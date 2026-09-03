Los dueños de Domec inyectan fondos para pagar deudas tras otro año de fuertes pérdidas

La fabricante de cocinas y electrodomésticos recibirá dinero de sus accionistas controlantes que llega después de haber registrado milonarias pérdidas

Este aporte busca sanear la situación de Domec tras dos ejercicios con números rojos, sin cubrir el quebranto total ni financiar su expansión industrial.

La fabricante de cocinas y electrodomésticos Domec registró $2.376,8 millones en pérdidas y una caída del 33,5% en ventas anuales.

Accionistas controlantes de Domec aportan $307 millones (u$s200.000) para cancelar pasivos y fortalecer su patrimonio.

Los accionistas controlantes de Domec decidieron realizar un aporte de fondos para que la fabricante de cocinas y electrodomésticos pueda cancelar pasivos y reforzar una estructura patrimonial afectada por dos ejercicios consecutivos con pérdidas.

La compañía informó este miércoles 2 de septiembre a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que suscribió un convenio de aporte irrevocable por u$s200.000, equivalentes a $307 millones que serán aportados por sus accionistas.

Según el hecho relevante, el dinero será destinado a la cancelación de deudas y a "fortalecer la situación patrimonial" de la sociedad.

La operación no fue estructurada como un préstamo que Domec deba devolver a sus accionistas sino que los fondos ingresarán como un aporte irrevocable, aunque la comunicación no indica cuándo será considerada su capitalización ni identifica a los integrantes del grupo de control que participaron del desembolso.

El documento tampoco detalla qué obligaciones serán pagadas con los $307 millones, qué proporción de los pasivos podrá cancelarse ni si están previstos otros aportes durante el nuevo ejercicio.

El escenario negativo detrás del aporte

La decisión se conoció menos de dos meses después de que Domec presentó sus estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2026 y que terminó con una pérdida neta de $2.376,8 millones.

Aunque el quebranto fue inferior a los $3.776,4 millones del ejercicio anterior, la empresa permaneció en terreno negativo por segundo año consecutivo, mostrando una comparación que evidencia una reducción del rojo anual, pero no una recuperación de la rentabilidad.

El deterioro también alcanzó a la facturación ya que sus ventas bajaron de $17.070 millones en el ejercicio cerrado en abril de 2025 a $11.355,5 millones en el último período anual, una diferencia fue de $5.714,5 millones que representó una contracción cercana al 33,5%.

En este sentido, el aporte que ahora están informando sus accionistas no llega a cubrir el resultado negativo del último año porque en términos nominales equivale a cerca del 13% de la pérdida de $2.376,8 millones.

Se trata de una comparación solamente indicativa porque corresponde a fechas y monedas de distinto poder adquisitivo, pero permite dimensionar el desembolso frente al quebranto anual.

Su destino inmediato, según la propia empresa, será atender obligaciones y fortalecer el patrimonio, no financiar una expansión industrial.

Fuerte caída de las ventas

Domec desarrolla su actividad dentro de un mercado que durante este 2026 mostró comportamientos diferentes según el tipo de producto.

La última encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar del INDEC registró ventas totales por $1.544.944,8 millones durante el segundo trimestre, con un aumento nominal interanual del 12,4% y con un acumulado del primer semestre que muestra una suba nominal de apenas 0,8%.

El segmento que reúne cocinas, hornos, calefactores, calefones y termotanques, donde se concentra buena parte de la oferta de Domec, facturó $203.312 millones entre abril y junio.

El monto creció 6,6% en términos nominales frente al mismo trimestre de 2025 y explicó el 13,2% de las ventas relevadas por el organismo.

Sin embargo, las cantidades vendidas muestran una evolución distinta si se tiene en cuenta que durante el segundo trimestre se comercializaron 111.378 cocinas a gas, un 10% menos que un año antes.

También cayeron un 13,5% las unidades de calefactores y estufas a gas y un 4,3% las de calefones y termotanques.

El único avance dentro de los productos vinculados con la cocción se produjo en cocinas eléctricas, hornos eléctricos y microondas: se vendieron 146.711 unidades, un 6,8% más en la comparación interanual.

Esa evolución marca una diferencia con el negocio tradicional de Domec, cuya historia industrial y posicionamiento estuvieron asociados principalmente con las cocinas a gas.

Un escenario más abierto

La industria también opera bajo un esquema comercial diferente al de años anteriores porque desde julio de 2025, el Gobierno permite el ingreso desde el exterior de electrodomésticos de línea blanca como equipaje no acompañado mediante un trámite digital.

La medida alcanzó a heladeras, lavarropas, cocinas, hornos y otros artefactos que antes no podían incorporarse por esa vía.

La flexibilización modificó las condiciones para el ingreso de esos productos por parte de particulares.

Sin embargo, los estados contables de la compañía no establecen que el nuevo aporte responda a esa medida ni atribuyen exclusivamente a las importaciones el deterioro financiero.

La razón informada por la empresa es más concreta ya que busca obtener recursos para cancelar pasivos y recomponer su situación patrimonial después de otro ejercicio con pérdidas.

Una historia con casi ocho décadas

Domec inició la fabricación de cocinas a gas en 1948 y se constituyó como sociedad anónima en 1956 mientras que su catálogo actual incluye cocinas, hornos, anafes, campanas, purificadores, calefones y otros equipos de uso doméstico.

La empresa mantiene actividad industrial en Bernal, provincia de Buenos Aires, y en San Luis y sus acciones cotizan en el mercado local bajo el código DOME.

La conducción está encabezada por José Luis Terragno y el directorio designado en agosto de 2025 quedó integrado por Blanca Delia Barros, Victoria Cobe, Manuel Augusto Bullrich y José Luis Castro, con Guillermo Cobe hijo como director suplente.

La presencia de la familia Cobe se mantiene en la administración de una compañía que durante décadas fue presidida por Guillermo Cobe.

La comunicación enviada a la CNV fue firmada por Terragno como responsable de Relaciones con el Mercado, pero no individualizó quiénes aportaron los u$s200.000 ni se anunciaron cambios en el directorio, en las plantas o en el modelo operativo de la fabricante.

El paso inmediato será incorporar los $307 millones y aplicarlos a los compromisos identificados por la empresa.