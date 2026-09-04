Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Ángel de Brito que nació de una pasión

El conductor de LAM lanzó Oki.Casas, un proyecto con el que muestra el proceso completo de remodelar viviendas y explora una nueva faceta profesional

Ángel de Brito construyó buena parte de su carrera frente a las cámaras, pero durante 2026 decidió avanzar con un proyecto que lo lleva a un terreno completamente diferente. El conductor presentó Oki.Casas, una iniciativa vinculada con la arquitectura, el diseño de interiores y la remodelación de viviendas que también funciona como un nuevo formato de contenido.

La propuesta comenzó con la transformación integral de un departamento antiguo. De Brito siguió el proyecto durante meses y mostró el proceso en redes sociales y YouTube, con la intención de enseñar qué ocurre detrás de una obra y no solamente exhibir el resultado terminado.

Cómo nació Oki.Casas, el nuevo proyecto de Ángel de Brito

La idea comenzó a tomar forma varios meses antes de su presentación pública. En mayo, De Brito había anticipado que estaba trabajando en un proyecto que no tenía relación con la televisión, LAM ni el streaming y que estaba desarrollando junto con Oki Agencia.

En ese momento todavía no había revelado de qué se trataba. Lo describió como un sueño que tenía pendiente y como una parte de su trabajo que nunca había mostrado públicamente. También explicó que el proyecto le demandó un importante esfuerzo personal.

Finalmente, el 1° de julio presentó la primera entrega de Oki.Casas, donde mostró el departamento que había transformado y explicó cuál era el objetivo de la iniciativa. "Hoy por primera vez les voy a mostrar un mundo que me apasiona y es transformar espacios", señaló al comenzar el recorrido.

La propuesta apunta a documentar una remodelación real y mostrar las decisiones que se toman durante una obra, desde el estado inicial de la propiedad hasta los cambios en la distribución, los materiales y la decoración.

El primer departamento que remodeló Ángel de Brito

El primer proyecto mostrado por Oki.Casas fue un departamento antiguo, cuya distribución y terminaciones fueron modificadas de manera integral. La transformación incluyó trabajos de demolición, replanteo de los ambientes, elección de materiales y una nueva propuesta de interiorismo.Uno de los objetivos fue conseguir espacios más amplios y luminosos.

Para eso se eliminaron paredes y se modificó la distribución original, mientras que la renovación incorporó una estética contemporánea y minimalista.Entre los cambios más importantes también aparece la incorporación de un baño en suite.

La cocina fue renovada con muebles oscuros y una mesada de madera, mientras que la elección de tonos neutros buscó reforzar la sensación de amplitud dentro de los ambientes.El proyecto también incorporó soluciones tecnológicas. Entre ellas aparecen cortinas blackout automatizadas, cámaras de seguridad y cerraduras inteligentes, con diferentes alternativas de acceso.

Una obra que llevó más de seis meses de trabajo

Uno de los aspectos menos visibles del proyecto fue el tiempo que llevó concretarlo. De acuerdo con lo que contó De Brito, el trabajo implicó más de seis meses de visitas y seguimiento de la obra antes de llegar al material final que publicó.

Ese recorrido incluyó el contacto con arquitectos, proveedores y trabajadores involucrados en la reforma. El objetivo de Oki.Casas es precisamente mostrar esa parte menos visible de una remodelación: las decisiones, los problemas que aparecen durante una obra y los cambios que deben resolverse sobre la marcha.

Por eso, el proyecto tiene la particularidad de que no se limita a mostrar una vivienda terminada. De Brito busca convertir la propia obra en el contenido, con un formato que permite seguir la evolución de los ambientes y entender algunas de las decisiones que se toman durante una remodelación.

La iniciativa se acerca así a un formato de contenidos sobre arquitectura y diseño, aunque su creador no anunció que vaya a abandonar sus actividades habituales en los medios. De hecho, cuando presentó el proyecto aclaró que no se trataba de un reemplazo de su trabajo en televisión o streaming.

Qué hay detrás del nuevo negocio de Ángel de Brito

Más que un cambio de profesión, Oki.Casas representa una diversificación de su actividad. El conductor aprovechó una afición vinculada con la decoración y la transformación de espacios para desarrollar un proyecto propio junto con Oki Agencia.

El propio De Brito definió esta iniciativa como una manera de salir de su zona conocida y explorar una actividad que le interesaba desde hacía tiempo. En sus publicaciones también vinculó el proyecto con la idea de emprender y desarrollar nuevos caminos profesionales.