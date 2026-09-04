La flexibilización de componentes en Tierra del Fuego genera resistencia de la UOM y alerta por pérdida de puestos de trabajo en el sector

Esta flexibilización, vigente desde diciembre, genera objeciones de Tierra del Fuego y UOM por riesgo laboral, sumado a fin de antidumping.

La medida beneficia a grupos como Newsan y BGH para reducir costos ante más importaciones, pese al riesgo de empleo fueguino.

El Gobierno flexibilizó la fabricación de aires acondicionados en Tierra del Fuego, permitiendo importar componentes con mayor ensamble.

El gobierno del presidente Javier Milei flexibilizó el proceso que deben cumplir los fabricantes de aires acondicionados instalados en Tierra del Fuego para mantener los beneficios fiscales y aduaneros de la Ley 19.640 sancionada en 1972 y que establece un régimen fiscal y aduanero especial para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El cambio que acaba de promulgar el Poder Ejecutivo permitirá importar motores, radiadores, placas electrónicas, tuberías y otros subconjuntos con más etapas de ensamblado realizadas en el exterior.

Por lo menos así surge de analizar la Resolución 351/2026 publicada por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial de este viernes 4 de septiembre y que lleva la firma del titular de la cartera, Luis Caputo.

La decisión beneficia de manera directa a grandes grupos empresarios entre los que se destacan Newsan, Radio Victoria Argentina, Carrier Fueguina, BGH y Solnik, que cuentan con modelos acreditados ante la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE), organismo de control, consulta y fiscalización creado para administrar y regular el régimen especial de Tierra del Fuego.

A través de esas compañías se fabrican equipos de marcas como Philco, Noblex, Hisense, TCL, RCA, Hitachi, Carrier, Midea, Surrey, Comfee, BGH Silent Air y Hyundai.

La medida también beneficia a Athuel Electrónica, que casualmente hace unos días informó su intención de comenzar a fabricar hasta 40.000 acondicionadores split y de ventana usando la planta de Aires del Sur y proyectando continuar la actividad en su propia fábrica de Río Grande desde mayo de 2027.

La norma comenzará a regir a partir del 15 de diciembre próximo y las fábricas tendrán desde entonces 180 días para adecuar sus procesos y solicitar nuevamente la acreditación de origen, incluso para los modelos que ya poseen autorizaciones vigentes.

Un mercado que empieza a abrirse

La modificación impulsada por las autoridades nacionales alcanza a una actividad abastecida históricamente por las fábricas de Tierra del Fuego, aunque los productos importados comenzaron a ganar participación durante los últimos años.

De hecho, los datos oficiales más recientes del segmento de acondicionadores compactos de hasta 6.500 frigorías, que comprende equipos de pared y ventana, muestran que la producción conjunta de BGH y Newsan aumentó de 78.348 unidades en 2023 a 86.190 equipos en 2025.

El mercado interno también se expandió, según un trabajo de la Comisión Nacional de Comercio Exterior que asegura que el consumo aparente de acondicionadores compactos creció 19% entre 2023 y 2025.

Si bien la documentación oficial no informa el volumen total comercializado, muestra cómo cambió el reparto entre fabricación nacional e importaciones teniendo en cuenta que la industria argentina abastecía el 97% del mercado de acondicionadores compactos en 2023, pero su participación cayó al 88% en 2025, con avance de los productos importados del 3% al 12% en dos años.

La tendencia se profundizó entre enero y abril de ese 2026, cuando la participación nacional descendió al 58% y los equipos importados cubrieron el 42% del mercado, principalmente con productos provenientes de Indonesia.

Por caso, BGH y Newsan no fabricaron acondicionadores compactos durante esos cuatro meses, frente a las 7.473 unidades producidas en el mismo período de 2025 y parte de la participación nacional se sostuvo con la liquidación de equipos que las compañías mantenían acumulados.

La paralización también se reflejó en el empleo ya que la dotación de ambas empresas afectada a ese segmento disminuyó de 406 trabajadores en 2023 a 286 durante 2024, una pérdida de 120 puestos, mientras que entre enero y abril de 2026 declararon una dotación nula debido a la interrupción de las líneas.

Menos costos y también menos trabajo

El avance de los importados fue el argumento utilizado por AFARTE y la Unión Industrial Fueguina para reclamar un proceso más flexible.

Las cámaras empresarias sostuvieron que las plantas necesitan bajar sus costos para conservar participación frente a los equipos terminados provenientes del exterior.

Además, defendieron la modificación ante la Comisión para el Área Aduanera Especial como una herramienta para mantener la producción local en una Argentina "cada vez más abierta al mundo", además de mencionar el contrabando, la subfacturación y la competencia desleal.

En este contexto, el Gobierno les otorga la nueva medida cuyo beneficio económico surge de una relación directa: si los componentes llegan con más trabajo incorporado en el exterior, las terminales necesitan menos operaciones, infraestructura y horas laborales para terminar cada equipo en Tierra del Fuego.

La norma mantiene como principio general que los materiales deben ingresar al Área Aduanera Especial en estado CKD, la denominación utilizada para los productos completamente desarmados. Sin embargo, incorpora una extensa lista de excepciones.

En ese contexto, las compañías podrán recibir compresores colocados en su posición final, radiadores unidos a sus chapas divisorias, mallas protectoras instaladas y subconjuntos de válvulas previamente ensamblados.

También podrán importar cajas eléctricas, motores de ventilación, turbinas, paneles frontales y aletas deflectoras con parte del montaje ya realizado.

Las placas electrónicas PCB podrán ingresar finalizadas y encapsuladas, acompañadas por cables, sensores y prensacables listos para su instalación y los tubos de los circuitos de refrigeración también podrán llegar conformados y preensamblados, aunque no se permitirá que estén soldados al compresor.

La flexibilización alcanza además a los manuales, garantías y accesorios, que podrán recibirse agrupados y listos para colocar en el embalaje, mientras que el formato denominado "mockup" permitirá importar las unidades interiores y exteriores como conjuntos preparados para su transporte y posterior terminación.

La medida aclara que los equipos no podrán ser enviados directamente al mercado y establece que para obtener el origen fueguino deberán completar en la isla el montaje, las interconexiones, las soldaduras pendientes y los controles establecidos por la resolución.

Un ahorro que abre el conflicto laboral

La propuesta concentró las objeciones del gobierno de Tierra del Fuego, la UOM de Río Grande y la Cooperativa de Trabajo Renacer que rechazaron la iniciativa presentada por AFARTE y la UIF que ahora el gobierno de Milei convirtió en una resolución oficial.

Por caso, la provincia consideró que el régimen promocional no debe evaluarse solamente por la obtención de un producto terminado dentro del Área Aduanera Especial y sostuvo que también deben tenerse en cuenta las capacidades industriales, los conocimientos, el empleo y las cadenas de proveedores que mantiene cada proceso dentro del territorio.

Según su evaluación, varias actividades que actualmente requieren operarios, técnicos y procedimientos específicos pasarán a estar incorporadas en subconjuntos fabricados fuera de Tierra del Fuego.

"La reducción implícita genera un riesgo concreto para el nivel de empleo asociado a la fabricación de equipos de aire acondicionado", advirtió la representación provincial ante la Comisión para el Área Aduanera Especial.

El gobierno fueguino aclaró que no rechazaba la incorporación de tecnología sino que su planteo fue que cualquier actualización debía mejorar la productividad sin reducir las capacidades industriales ni los puestos de trabajo.

La UOM adoptó el mismo eje y advirtió que la flexibilización podía beneficiar a las empresas sin proteger los puestos de trabajo, además de anticipar que impulsará acciones gremiales, institucionales y legales si la medida provoca una disminución de la mano de obra.

La apertura avanza por dos caminos

La flexibilización productiva coincidió con otra decisión que aumentará la presión sobre las fábricas y que se vincula con la decisión de Economía de abrir la revisión del derecho antidumping aplicado a los acondicionadores compactos importados desde Tailandia con una protección que establecía un recargo del 85%.

En ese sentido, BGH, Newsan y AFARTE habían pedido que se prorrogara porque consideraron que su eliminación facilitaría el ingreso de productos tailandeses a valores inferiores a los nacionales.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior calculó que esos equipos podrían llegar al país con precios entre 28% y 70% inferiores a los fabricados localmente, según el modelo y la comparación utilizada.

Pese al riesgo identificado, el Gobierno decidió que el recargo no continúe mientras dure la investigación y, con otra medida también publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, dejó sin efecto temporalmente la protección antidumping para los acondicionadores compactos de Tailandia.

Economía combinó así dos decisiones sobre el mismo sector: aumentó la competencia de los equipos terminados provenientes del exterior y flexibilizó el proceso local para que las terminales puedan reducir sus costos.

El origen sostiene la ventaja fiscal

La reforma establecida por las autoridades nacionales no elimina toda la actividad en la isla ya que las plantas deberán completar el montaje y someter cada equipo a controles de fugas de refrigerante, seguridad eléctrica, encendido y funcionamiento en los modos frío y calor.

Todos los ensayos deberán quedar asentados en registros auditables y el sistema de trazabilidad tendrá que identificar las materias primas utilizadas, su documentación de ingreso, las fechas de fabricación y las instalaciones involucradas.

Estas operaciones permitirán considerar que el acondicionador recibió una transformación sustancial en Tierra del Fuego, condición necesaria para acceder a las ventajas fiscales y aduaneras del régimen.

La nueva norma también permite el ingreso de más componentes prearmados, pero mantiene el reconocimiento de origen para los productos que completen las etapas restantes en la isla.

Desde 2025, los aires acondicionados, celulares, televisores y monitores fabricados fuera del régimen están alcanzados por una alícuota de impuestos internos del 9,5% pero para los mismos productos fabricados en Tierra del Fuego la tasa es cero.

El beneficio concedido a las terminales consiste, por lo tanto, en combinar un proceso más corto con la continuidad de la exención fiscal.

Las empresas que tengan compromisos pendientes de integración local deberán presentar un cronograma ante la Comisión para el Área Aduanera Especial y completarlo dentro del año posterior al inicio de la producción bajo las nuevas condiciones.

La reconversión que comenzará en diciembre

Las nuevas reglas entrarán en vigencia el 15 de diciembre próximo, fecha a partir de la cual las fábricas dispondrán de seis meses para adaptar sus líneas.

Una vez finalizado el plazo, quedará sin efecto el proceso vigente desde 2018 y todos los fabricantes deberán tramitar un nuevo inicio de producción, obligación que alcanzará tanto a los productos nuevos como a los modelos que ya poseen acreditaciones de origen.

En cuanto al impacto específico de la medida sobre el empleo de Tierra del Fuego podrá medirse cuando las empresas presenten sus nuevos procesos y comiencen a reorganizar las líneas desde junio de 2027.