El reflejo internacional Ante la crisis, el Washington Post publicó una editorial a favor del Gobierno de Macri

“Deberíamos estar dispuestos a ayudar” expresa el periódico estadounidense en una extensa nota que refleja la crisis argentina.

La crisis argentina fue reflejada en cientos de medios internacionales y The Washington Post le dedicó una larga editorial, bajo el título: "Argentina is in deep economic trouble. We should be willing to help" (La Argentina está en un profundo problema económico. Deberíamos estar dispuestos a ayudar").

El texto del diario estadounidense resalta como positivo el surgimiento del gobierno "reformista y prodemocracia" de Mauricio Macri en medio de "una región plagada de una peligrosa decadencia política en lugares como Venezuela, Brasil y Nicaragua".

Marca la diferencia con el anterior gobierno tratando de populista a la gestión de Cristina Kirchner, "cuyos años de mal gobierno había llevado al país a la crisis financiera".



Sin embargo, culpa a Macri de la situación a la que llegó la Argentina, que tiene "una familiaridad enfermiza" con la historia reciente del país. "Se asemeja misteriosamente a la difícil situación de Argentina al final de la presidencia de Fernández de Kirchner", sostiene el editorial.

El diario repasó las medidas del Gobierno de Macri hasta fines del año pasado. "Sin embargo, en muchas áreas, Macri cedió a su comprensible deseo de aislar al público de la dolorosa pero necesaria austeridad. Esto dejó a Argentina vulnerable a la fuga de capitales cuando la Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés", explica.



Tras analizar la decisión que tomó Macri (el préstamo de US$ 50.000 millones del FMI, la suba de la tasa a 60%, suba de retenciones), el Washington Post sostiene que se ha abandonado el gradualismo.

"Afortunadamente, tanto la administración de Trump como el FMI han señalado un respaldo continuo para Macri, quien se enfrenta a una campaña de reelección el año próximo. A pesar de sus errores, intenta liberar a la Argentina de su adicción populista y las políticas equivocadas que genera. Mientras esté dispuesto a tomar riesgos políticos en esta causa, sus amigos en el extranjero no deben abandonarlo", concluye el editorial.