Luka Modric, de pastor de cabras y niño de la guerra a conquistar el mundo del fútbol

El croata tuvo una infancia difícil, como muchos otros futbolistas. Vio cómo moría su abuelo en la guerra. En un hotel descubrieron su talento

El fútbol le cambió la vida a varias figuras de ese deporte. Luka Modric es un ejemplo de eso.

El jugador del Real Madrid y el seleccionado Croata tuvo un 2018 inolvidable.

Resultó ganador del premio a mejor jugador del Mundial de Rusia 2018 y de la UEFA de aquel mismo año. También fue galardonado con el premio The Best de la FIFA y, recientmente, con el Balón de Oro de France Football. Todos los premios no le hacen oolvidar su infancia dura.

La estrella croata vivió en una aldea junto a su familia donde desde muy pequeño se transformó en pastor de cabras.

Te puede interesar Paul McCartney vuelve a la Argentina en marzo de 2019

Durante la Copa del Mundo se filtró un video del jugador en el que se lo puede apreciar caminando entre una gran cantidad de cabras cerca de su hogar. El mismo fue filmado por un cineasta que en 1990 realizaba un documental sobre lobos.

Lo que nunca se iba a imaginar Pavle Balenovic era que el niño que aparecía en ese video se iba a transformar en el gran jugador que es en la actual, en el capitán de Croacia, mejor jugador del mundo en 2018 y ahroa Balón de Oro.

El video transcurre en la montaña Velebit, la cordillera más grande de Croacia, y allí se pudo ver al pequeño Modric entre las rocas pastando cabras. En las imágenes también apareció su padre Stipe Modric, quien se ocupaba de las actividades rurales junto a su hijo.

Lo más trágico para el volante croata fue lo que sucedió poco tiempo después donde tuvo que afrontar la muerte de su abuelo en carne propia cuando estalló la guerra de Croacia.

Te puede interesar Video: la máquina expendedora de vino que se lució en el G20

La misma comenzó en 1991 y se extendió durante cuatro años, fue allí donde tuvo que sobrellevar esta situación que lo marcó.

"Luka vio con sus propios ojos cómo mataban a su abuelo. No tuvieron otra opción que huir a Zadar para no ser asesinados a través de los bosques y las montañas", contó el director deportivo del NK Zadar Josip Bajlo, club en el que poco tiempo después iba a jugar Luka.

Fue en la propia ciudad de Zadar donde Modric comenzó a vivir en un hotel junto a su familia y fue allí, donde tuvo la gran oportunidad. Los empleados del mismo veían que el pequeño Luka tenía grandes condiciones y por eso hablaron directamente con el club de la ciudad.

Svetko Custic, presidente del club, le tomó una prueba y en ese preciso momento se dio cuenta que Luka podía triunfar con una pelota en sus pies y lo terminó haciendo.

Del Zadar pasó al Zrinjski, de allí recaló en el Inter-Zaprešić hasta que llegó al Dinamo Zagreb desde donde su carrera pegó un salto.

En 2008 llegó el llamado del Tottenham de Inglaterra. Cuatro años allí le valieron la consideración del Real Madrid, club que lo contrató en 2012.

Modric todavía juega allí. Hoy es el mejor jugador del mundo y Balón de Oro.