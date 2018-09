Acusados de generar caos Denunciaron a Diego Brancatelli, Víctor Hugo Morales y Luis D'Elía por viralizar el falso regreso del “corralito”

En plena escalada del dólar, aseguraron que los bancos tenían escasez de la moneda norteamericana e iban a ser incapaces de devolver los depósitos

La última semana, ante una nueva y fuerte escalada en la cotización del dólar, referentes kirchneristas comenzaron a difundir la falsa versión sobre la supuesta vuelta de un “corralito” a los depósitos bancarios en esa moneda.



“Me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco privado que mañana (por el viernes pasado) no van a tener u$s para vender ni retirar (aquellos que deseen retirar de sus cuentas). Está preocupada por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana. No es opinión sino información”, escribió el periodista Diego Brancatelli en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar Encuesta: Macri cae, Cristina sube y los argentinos creen que estarán peor dentro de un año





Ese mensaje fue repetido casi textual en la misma red social por el ex piquetero y dirigente del partido MILES, Luis D’Elía. Además, el conductor Victor Hugo Morales reiteró el concepto en sus editoriales radiales.



A exactamente una semana, el abogado Jorge Eduardo Camino denunció a los tres referentes ultra K por “atentar contra la paz social y la estabilidad democrática”. Entre otros delitos, los acusa de intimidación pública, instigación a la violencia y apología del delito.





La acusación, “en perjuicio del suscripto en particular y de todos los ciudadanos que conforman la sociedad argentina en general”, es “por atentar contra las instituciones de la República, generar el caos, el desorden, intentar subvertir la paz social y a nuestra Constitución Nacional vigente”.



Brancatelli fue duramente criticado por advertir falsamente sobre una supuesta escasez de dólares. Incluso, su compañera en Intratables, Debora Plager, salió a cuestionarlo. “Hay mucha operación y hay que ser muy profesional a la hora de contar la información porque cuando uno no la conoce, no la sabe o todavía no está confirmada decir 'no sé' no te hace menos periodista", sostuvo la periodista y conductora.



"Si vos le estás diciendo a la gente 'los bancos no van a devolver los dólares' van a ir a pedírselos", cerró.



Esta no es la primera vez que el kirchnerismo difunde un falso rumor en torno al dólar. A mediados de agosto, cuando el Ministerio de Hacienda anunció que dejaría de subastar divisas en el mercado mayorista, los ex legisladores Aníbal Fernández y Juliana Di Tullio alertaron sobre la vuelta del cepo y el “corralito”.