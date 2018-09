Burlas, suspicacias y una explicación que no convenció: por qué todavía no se publicó el Boletín Oficial

El Boletín Oficial demoró este miércoles su publicación luego de la reforma de la Ley de Ministerios, dispuesta por el presidente Mauricio Macri, aunque trascendió que estará disponible por completo "aproximadamente" al mediodía.

Macri decidió la eliminación de nueve ministerios, entre ellos Salud, Trabajo, Energía y Ciencia y Tecnología, y de esa forma el Gabinete Nacional pasará a estar conformado por la Jefatura de Gabinete y diez carteras.

Según se informó en lunes, los ministerios de Energía, Trabajo, Salud, Agroindustria, Cultura y Ciencia y Tecnología, Turismo y Ambiente y Desarrollo Sustentable se convierten en Secretarías de Estado y las dos últimas dependerán directamente del Presidente de la Nación.

Fuentes oficiales confirmaron a NA que el Boletín Oficial "se va a publicar aproximadamente al mediodía", y que "se demoró unas horas, por la ley de Ministerios".

Sin embargo quedan interrogantes sobre qué pasará con algunos organismos del Estado y con dirigentes que se quedaron sin cartera debido a que todavía se deben publicar de manera oficial las modificaciones en el Boletín Oficial, lo que se preveía para el día de ayer, pero se postergó hasta hoy.

La segunda, tercera y cuarta sección fue publicada, normalmente, en tanto se aguarda la primera sección.

El Boletín es el diario oficial de la Argentina, medio por el que el Estado publica sus normas jurídicas y otros actos de naturaleza pública, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo y Judicial. Según el artículo quinto del Código Civil y Comercial, la publicación de las leyes es un paso necesario para su obligatoriedad.

Por la demora, "Boletín Oficial" se convirtió en tendencia en Twitter, donde se desataron especulaciones que van sobre la cantidad de decretos que deben ser publicados hasta la posibilidad de que quien está encargado de hacerlo haya sido despedido.

