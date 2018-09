Denuncia ante la Justicia El Gobierno apunta al kirchnerismo por los saqueos: "Son robos organizados"

La ministra de Seguridad aseguró que detectaron redes de chats donde se planifican estos robos a comercios. Vinculó a "grupos ligados al gobierno anterior"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre los intentos de saqueo que se produjeron los últimos días en distintas provincias en medio de la crisis económica y el aumento de la conflictividad social y denunció que hay "políticos importantes" en redes de WhatsApp que los promueven, pero no dio nombres. Eso sí, apuntó al kirchnerismo.

Algo similar hizo el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, quien negó que haya saqueos a comercios producto de la situación económica y social y aseguró que "son claramente robos organizados" los que se registraron en algunos puntos del país. El integrante del Gabinete de María Eugenia Vidal advirtió que algunos sectores "creen que les sirve generar cierta incertidumbre o algún tipo de caos".

"La gran mayoría de las organizaciones sociales y dirigentes políticos no quiere una situación de ese tipo", destacó López Medrano.

Por su parte, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, se refirió a los intentos de saqueos que se registraron en las provincias de Mendoza y Chaco, y desmintió que esos hechos estèn relacionados a la situación de necesidad que atraviesan muchas familias. "La necesidad real te la manifiestan cara a cara. La familia que tiene una necesidad concreta viene y pide la comida para sus hijos, no quiere ir a saquear, a robar", reflexionó en diálogo con el canal A24.

Y añadió: "Las convocatorias por redes tienen nada que ver con una situación angustiante, no hay una cuestión masiva de gente que quiere salir a saquear".

Denuncias

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich aseguró que desde su cartera hicieron "dos denuncias sobre dos redes de Whatsapp donde creemos que hay dirigentes políticos importantes, que son los que están manejando estas cosas. Ya lo vamos a decir cuando lo sepamos", dijo la funcionaria respecto al fomento de saqueos.

En sus presentaciones hay audios que, dijo, "tienen el color de grupos que permanentemente juegan a la desestabilización, ligados al gobierno anterior, que permanentemente están en la calle generando estas situaciones de instigación al cambio", amplió en declaraciones al periodista Luis Novaresio, en radio La Red.

La funcionaria de Cambiemos dijo que reciben llamadas de "gente que alerta". "Advierten sobre estos intentos organizados", había señalado previamiente en una entrevista con TN. "Me hacen acordar a Moyano cuando dice: 'Voy a hacer un paro nacional dentro de dos meses'. Planificar un paro nacional no es así. En esto nos pasa lo mismo: hay un Whatsapp que dice 'saqueos el sábado', como si fuera el gran baile el sábado, es decir una planificación", señaló.

"Si algún argentino está en una situación compleja tiene a dónde ir, y no tiene que ir al saqueo, al WhatsApp, no tiene que ir atrás de un puntero ni atrás de intento de desestabilización y que sepan que vamos a actuar con autoridad, no vamos a dejar que se avasalle la democracia ni las instituciones ni a un gobierno provincial o municipio, no importa de qué partido sea".

Bullrich dijo que en "Argentina las cosas tienen que tener orden y convivencia" y llegó a hablar de "intentar generar una situación de guerra de guerrillas".

"Las cosas no pueden arrancarse. La lucha política en Argentina tiene ese componente. En ese sentido, la construcción de la incertidumbre, la construcción del movimiento social como una especie de amenaza permanente tiene que ver con la idea de 'yo voy a imponer lo que yo quiero​'. Entonces estoy todo en el día en la calle, en la movilización y cuando no estoy en la movilización genero una situación de especie de guerra de guerrillas de estar por todos lados, con la idea de generar incertidumbre en todos lados", dijo.

Por otro lado, Caronlina Stanley, sostuvo: "Lo que pasa en las redes sociales y la instigación a la violencia no tiene que ver con una situación angustiante ni estar peor socialmente de muchas familias, que no recurren a la violencia ni a los saqueos".

La funcionaria abonó, de esta forma, los dichos de su par de Seguridad-

No obstante, Stanley reconoció la situación de incertidumbre que viven las familias de pocos recursos.

"La devaluación ha impactado mucho en la canasta básica alimentaria. Hay angustia, hay incertidumbre, hay una situación de necesidad que se hace manifiesta", afirmó. Y aclaró: "Pero en la medida en que nosotros sabemos escuchar baja la tensión, porque estamos dispuestos a escuchar y necesitamos saber lo que les pasa".

Prudencia

En este contexto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, llamó a ser "muy prudentes" y "evitar cualquier acción que pueda generar incertidumbre".

"Gente con mala voluntad siempre va a haber. Lo importante es que los que tenemos responsabilidades políticas, institucionales y sociales seamos conscientes de que eso no conduce a nada", sostuvo el referente peronista en referencia a los saqueos.

En diálogo con Radio La Red, el mandatario norteño se quejó de que "el viejo adagio de cuanto peor, mejor, destruyó a la Argentina".

"Hay que ser muy prudentes y evitar cualquier tipo de acción que pueda generar zozobra, incertidumbre. En este momento, tenemos que ser el doble de prudentes", sostuvo el salteño.