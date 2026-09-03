Lejos del fútbol, el sorprendente negocio de Erling Haaland

El impacable goleador noruego del Manchester City es inversor para una novedosa niciativa que promueve la práctica de otro deporte

La figura del fútbol internacional Erling Haaland vuelve a captar la atención de los medios globales, aunque esta vez fuera de las canchas. El letal delantero del Manchester City tomó la decisión de expandir sus horizontes comerciales al transformarse en el inversor principal de un novedoso proyecto deportivo. La estrella noruega volcará parte de su capital en el ámbito de la alta competencia del ajedrez para potenciar la difusión de esta disciplina a escala planetaria.

A través de una alianza estratégica comercial concretada con la entidad Norway Chess en su país natal, el atacante participará activamente en el lanzamiento y financiamiento del Total Chess World Championship Tour. Este megaproyecto busca transformar la estructura de los torneos continentales tradicionales mediante la creación de un circuito innovador que combine tecnología, espectáculo masivo y las grandes luminarias internacionales del ambiente ajedrecístico.

La apuesta económica y el formato del nuevo circuito global

El ambicioso certamen impulsado por la figura del conjunto inglés hará su estreno oficial en el calendario del próximo año con el respaldo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). La propuesta organizativa contempla la realización de cuatro grandes eventos anuales repartidos en sedes estratégicas alrededor del mundo. Durante cada fecha, los deportistas competirán en tres categorías bien diferenciadas:

Ajedrez clásico: 45 minutos por jugador con un incremento de 30 segundos por movimiento.

Rápido: 15 minutos por jugador con un incremento de 10 segundos por movimiento.

Blitz: 3 minutos por jugador con un incremento de 2 segundos por movimiento.

Uno de los pilares del proyecto radica en el imponente atractivo financiero destinado a seducir a los principales Grandes Maestros de la actualidad. La competencia repartirá un pozo mínimo de 2,3 millones de euros por temporada en concepto de premios, una cifra inédita para este circuito que cuenta con el apoyo de capitales privados. Como antesala de la presentación formal, las autoridades organizarán un evento piloto entre el 10 y 21 de noviembre en Budapest, Hungría, para ajustar detalles técnicos y la respuesta las audiencias globales.

La visión del delantero y el impacto en la disciplina

Para Haaland existe un puente conceptual directo entre su actividad profesional cotidiana en el fútbol y las decisiones tácticas frente a un tablero. "Invierto en Norway Chess porque creo que el nuevo circuito puede convertir esta disciplina en un deporte aún más popular y en él encuentro muchas similitudes con el fútbol: hay que pensar rápido, confiar en los instintos y anticipar varios movimientos", destacó el goleador.

Desde los despachos institucionales de la FIDE celebraron con entusiasmo el desembarco del futbolista en el armado directivo del tour. Las autoridades del organismo internacional destacaron que la llegada de figuras estelares del deporte mundial valida el crecimiento del ajedrez como un fenómeno cultural de vanguardia. La unión estratégica promete marcar un precedente histórico en el financiamiento y la promoción global de los deportes de estrategia.