Lejos de la moda y el fútbol, el negocio menos conocido de Antonela Roccuzzo

La empresaria rosarina tiene un acuerdo con una marca internacional, en la que comercializa diseños exclusivos que ella misma elaboró

Antonela Roccuzzo continúa diversificando sus proyectos comerciales y hace un tiempo selló una alianza estratégica global con la compañía Casetify, líder en tecnología y diseño. A través de este acuerdo, la empresaria volcó su impronta en una línea exclusiva de accesorios para dispositivos electrónicos, consolidando un emprendimiento que opera de forma autónoma y con alcance internacional.

La propuesta comercial combina la comercialización de artículos funcionales con un perfil solidario, ya que un porcentaje de la recaudación por las ventas se destina de manera directa a la fundación Equality Now, una organización internacional que trabaja por los derechos de mujeres y niñas en situaciones vulnerables.

Cómo es la colección de fundas diseñada por Antonela Roccuzzo

Bajo el lema "Un mundo hecho para ti" la marca internacional presenta la cápsula exclusiva de los productos diseñados especialmente por Roccuzzo, a los que describe así: "Para soñadoras,personas de acción, y quienes eligen ser ellas mismas cada día. Inspirada en los mundos infinitos dentro de ti. Versátil, sin esfuerzo y hecha para acompañarte".

Dentro de las alternativas disponibles en el catálogo, el modelo principal de carcasa para teléfonos se destaca por integrar elementos gráficos que resumen momentos, lugares e intereses significativos de la rosarina. La pieza incorpora las clásicas palmeras representativas de la ciudad de Miami -donde reside junto a Lionel Messi y sus hijos-, un mate junto con una medialuna en un claro guiño a la cultura argentina, y un apartado especial con libros que denotan su fanatismo por la saga de Harry Potter.

La composición gráfica del protector se completa, entre otras cosas, con una pequeña huella de perro y las tres estrellas que conmemoran los títulos mundiales obtenidos por la Selección Argentina. Además de su aspecto estético, el estuche está fabricado con polímeros reciclados de alta resistencia, ofreciendo bordes reforzados para absorber impactos cotidianos y un marco elevado diseñado para resguardar las lentes de la cámara fotográfica de los dispositivos.

Antonela Roccuzzo y su protección para celulares más reconocida.

Catálogo oficial de productos y escala de valores

La colección se comercializa en forma exclusiva a través de la tienda digital internacional de Casetify. El catálogo abarca una amplia gama de accesorios adaptables a múltiples modelos y marcas de dispositivos, cuyos precios oscilan en la plataforma oficial según el nivel de protección y el tipo de material:

Protectores de celulares para modelos iPhone y Samsung: entre u$s50 y 80 según el nivel de resistencia contra impactos.

Fundas acolchadas e impermeables para computadoras portátiles: entre u$s60 y 85 según las pulgadas del equipo.

Cobertores rígidos para tabletas y iPads: entre u$s55 y 75.

Fundas de silicona para estuches de auriculares inalámbricos: entre u$s38 y 50.

Correas para relojes inteligentes y sujetadores magnéticos: entre u$s35 y 52.

Baterías portátiles e imanes de carga inalámbrica: entre u$s45 y 70.

Pasos y opciones de compra desde Argentina

Para adquirir cualquiera de estos artículos de forma directa, los compradores deben ingresar al portal web oficial de la marca (www.casetify.com) y seleccionar la solapa dedicada a la colección de la rosarina. Dado que las transacciones se efectúan en la plataforma internacional, el pago se realiza mediante tarjeta de crédito o débito habilitada para consumos internacionales en divisa extranjera, o bien mediante billeteras virtuales de pago global como PayPal.

Al momento de procesar la compra desde territorio argentino, los valores en moneda extranjera se convierten a pesos aplicando el esquema del dólar tarjeta, el cual incluye los impuestos correspondientes a las percepciones sobre consumos en moneda exterior. El sitio efectúa envíos puerta a puerta a la Argentina mediante correo privado o servicio postal internacional, entregando el pedido directamente en el domicilio estipulado durante la carga de datos.