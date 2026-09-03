El mayor holding periodístico del país se quedó con el control de una empresa dedicada a cobranzas, ventas, atención al cliente y tercerización de procesos

La operación suma expertise en gestión de créditos, clave ante la creciente mora familiar en Argentina (12,8% en junio).

Esta expansión fortalece la división de servicios corporativos de Clarín en BPO, cobranzas y atención al cliente.

El Grupo Clarín, vía GC Gestión Compartida, adquirió el 60% de Gestión de Préstamos y Cobranzas por u$s 1,6 millones.

El Grupo Clarín acaba de agregar una nueva actividad a los negocios que desarrolla fuera de los medios de comunicación.

Lo hizo a través de GC Gestión Compartida, su subsidiaria de servicios corporativos, que pagó u$s 1,6 millones para quedarse con el 60% de Gestión de Préstamos y Cobranzas.

Se trata de una empresa que hasta ahora pertenecía 100% al Grupo ST y que desde el 2015 trabaja en cobranzas, ventas, atención al cliente y tercerización de procesos.

El grupo vendedor es liderado por Pablo Peralta y Roberto Domínguez y, como parte de la operación, cedió el 60% y el control de la compañía, pero conservará el 40% y continuará asociado con Clarín.

La transferencia de las acciones y el pago se realizaron en simultáneo con el cierre, según la presentación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), este miércoles 2 de septiembre.

La operación le permite a Clarín incorporar una empresa en funcionamiento, con 11 años de trayectoria y contratos con compañías de diferentes sectores ya que, entre sus clientes figuran Banco Macro, Gasnor y Jardín de Paz, entre otros.

De hecho, GC Gestión Compartida ya participaba del mercado de servicios corporativos y ahora suma una estructura especializada en el contacto con consumidores, la administración de créditos, las ventas y el recupero de obligaciones impagas. La combinación amplía el negocio que la subsidiaria de Clarín desarrolla para otras empresas, sin que el holding pase a funcionar como un banco o una entidad dedicada a otorgar préstamos.

La expansión del outsourcing

Gestión de Préstamos y Cobranzas, conocida comercialmente como Gestión, comenzó a operar en 2015 y, aunque su nombre remite a la administración de créditos y deudas, también realiza ventas, atención al cliente, procesamiento de operaciones y tareas de back office.

La empresa trabaja para compañías que deciden delegar parte de sus procesos y puede responder consultas, efectuar seguimientos, procesar ventas y administrar circuitos operativos.

En el área financiera recibe carteras de préstamos, controla vencimientos y gestiona la regularización de obligaciones atrasadas.

Cuando se produce un incumplimiento, Gestión puede contactar al deudor, informarle el estado de la obligación y procesar una propuesta de pago en nombre del acreedor. Además, es una de las agencias de cobranza extrajudicial autorizadas por el Banco Macro para trabajar con sus clientes y publica sus canales para que los usuarios puedan verificar las comunicaciones.

Pero la presencia de Gasnor y de Jardín de Paz como clientes también muestra que la compañía no depende exclusivamente del sistema financiero y que su estructura se utiliza para ventas, atención y gestión de pagos de empresas de servicios.

De hecho, el proyecto de los nuevos accionistas es profundizar ese perfil y desarrollar una plataforma de Business Process Outsourcing, conocida como BPO.

El modelo consiste en asumir procesos que otras empresas deciden dejar en manos de un proveedor externo, desde la atención al cliente hasta la administración de operaciones.

Escala para crecer entre empresas

GC Gestión Compartida nació en septiembre de 2000 para centralizar funciones administrativas de las diferentes sociedades del holding y sus primeras actividades estuvieron vinculadas con Administración y Finanzas, Abastecimiento, Recursos Humanos, Sistemas y Servicios Generales.

Después de desarrollar el modelo dentro del grupo, comenzó a ofrecer esas capacidades a compañías externas y actualmente informa contar con un equipo superior a 500 profesionales y una cartera de más de 400 clientes de la Argentina y otros países de la región.

La incorporación de Gestión agrega a esa plataforma una empresa con personal, sistemas, contratos y experiencia en la administración de préstamos y en la atención masiva de consumidores.

La compra profundiza así una línea que ya estaba presente en la estructura societaria de Grupo Clarín, holding que actualmente controla AGEA, editora de Clarín y Olé; Artear, responsable de eltrece y TN; Radio Mitre y otras sociedades vinculadas con la producción, la impresión, los contenidos digitales, los servicios corporativos y la organización de eventos y que también participa en Papel Prensa.

En el caso de GC Gestión Compartida, ocupa dentro de ese conjunto el área destinada a prestar servicios para otras empresas y en los balances del grupo, su actividad se registra dentro del segmento Contenidos Digitales y Otros.

Continuidad del socio financiero

Por su parte, el Grupo ST tiene más de dos décadas de presencia en los sectores financiero, asegurador y del mercado de capitales y está encabezado por sus socios fundadores Pablo Peralta y Roberto Domínguez, quienes ocupan la presidencia y la vicepresidencia del holding, respectivamente.

Peralta desarrolló gran parte de su carrera en el sistema financiero, ocupando posiciones ejecutivas en Bansud-Banamex y Banco Río, además de haber sido vicepresidente de Visa Argentina y director de Banelco.

En el caso de Domínguez, participa desde la creación del conglomerado y forma parte de la conducción de sus principales sociedades.

La expansión de Grupo ST dio forma a una estructura que reúne a más de 1.200

profesionales y controla compañías como Banco BST, Life Seguros, Orígenes Seguros de Retiro, la administradora de fondos MEGAQM y Directo, dedicada al financiamiento de compras en cuotas.

El banco comenzó a operar en 2002 a partir de la adquisición de Heller Financial Bank y se especializa en servicios para empresas, comercio exterior, inversiones y mercado de capitales.

La actividad de Gestión de Préstamos y Cobranzas se desarrolló dentro de ese ecosistema financiero desde 2015.

El deterioro del crédito familiar

La adquisición se concreta cuando la mora de las familias se convirtió en uno de los principales problemas del sistema financiero argentino.

Si bien las compañías no vincularon la transacción con ese fenómeno y Gestión desarrolla actividades que exceden las cobranzas, el escenario elevó la importancia de la administración de créditos atrasados.

En junio pasado, la irregularidad de las financiaciones a las familias llegó al 12,8%, de acuerdo con el Informe sobre Bancos de junio de 2026 publicado por el BCRA.

Un año antes se encontraba en el 5,2%, por lo que el indicador aumentó 7,6 puntos porcentuales y quedó en más del doble en doce meses.

La mora familiar también superó el 7,6% correspondiente al conjunto del crédito privado y el 3,5% registrado entre las empresas.

Durante junio, los incumplimientos disminuyeron en las tarjetas de crédito, continuaron creciendo en los préstamos personales y prendarios y no mostraron cambios significativos en los hipotecarios.

El deterioro abrió una discusión sobre el endeudamiento de los hogares y las alternativas disponibles antes de que los atrasos terminen convertidos en créditos incobrables.

La Ciudad lanzó un programa para refinanciar deudas originadas en tarjetas y préstamos personales, mientras los bancos y otras entidades reforzaron sus mecanismos de seguimiento y regularización.

A pesar del aumento de la mora, el Banco Central sostuvo que el sistema financiero conserva una cobertura elevada frente al riesgo de crédito y al cierre de junio, las previsiones constituidas por las entidades equivalían al 86,6% de la cartera irregular y al 6,5% del total de las financiaciones.