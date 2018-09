Crisis económica Para el Financial Times, Argentina corre riesgo de volver al “populismo económico”

El periódico británico realizó una editorial sobre la actualidad del país y como “cruje bajo un estrés extremo”. Advierte sobre la candidatura de CFK.

Un artículo publicado por el Financial Times, uno de los diarios financieros más importantes del mundo, explica las razones por las que Argentina "cruje bajo un estrés extremo" y corre el riesgo de volver al "populismo económico".



La nota repasa por lo que pasó hace algunas semanas con la polémica frase "Queremos flan" del humorista Alfredo Casero, luego el pedido del Gobierno de un desembolso acelerado de fondos al Fondo Monetario Internacional (FMI), el posterior colapso del peso argentino y la suba al 60% de la tasa de interés.



Para el diario británico, el estrés extremo que atraviesa el mercado argentino plantea múltiples problemas: "El primero es financiero: ¿representa el comienzo de un colapso de los mercados emergentes de un modo no visto desde las crisis que hubo en Rusia, Asia y América del Sur a finales del siglo pasado?".



"El segundo es filosófico: si el gobierno tecnocrático de Mauricio Macri, que encabeza el G20 y ha seguido la ortodoxia económica al tiempo que goza de pleno apoyo internacional, no puede competir con los mercados caprichosos, ¿quién puede hacerlo?", agrega el Financial Times.



"El tercero, que puede responder a ambas preguntas, trata de la propia Argentina: ¿qué salió mal con su programa de reforma, y todavía puede ir bien?", añade en el artículo.



Finalmente, la nota hace hincapié en la necesidad del Gobierno de aprobar un nuevo presupuesto para eliminar el déficit fiscal en 2019, lo cual "es difícil", y señala que Macri "sigue apoyado por aquellos que temen un retorno al tipo de políticas populistas asociadas con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner", así como también por el FMI y el presidente Donald Trump.



Sin embargo, afirma que hay muchos "temores sobre las perspectivas de Argentina".



"Los mercados emergentes no pueden disolverse en una crisis generalizada. Pero de cualquier manera, Argentina representa para muchos una última línea de defensa en la escasa credibilidad que el modelo económico occidental todavía disfruta contra sistemas más populistas o autoritarios. Con los líderes del G20 que se reunirán en Buenos Aires en noviembre, no hay mucho tiempo", advierte el periódico británico.