Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Yanina Latorre

La comunicadora expandió su horizonte profesional más allá de los estudios y las redes sociales para encarar una faceta comercial independiente

El universo de las figuras del espectáculo suele trascender las fronteras del aire televisivo para explorar el ámbito del emprendedurismo y la autogestión. En este contexto, Yanina Latorre dio un paso significativo, hace un tiempo atrás, al diversificar su actividad laboral mediante el lanzamiento de su propia línea de indumentaria. La propuesta le permite afianzar su presencia en el mercado con productos diseñados bajo su propia impronta y orientados al uso cotidiano.

La incursión empresarial de la conductora se suma a una tendencia creciente entre personalidades de los medios que eligen transformar su convocatoria mediática en unidades de negocio tangibles. A través de este proyecto, Latorre busca construir un canal comercial directo con el público que la sigue a diario, diversificando sus ingresos e independizando parte de su actividad de la rutina habitual en los estudios de televisión.

La alianza con Aretha y las características de la colección

Para llevar adelante este desarrollo en el rubro textil, la conductora concretó una alianza estratégica con la reconocida marca de indumentaria Aretha. La colaboración dio origen a la cápsula Yanina by Aretha, una propuesta centrada en prendas de tecnología sin costura (seamless) diseñadas para ofrecer confort, modelación y versatilidad tanto en la práctica deportiva como en el uso urbano diario.

La colección abarca una variedad de artículos pensados para adaptarse a distintos momentos de la jornada. Entre los productos disponibles en el catálogo de la firma se destacan los siguientes:

Calzas cortas tipo biker y calzas largas modeladoras con cintura alta

Tops deportivos de soporte medio y corpiños estilo crop sin costuras

Remeras y musculosas térmicas adaptadas para el entrenamiento o la vestimenta casual

Body modelador y prendas interiores diseñadas con elasticidad superior

Conjuntos deportivos en tonos neutros y de temporada con tecnología de secado rápido

Yanina Latorre y parte de su colección con Aretha.

Los precios de los la indumentaria de Yanina Latorre

A continuación el valor de algunos de los productos que pueden conseguirse en la cápsula exclusiva con Aretha:

Body Modelador $59.900

Fajaless modeladora Cloe $24.990

Calza larga $79.900

Top con espalda deportiva Nia $74.900

Colaless Rio $16.900

Biker Pia $59.900

Buzo medio cierre Oslo $79.900

Top deportivo con cierre Cala $79.900

El desafío comercial y la estrategia de posicionamiento

El desembarco en el segmento del calce confortable y la indumentaria deportiva representó un movimiento planificado con reserva hasta el momento de su presentación oficial. Para el desarrollo del emprendimiento, la comunicadora participó en la definición del estilo y la selección de la paleta de colores, garantizando que cada pieza refleje el dinamismo de su rutina personal.

Durante el lanzamiento de la línea, la figura de los medios, que cuenta con más de 3.2 millones de seguidores en Instragram, ratificó su estilo frontal al desafiar en redes sociales a otras personalidades con un mensaje con su impronta: "Amoooooor, ¿Podrán tener su propia cápsula deportiva?".