La gestión Milei autorizó el tramo eléctrico para la mega mina de BHP y Lundin en San Juan, a pesar de las fuertes críticas recibidas

Pese a la oposición de entidades locales y otras mineras por la reserva de capacidad eléctrica, la Nación validó la obra sin costos para usuarios.

La obra, vital para el complejo de cobre, oro y plata con inversiones de u$s9.737 millones, será financiada y operada integralmente por la empresa.

El Gobierno autorizó a Vicuña Argentina la construcción de una línea eléctrica privada de 93 km para abastecer su mega proyecto minero en San Juan.

El Gobierno nacional habilitó a Vicuña Argentina, la sociedad controlada en partes iguales por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, a construir una línea privada de alta tensión de 93 kilómetros para abastecer su proyecto de cobre, oro y plata en San Juan, para el cual declaró inversiones por u$s9.737 millones.

La autorización comprende el tramo que conectará la futura estación transformadora Chaparro con Josemaría, uno de los dos yacimientos que integran el emprendimiento Vicuña.

El Gobierno autoriza línea eléctrica para mega mina en San Juan

La línea estará destinada exclusivamente a las necesidades de la minera y deberá ser financiada, operada y mantenida por la propia compañía.

La medida fue publicada este lunes 1 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación bajo la Resolución 197/2026 de la Secretaría de Energía y se suma a otras decisiones adoptadas por el Gobierno para permitir el suministro eléctrico del complejo.

El organismo regulador ya había autorizado una demanda de 260 megavatios, aprobado una línea adicional de 167 kilómetros y concedido a la compañía prioridad sobre buena parte de la nueva capacidad durante 25 años.

Ese último beneficio encontró resistencia en San Juan donde el ente eléctrico provincial, tres municipios y empresas responsables de otros proyectos mineros advirtieron que la reserva podía limitar el abastecimiento disponible para futuros emprendimientos.

El ente regulador nacional rechazó todas las objeciones y sostuvo que las ampliaciones serán financiadas íntegramente por Vicuña, sin trasladar sus costos a los usuarios.

Detalles de la nueva línea eléctrica para la mina Vicuña

Tras la aprobación oficial, se conoció que el tendido operará en 220 kilovoltios, tendrá doble terna y recorrerá aproximadamente 93 kilómetros por el norte sanjuanino.

En un extremo estará la futura estación Chaparro y, en el otro, la estación Josemaría, que se instalará dentro del predio minero, desde donde se abastecerá la primera etapa del proyecto integrado Josemaría–Filo del Sol.

La autorización fue concedida por 25 años, período durante el cual la compañía deberá asumir por su cuenta la construcción, la operación y el mantenimiento de las instalaciones.

La medida fue encuadrada dentro del régimen correspondiente a las líneas eléctricas de uso particular, normativa que permite autorizarlas cuando no se prevé, incluso en el largo plazo, una necesidad o conveniencia pública de uso compartido con terceros.

Antes de resolver, el organismo regulador realizó una audiencia pública para evaluar el efecto de la obra sobre el sistema eléctrico, las posibles afectaciones a otros participantes del mercado y los aspectos ambientales.

Después de esa instancia, la Dirección Nacional de Transporte y Distribución Eléctrica concluyó que no existían impedimentos técnicos, ambientales ni regulatorios.

También determinó que no había quedado demostrada la necesidad de compartir el tramo con otros usuarios.

Ahora, la conexión deberá cumplir las condiciones aplicables al Sistema Argentino de Interconexión y los requisitos que surjan del convenio que Vicuña deberá firmar con Transener.

La línea particular será el trayecto final de una red más amplia ya que, para llevar electricidad hasta Chaparro, la compañía deberá construir otro tendido de 500 kV y 167 kilómetros desde Rodeo, además de ejecutar nuevas estaciones transformadoras y ampliar instalaciones existentes.

Conflictos y reclamos por la capacidad energética en San Juan

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad autorizó en julio pasado a Vicuña a tomar una demanda de 260 MW para abastecer la primera fase de Josemaría.

También emitió el certificado de conveniencia y necesidad pública para ampliar el sistema de transporte.

La empresa asumirá el 100% de la inversión necesaria para esas obras y, una vez habilitadas, las estaciones Rodeo y Chaparro quedarán bajo la operación y el mantenimiento de Transener porque pasarán a integrar su jurisdicción.

Mediante la misma decisión, el ente regulador concedió a Vicuña prioridad frente a terceros sobre el 90% de la capacidad de la nueva línea Rodeo-Chaparro y sobre igual proporción de la futura estación Chaparro.

También le reservó el 90% de la capacidad remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo cuando el tramo sea energizado en 500 kV.

Según los cálculos de Cammesa incorporados en la Resolución 330/2026, esa asignación representa el 71% de la capacidad total de esa conexión.

La empresa no obtuvo, en cambio, un derecho semejante sobre la capacidad disponible en la futura estación Rodeo, porque el regulador consideró que su utilización no dependerá principalmente de la demanda minera.

La decisión generó objeciones del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan que sostuvo que la incorporación de Vicuña demandará, en un único escalón operativo, el 18,6% de la capacidad técnica del corredor de extra alta tensión Mendoza-San Juan.

El EPRE pidió limitar la reserva de la compañía a los 260 MW solicitados para Josemaría y mantener el resto de la capacidad disponible para otros desarrollos productivos y reclamó la creación de un comité de seguimiento integrado por la Nación, la provincia y las empresas financiadoras.

San Juan y Vicuña recibieron 30 días adicionales para intentar alcanzar un acuerdo después de la audiencia pública.

Cumplido ese plazo, el ente provincial comunicó que no se había logrado un entendimiento y ratificó su oposición.

El organismo dejó asentada, además, la posibilidad de recurrir a la Justicia federal si el organismo nacional aprobaba la asignación sin incorporar las condiciones reclamadas.

A esas observaciones se sumaron las de Golden Mining, operadora del proyecto Hualilán; Casposo Argentina; Barrick Exploraciones Argentinas; Minera Argentina del Sol; y Andes Corporación Minera, responsable de Los Azules. También presentaron oposiciones la Secretaría de Energía de La Rioja y los municipios sanjuaninos de Calingasta, Jáchal e Iglesia.

Golden Mining advirtió que la prioridad concedida a Vicuña podía reducir la disponibilidad eléctrica futura para Hualilán y para otros proyectos industriales y mineros ubicados en la misma región.

Los Azules también planteó sus necesidades de conexión para su proyecto que obtuvo el ingreso al RIGI por una inversión declarada de u$s2.672 millones y proyectó acceder al nodo Calingasta en 2029.

Sin embargo, el ente regulador nacional rechazó todas las oposiciones argumentando que Vicuña era el único solicitante de la ampliación con compromisos y metas concretas presentadas ante Transener y que no existía otro proyecto con una fecha cierta de conexión durante los cinco años siguientes.

El organismo agregó que las obras incrementarán la capacidad del sistema, serán pagadas íntegramente por la minera y no impondrán costos a los usuarios. El uso de la prioridad quedará sujeto al control posterior de Cammesa y del ente regulador.

Cuáles son los beneficios del RIGI para el proyecto minero

La infraestructura eléctrica forma parte del plan presentado por Vicuña para incorporarse al RIGI, pedido que fue autorizado por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 1154/2026 y calificó al emprendimiento como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

Vicuña declaró una inversión total de u$s9.737 millones, de los cuales u$s9.025 millones corresponden a activos computables dentro del régimen.

El programa, que contempla dos etapas, comenzó en julio de 2024 y se extenderá hasta diciembre de este 2026, con inversiones computables por u$s1.129 millones.

La segunda etapa irá desde enero de 2027 hasta fines de 2031 y concentrará otros u$s7.896 millones y la compañía deberá acreditar el cumplimiento del monto mínimo de inversión antes del 31 de diciembre de 2028.

El plan presentado ante el Gobierno incluye la explotación de Josemaría y Filo del Sol, una planta concentradora, instalaciones de lixiviación, sistemas de provisión de agua, caminos de acceso, alojamientos para trabajadores y la infraestructura eléctrica.

Según Lundin Mining, la categoría concedida a Vicuña ofrece estabilidad fiscal y regulatoria por 40 años, frente a los 30 años del régimen general.

La empresa sostuvo que el esquema también contempla beneficios impositivos y aduaneros, eliminación de derechos de exportación y acceso anticipado a la disponibilidad de las divisas generadas por las ventas externas.

La definición que falta

Vicuña Corp. fue constituida en enero de 2025 por BHP y Lundin Mining para reunir los depósitos Josemaría y Filo del Sol bajo un desarrollo integrado. Cada grupo posee el 50% de la sociedad.

Para formar la compañía, BHP participó en la adquisición de Filo Corp. y compró la mitad de Josemaría a Lundin con un desembolso total realizado por el grupo australiano que alcanzó aproximadamente u$s2.000 millones.

La primera fase del emprendimiento se concentrará en Josemaría e incluirá una planta para procesar minerales sulfurados.

El informe técnico difundido por Lundin Mining en febrero de 2026 calculó en u$s7.100 millones el capital inicial requerido para esa etapa.

BHP estima que el complejo podría producir inicialmente unas 200.000 toneladas anuales de cobre.

Al incorporar el oro y la plata, el volumen ascendería a aproximadamente 300.000 toneladas anuales de cobre equivalente.

La construcción de la mina todavía depende de una decisión final de los dos socios. En su reporte anual de agosto de 2026, BHP informó que esa definición podría adoptarse hacia fines de este año