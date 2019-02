Qué pasó con el obrero que le reclamó a Macri: "Hagan algo"

Funcionarios del Gobierno visitaron al trabajador que planteó un fuerte reclamo a Mauricio Macri cuando recorría una obra. Hablaron de su situación laboral

Tras la polémica generada por el reclamo de un obrero al presidente Mauricio Macri, integrantes del Gobierno visitaron este miércoles en su casa al trabajador para conocer su situación y escuchar sus pedidos luego de la repercusión que tuvo el episodio.

"Se reunieron hace un rato con él para escucharlo y ver un poco la situación. No hay nada confirmado que se vaya a reunir con el Presidente", indicaron fuentes oficiales, que precisaron que los encargados de hacer la visita fueron integrantes de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Fernando De Andreis.

Por su parte, tanto el Gobierno como el propio obrero, llamado Dante, desmintieron que haya sido suspendido en su trabajo tras haber abordado al mandatario, versión que por la mañana había sido difundida por algunos medios y las redes sociales.

"No lo suspendieron, está trabajando, ahora no porque se reunió con gente de nuestro equipo, no lo suspendieron, está todo bien", indicaron los voceros de la Secretaría General de la Presidencia.

Simultáneamente, se viralizó un audio con palabras del trabajador, quien confirmó el encuentro: "Soy el que estuvo ayer (martes) con el Presidente. No es como dicen algunos medios. Yo no estoy suspendido, vinieron a verme gente del Gobierno, se preocuparon de mi situación".

Además, indicó: "Quiero que dejen de decir cosas que no van. Por favor les pido que desmientan todo lo que están diciendo en los medios, no es así, el Presidente me escuchó le dije algunas cosas que no están bien y el lo sabe bien".

"Por favor les pido que dejen de decir estupideces y desmientan ahora mismo, yo no estoy suspendido, estoy en mi casa con una reunión con gente del gobierno, por la preocupación del presidente", insistió Dante en su mensaje.

En tanto, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, remarcó que "en ningún momento se suspendió al operario" y precisó que la empresa subcontratista de la compañía Riva, que emplea a Dante, le informó a través de una comunicación telefónica que la persona no fue objeto de sanciones.

El funcionario precisó que el obrero que exigió al primer mandatario que "hagan algo" no trabaja en la construcción de viviendas del plan Procrear, que desarrolla el Gobierno nacional, sino en la realización de un jardín maternal del Gobierno de la Ciudad.

El Presidente había escuchado el pasado martes un enfático reclamo de un trabajador durante una visita a una obra porteña, en donde un obrero le pidió: "Por favor, haga algo, no importa el Gobierno pasado".

El incidente

El presidente Mauricio Macri escuchó este martes un enfático reclamo de un trabajador durante una visita que realizó a una obra porteña, en el que un obrero le pidió que "por favor, haga algo, no importa el Gobierno pasado".

El mandatario recibió la demanda mientras recorría uno de los edificios terminados de un complejo habitacional ubicado en el barrio de Parque Patricios junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Mientras saludaba a un grupo de operarios con sus respectivos cascos amarillos, uno de ellos se adelantó y le dijo: "Por favor haga algo por la gente que lo votamos. Con respeto, ¿qué me importa el Gobierno pasado?".

"Haga algo ahora. Soy laburante. Todos los días me levanto temprano... tratemos de hacer rápido las cosas, cada vez estamos peor", señaló el trabajador, según quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

El obrero insistió en su reclamo mientras el jefe de Estado intentaba saludarlo: "Estamos cansados, haga algo, basta del Gobierno anterior".

Macri se encontró con este episodio durante la recorrida que realizó por la obra urbanística Estación Buenos Aires, ubicada en los barrios porteños de Parque Patricios y Barracas, donde el Gobierno construyó 2.400 viviendas familiares en el marco del plan nacional ProCreAr.