La constructora SACDE, que es propiedad de Marelo Mindlin y otros accionistas del grupo energético, encabezará la construcción de la planta en Bahía Blanca

Fértil Pampa, subsidiaria de Pampa Energía, adjudicó la construcción al consorcio Tecnimont-SACDE, vinculada a sus accionistas.

Ministerio de Economía oficializó la megaplanta de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca bajo el RIGI, una inversión de u$s2.693 M.

El Ministerio de Economía oficializó este lunes 7 de septiembre, mediante la Resolución 1468/2026 publicada en el Boletín Oficial de este lunes 7 de septiembre, el ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), de la megaplanta de fertilizantes que Pampa Energía desarrollará en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

Junto con los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios concedidos para una inversión de u$s2.693 millones, el documento reveló además que la construcción de dicho establecimiento fue adjudicada a SACDE, constructora continuadora de IECSA y vinculada con los empresarios que fundaron y conducen el holding energético.

La contratación fue realizada por Fértil Pampa, subsidiaria controlada totalmente por Pampa Energía y constituida para desarrollar el complejo, que adjudicó el contrato al consorcio formado por la italiana Tecnimont y SACDE.

De hecho, la relación quedó reconocida dentro del propio expediente en el cual Fértil Pampa declaró que la constructora es una sociedad vinculada a su grupo de control y solicitó que su participación pudiera contabilizarse dentro del porcentaje de proveedores locales previsto por el RIGI.

Para fundamentar ese pedido, la empresa sostuvo que SACDE era la única compañía argentina capaz de ejecutar la obra bajo las condiciones técnicas, económicas y de plazo exigidas.

Se trata de un argumento que quedó directamente relacionado con el resultado de la licitación internacional, porque el consorcio Tecnimont-SACDE presentó la única oferta considerada válida, según la información aportada por Fértil Pampa y reproducida por Economía.

El contrato llave en mano ya había sido firmado el pasado 17 de julio y comprende la ingeniería, la provisión de equipos, la construcción, el montaje y la puesta en marcha.

El 54% de la inversión corresponde al componente que se ejecutará dentro del país es equivalente a aproximadamente u$s1.454 millones del total de la mega obra y es en donde se encuentran las obras encabezadas por SACDE.

Ese monto comprende todo el paquete local, incluidos materiales, servicios, instalaciones y subcontrataciones, mientras que el 46% restante, unos u$s1.239 millones, abarca tecnología, ingeniería y equipos procedentes del exterior.

Mucho más que un cambio de marca

El vínculo empresario entre Pampa Energía y SACDE comenzó a construirse en marzo de 2017, cuando Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres adquirieron IECSA y sus compañías asociadas.

Se trata de los fundadores y accionistas de referencia de Pampa Energía, quienes realizaron la operación de manera separada del grupo energético y posteriormente llevaron a cabo un proceso de reorganización de sus empresas constructoras.

Como parte de ese proceso, se concretó un proceso de unificación de estos negocios bajo el control de SACDE, siglas de Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico y que fue creada para dejar atrás la marca anterior y enfocarse en grandes proyectos de infraestructura y energía.

Pero detrás de la nueva identidad quedó una extensa trayectoria dentro de la obra pública argentina de la mano de IECSA, que había nacido dentro de Socma, el grupo de la familia Macri, y desarrollado negocios en infraestructura vial, ferroviaria, energética, hidráulica, de saneamiento y arquitectura.

En 2007, la constructora pasó de la familia Macri a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri quien la mantuvo entre las principales contratistas del Estado y participó en algunas de las mayores obras de infraestructura adjudicadas durante aquellos años.

El ejemplo más emblemático fue el soterramiento del ferrocarril Sarmiento que, mediante el Decreto 151/2008, se adjudicó la obra al consorcio integrado por IECSA, Odebrecht, Comsa y Ghella, que debía ejecutar el corredor entre Caballito y Moreno.

De todos modos, la obra no avanzó y quedó en vuelta en antecedentes judiciales que incluyeron la intervención de la Oficina Anticorrupción, que en 2017 pidió ser querellante en la causa relacionada con la obra y en 2019 apeló una falta de mérito y solicitó procesamientos de empresarios y funcionarios.

Esas actuaciones correspondieron al período anterior a la compra de IECSA por los accionistas de referencia de Pampa Energía y cuando Mindlin y sus socios adquirieron la compañía, buscaron ampliar el peso de los proyectos privados dentro de su cartera.

Sin abandonar las obras y concesiones vinculadas con el Estado, SACDE concentró cada vez más actividad en petróleo, gas, generación eléctrica y minería.

Damián Mindlin quedó al frente de la constructora, mientras Marcelo Mindlin continuó como presidente de Pampa Energía, al tiempo que Gustavo Mariani ocupa la dirección ejecutiva de la energética y Ricardo Torres forma parte de su núcleo fundador.

Esa operación de 2017 permite reconstruir el origen de la relación entre SACDE y Pampa Energía, mientras que la contratación ahora definida en los documentos públicos surge de la documentación del nuevo proyecto en el cual Fértil Pampa declaró formalmente a la constructora de los Mindlin como una sociedad vinculada.

De hecho, la información societaria y las operaciones con partes relacionadas de Pampa Energía están publicadas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde la compañía informa sus sociedades controladas y los hechos relevantes vinculados con el proyecto.

El nuevo brazo de infraestructura

En el 2017, la compra de IECSA permitió a los socios de Pampa Energía incorporar una compañía con equipos, personal y antecedentes para ejecutar grandes proyectos.

Con el avance de Vaca Muerta, esa capacidad adquirió valor estratégico porque el aumento de la producción exige oleoductos, gasoductos, plantas compresoras, centrales e instalaciones de procesamiento.

De ese modo, SACDE participó en la construcción de las plantas compresoras destinadas a ampliar la capacidad del gasoducto Perito Moreno y forma parte, junto con Techint, del consorcio encargado de ejecutar tramos del oleoducto Vaca Muerta Sur que transportará petróleo desde Neuquén hasta la terminal exportadora proyectada en Punta Colorada, Río Negro.

La constructora también interviene en centrales eléctricas, instalaciones de tratamiento de hidrocarburos, minería, transporte y saneamiento y este año volvió a competir por contratos estatales al presentarse en la licitación de los corredores viales, dentro del proceso de privatización impulsado por el Gobierno.

Ese recorrido explica la fundamentación presentada por Fértil Pampa ante el Ministerio de Economía, en la cual sostuvo que SACDE era la única constructora nacional capaz de asumir la obra con un precio global, compromisos de rendimiento y un plazo inferior a cuatro años.

Una oferta que llegó hasta el final

Por otra parte, Fértil Pampa organizó la licitación internacional para seleccionar un contratista que asuma integralmente el desarrollo de la planta bajo condiciones que exigían una oferta vinculante e irrevocable; un contrato por suma global; la modalidad llave en mano y una puesta en funcionamiento en un plazo máximo de 48 meses.

Además, los interesados debían combinar dos capacidades: una empresa internacional tenía que aportar experiencia, ingeniería y licencias tecnológicas para plantas de amoníaco y urea, mientras que una constructora argentina debía encargarse del montaje y las obras locales.

De ese modo, Tecnimont y SACDE se presentaron conjuntamente y terminaron como la única oferta considerada válida como parte de un contrato que distribuyó las responsabilidades entre ambas.

La compañía italiana asumió la ingeniería, las compras internacionales, el comisionado y la puesta en marcha, mientras SACDE quedó encargada de la construcción y el montaje en Bahía Blanca.

El acuerdo se firmó por u$s1.500 millones que incluye ingeniería, compras, servicios de puesta en funcionamiento y el paquete tecnológico que aportarán las empresas Nextchem y Stamicarbon, en tanto que KBR suministrará el proceso utilizado para producir amoníaco.

En el caso de SACDE, ejecutará las obras civiles, montará los equipos y construirá las instalaciones necesarias para conectar el complejo con el suministro de gas, electricidad y agua.

También participará en los sistemas de almacenamiento y en la infraestructura para despachar la urea mediante camiones y buques.

La excepción incorporada al expediente

El papel de la constructora de los Mindlin cobró una relevancia adicional por las exigencias del RIGI que establece que los proyectos deben presentar un plan de desarrollo de proveedores nacionales y alcanzar una participación local mínima del 20%, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas.

Como la constructora fue considerada vinculada, Fértil Pampa pidió computar su participación mediante la excepción contemplada en el último párrafo del artículo 49 del Decreto 749/2024, apoyándose en el resultado de la licitación y en la ausencia, alegada por la empresa, de otra compañía argentina capaz de satisfacer las condiciones.

Fértil Pampa agregó que SACDE asumió el compromiso de contratar proveedores nacionales y el Ministerio de Economía incorporó esos argumentos antes de aprobar el proyecto y dejó el control del plan en manos de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento.

Los beneficios concedidos

La Resolución 1468/2026 estableció el 3 de agosto de 2026 como fecha efectiva de adhesión al RIGI, porque ese día Fértil Pampa completó la documentación requerida.

A partir de la aprobación, ARCA deberá crear una CUIT especial para Fértil Pampa y aplicarle los beneficios tributarios y aduaneros, en tanto que el Banco Central tendrá que habilitar los incentivos cambiarios contemplados para las inversiones incorporadas al régimen.

Por su parte, el Ministerio de Economía aprobó el listado de bienes de capital y equipamiento tecnológico que podrán importarse mediante las franquicias del RIGI.

La compañía tendrá además la posibilidad de llevar las eventuales controversias con el Estado al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y la Procuración del Tesoro analizó la cláusula propuesta y consideró que se ajustaba a la Ley Bases y al decreto reglamentario.

Como contrapartida, Fértil Pampa deberá invertir u$s785 millones durante el primer año y u$s881 millones durante el segundo y los desembolsos acumulados en ese período deberán alcanzar los u$s1.666 millones.

La etapa inicial, concentrada en ingeniería y adquisición de equipos, demandará u$s1.105 millones hasta diciembre de 2027, mientras que la segunda, destinada al montaje, las pruebas y la puesta en marcha, sumará otros u$s1.588 millones entre enero de 2028 y diciembre de 2029.

La fecha límite para cumplir el monto mínimo de inversión fue fijada en el 1° de diciembre de 2029.

Del gas de Vaca Muerta a la urea

La planta ocupará aproximadamente 80 hectáreas dentro del Puerto de Ingeniero White, ubicación que le permitirá acceder al gas transportado desde Vaca Muerta, recibir electricidad y despachar la producción por un puerto de aguas profundas.

El complejo tendrá dos líneas gemelas de urea granulada, cada una con capacidad para producir 3.000 toneladas diarias, y una planta de amoníaco de 3.450 toneladas por día y, en conjunto, podrá fabricar alrededor de 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

La capacidad permitiría cubrir el déficit importador argentino, calculado por Fértil Pampa en cerca de 1,3 millones de toneladas por año, y exportar el excedente, en especial a Brasil, que actualmente importa entre siete millones y ocho millones de toneladas anuales.

Pampa estimó que la planta aportará alrededor de u$s1.000 millones anuales mediante la sustitución de importaciones y las ventas externas, además de dar trabajo a más de 3.500 personas durante el pico de la obra y aproximadamente 300 puestos permanentes durante la operación.

La capacidad anunciada por Fértil Pampa alcanzará 2,1 millones de toneladas anuales y la obra podría recibir un préstamo del BID Invest de hasta u$s1.500 millones para financiar el proyecto.

La propuesta contempla un crédito directo del organismo por hasta u$s300 millones y otros u$s1.200 millones movilizados mediante fondos y préstamos paralelos.

El proyecto competirá con Profertil, el principal productor argentino de urea, que posee tambiémn su complejo industrial en Bahía Blanca.