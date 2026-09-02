Starlink donará equipos de internet para 6.000 escuelas públicas y el ENACOM asumirá los costos de instalación y soporte técnico operativo

El gobierno de Javier Milei aprobó un acuerdo con Starlink Argentina, la filial local del sistema de internet satelital por SpaceX que es controlada por Elon Musk, para conectar 6.000 establecimientos educativos de todo el país.

La decisión fue notificada este martes 2 de septiembre por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) mediante la Resolución 857/2026 publicada en el Boletín Oficial de la Nación.

La medida involucra a uno de los empresarios internacionales con los que el Presidente Milei construyó mayor afinidad política.

Ambos mantuvieron diferentes encuentros en Estados Unidos y coincidieron públicamente en la defensa de los mercados libres, la desregulación y la reducción del Estado.

De hecho, en febrero de 2025, Musk expresó su admiración por las reformas argentinas y recibió del Presidente una motosierra con la inscripción "Viva la libertad, carajo".

Ahora, Starlink aportará 6.000 kits satelitales y los primeros dos años de conexión, un paquete valuado en u$s9,978 millones.

Sin embargo, el ENACOM desembolsará otros u$s11,898 millones que serán aportados del dinero que posee el Fondo del Servicio Universal, administrado por el organismo.

Ese dinero será destinado a instalar los equipos, gestionar la red, brindar asistencia técnica y contratar un tercer año de Internet.

El programa tendrá así un costo oficialmente asignado de u$s 21,876 millones como parte del contrato de donación entre el ENACOM y Starlink Argentina, además de un convenio tripartito que incorpora al Ministerio de Capital Humano.

Cuántas escuelas recibirán las antenas Starlink

La donación estará compuesta por 6.000 kits de conectividad satelital, sus accesorios y 24 meses de Internet de alta velocidad y baja latencia.

La empresa de Musk asignó al conjunto un valor de u$s 9,978 millones.

Los aportes se realizarán en cuatro etapas en las cuales las dos primeras comprenderán 1.000 terminales cada una y la parte proporcional del servicio, mientras que las dos siguientes incluirán 2.000 equipos por entrega.

Los destinatarios serán establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privados con cuota cero pero la prioridad estará puesta en aquellos que carezcan de acceso a Internet o tengan una conexión deficiente.

Cada establecimiento recibirá el denominado "plan de impacto" de Starlink, que incluye 2 terabytes de datos, una reserva adicional de hasta 5 terabytes, conectividad prioritaria, atención preferencial y una dirección IP pública.

El aporte quedará afectado de manera exclusiva e irrevocable al programa, mientras que el ENACOM deberá comprometerse a no utilizarlo para otros fines.

Los costos operativos que asume el ENACOM

La donación de Starlink no comprende todos los costos necesarios para instalar y mantener la red, gastos que serán cubiertos con recursos del Fondo del Servicio Universal y resultarán superiores al valor atribuido al aporte de la empresa.

Durante el primer año, el ENACOM pagará u$s4,266 millones más IVA, monto que cubrirá la instalación de las 6.000 terminales, la gestión de la conexión, la atención de incidencias, el soporte técnico y una plataforma API destinada al control y monitoreo de los equipos.

En el segundo año, el organismo abonará otros u$s2,016 millones más IVA por la continuidad de esos servicios, mismo pago que se repetirá durante el tercer año.

Una vez finalizados los primeros 24 meses de Internet incluidos en la donación, el ENACOM destinará otros u$s3,6 millones, con IVA incluido, para contratar un año adicional de conectividad.

Los pagos serán realizados contra las facturas emitidas por Starlink Argentina y el contrato también establece que la entrega y la instalación de las terminales deberán efectuarse exclusivamente mediante distribuidores autorizados por la compañía.

La documentación no identifica a esos distribuidores ni desagrega cuánto corresponde a la colocación de cada equipo, la asistencia técnica, la gestión de incidencias o el acceso a la plataforma de monitoreo.

Cuál es el origen de los fondos para el acuerdo

Los recursos administrados por el ENACOM no saldrán de una partida del presupuesto educativo ya que serán extraídos del Fondo del Servicio Universal, integrado principalmente con los aportes obligatorios de las empresas de telecomunicaciones.

Los licenciatarios deben ingresar el equivalente al 1% de sus ingresos por la prestación de servicios TIC, netos de impuestos y tasas.

Ese dinero debe aplicarse a programas destinados a extender el acceso a las comunicaciones en condiciones de calidad y con independencia de la ubicación geográfica de los usuarios.

El Gobierno disolvió en 2025 la estructura fiduciaria del fondo, pero mantuvo vigente la obligación de las compañías de efectuar los aportes.

La recaudación y administración de esos recursos quedaron a cargo del ENACOM, mientras que la Secretaría de Educación será responsable de seleccionar las escuelas beneficiarias, preparar una nómina georreferenciada y coordinar con las provincias y los municipios la firma de los acuerdos de adhesión.

La resolución todavía no identifica cuáles serán los establecimientos alcanzados ni cómo se distribuirán las 6.000 terminales entre las diferentes jurisdicciones.

Una diferencia en las cuentas

El ENACOM fijó en u$s11,898 millones el desembolso del Fondo del Servicio Universal y en u$s21,876 millones el presupuesto completo del programa, cifra total que surge de sumar esos recursos y los u$s9,978 millones atribuidos a la donación de Starlink.

Sin embargo, el detalle económico incluido en la misma resolución presenta una diferencia impositiva.

Los u$s11,898 millones surgen de sumar los u$s4,266 millones correspondientes al primer año, los dos pagos de u$s2,016 millones y los u$s3,6 millones destinados al tercer año de Internet.

Los primeros tres cargos, que suman u$s8,298 millones, fueron establecidos "más IVA" y solamente el pago de u$s3,6 millones por la extensión de la conectividad aparece expresamente informado con el impuesto incluido.

Si sobre esos u$s8,298 millones se aplicara la alícuota general del 21%, el desembolso del Fondo del Servicio Universal ascendería aproximadamente a u$s13,64 millones y el costo completo del programa alcanzaría cerca de u$s23,62 millones.

La resolución no explica la diferencia ni informa si existirá un tratamiento impositivo particular, por lo que el presupuesto oficialmente asignado continúa siendo de u$s21,876 millones, aunque la incorporación del IVA mencionado en el contrato arrojaría una cifra mayor.

La prórroga que no tiene financiamiento definido

La puesta en marcha de este esquema se realizará mediante etapas sucesivas de entrega, instalación y activación.

Starlink será responsable de la provisión de los equipos, la asistencia técnica y la garantía de funcionamiento, mientras que el ENACOM coordinará el despliegue.

Cada etapa deberá documentarse mediante actas de entrega, instalación, recepción y puesta en funcionamiento y las provincias y los municipios también tendrán que firmar acuerdos de adhesión.

Starlink obtuvo en febrero de 2024 la transferencia de las licencias necesarias para prestar servicios fijos y móviles por satélite y acceso a Internet en la Argentina.

En cuanto al convenio con las escuelas, tendrá una vigencia inicial de tres años y se prorrogará automáticamente por otro período igual.

La documentación aprobada determina cómo se financiarán los primeros 36 meses, pero no establece quién afrontará la conectividad, el soporte y el monitoreo si se activa la extensión por otros tres años.