejaran de ser propietarias directas de las torres y continuaran utilizándolas mediante contratos de arrendamiento.

Atis, a su vez, quedó habilitada para ofrecer capacidad disponible a otros operadores como parte de un modelo que combina el cobro de alquileres de largo plazo con la posibilidad de sumar nuevos clientes a una estructura ya instalada.

Un nuevo país que se suma al mapa

La expansión regional de la sociedad incluyó su desembarco en Paraguay, donde cerró la compra de Lati Paraguay, la filial utilizada por Millicom para concentrar parte de la infraestructura de Tigo.

La operación fue anunciada inicialmente sobre una cartera aproximada de 300 torres y el expediente tramitado ante la Comisión Nacional de la Competencia de Paraguay precisó posteriormente que la transferencia comprendía 281 estructuras.

El organismo autorizó la concentración sin condicionamientos mediante la Resolución D/AL N.º 57/2026, emitida dentro del expediente CC N.º 090. Según esa documentación, Atis Group Paraguay adquirió el 99% de Lati Paraguay y TowerCo Investments LLC incorporó la acción restante.

La transacción incluyó un acuerdo para que Tigo continuara utilizando las estructuras mediante contratos de largo plazo. También estableció un compromiso de desarrollo de por lo menos 200 torres adicionales durante los próximos 15 años, que serán posteriormente transferidas a Atis.