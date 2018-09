Tendencia WhatsApp, en el ojo de la tormenta por saqueos y disturbios sociales

Luego de que los funcionarios señalaron a la red social como la herramienta usada para los disturbios se abrió la polémica sobre cómo controlarla

¿Que une los intentos de saqueos de comercios en el Chaco, Buenos Aires, Cuyo y la Patagonia con robos en México y disturbios sociales en la India? La respuesta es una sola: WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea de Facebook, cuy funcionalidad de grupos es una herramienta utilizada para estos hechos.

El programa de mensajería instantánea más popular del mundo quedó en las últimas semanas en medio del ojo de la tormenta, aunque en la Argentina las expresiones gubernamentales no llegan a los niveles de crítica registrados en la India y hasta en países desarrollados como los Estados Unidos y Australia.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera que señaló a WhatsApp en referencia a los intentos de saqueos que se registran en medio de la crisis económica y el aumento de la conflictividad social.

La funcionaria denunció en declaraciones televisivas el 4 de septiembre que hay “políticos importantes” en redes de WhatsApp que los promueven, pero no dio nombres.

“Cuando hay alguien que es parte del problema y no de la solución, lo denunciamos. Hoy hicimos dos denuncias sobre dos redes de WhatsApp donde creemos que hay dirigentes políticos importantes, que son los que están manejando estas cosas. Ya lo vamos a decir cuando lo sepamos”, dijo la funcionaria.

Además, Bullrich señaló que detrás de los grupos que promueven saqueos siempre encuentran “algún referente del kirchnerismo”.

La ministra dijo que reciben llamadas de “gente que alerta sobre los saqueos”, que “advierten sobre estos intentos organizados. Me hacen acordar a (el sindicalista camionero Hugo) Moyano cuando dice: ‘Voy a hacer un paro nacional dentro de dos meses’. Planificar un paro nacional no es así. Esto nos pasa lo mismo: hay un WhatsApp que dice ‘saqueos el sábado’, como si fuera el gran baile el sábado, es decir una planificación”.

“Si algún argentino está en una situación compleja tiene a dónde ir, y no tiene que ir al saqueo, al WhatsApp, no tiene que ir atrás de un puntero ni atrás de intento de desestabilización y que sepan que vamos a actuar con autoridad, no vamos a dejar que se avasalle la democracia ni las instituciones ni a un gobierno provincial o municipio, no importa de qué partido sea”.

Al día, siguiente, el 5 de agosto la funcionaria dijo que su cartera identificó cinco intentos de saqueo en el país en la última semana y los vinculó con un deseo de "generar incertidumbre".

“Por lo que vimos, los planifican en grupos de WhatsApp 10 días antes de que ocurran. Entonces no hay una situación de desesperación”, acusó Bullrich, quien destacó que en la última semana hubo un intento de saqueo en Chaco, dos en Mendoza, uno en Buenos Aires y otro en La Plata.

“Estamos investigando todos y judicializando todos. tenemos información de los mensajes de WhatsApp para ver quiénes son los líderes y las conexiones que pueden tener estos señores. No queremos que quede en la nada. Si hubo responsables, la Justicia tiene que actuar”, advirtió.

El 6 de agosto Bullrich sumó a sus sospechas a la empresa propietaria de WhatsApp: anunció en declaraciones radiales el descubrimiento de una “serie de grupos organizados que mediante WhatsApp o Facebook convocan a armar saqueos”.

¿Espionaje?

Luego de las acusaciones de la ministra de Seguridad, Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, diputados nacionales del Frente para la Victoria, solicitaron que Bullrich sea convocada a una comisión del Congreso para que dé precisiones sobre su denuncia.

Así lo plantearon a través de una nota dirigida al senador oficialista Juan Carlos Marino, que preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

“Lo que nos preocupa es que la ministra haya reconocido que se practica espionaje o seguimiento a grupos de WhatsApp de dirigentes políticos partidarios o en los que éstos participan, que de ser cierto, constituye una flagrante violación a las normas legales que impiden a los organismos de seguridad hacer inteligencia interna", señalaron los diputados kirchneristas.

Tailhade y Moreau consideraron que si bien "estos dichos de la ministra forman parte de una estrategia comunicacional orientada a perseguir u hostigar a representantes de la oposición", la comisión debe citarla "para que brinde explicaciones más precisas y concretas sobre este accionar que, en principio, aparece como ilegal".

Saqueos organizados por WhatsApp en la Patagonia

Al cierre de esta nota, ni la funcionaria ni su ministerio aportaron capturas de pantalla o imágenes de esos grupos de WhatsApp y Facebook.

En cambio, donde sí se conocieron esos registros fue en la Patagonia. Según informó la agencia de noticias chubutense ADNSur en este despacho https://www.adnsur.com.ar/2018/08/asi-organizaban-por-whatsapp-para-saquear-supermercados-en-comodoro/, grupos de habitantes de la ciudad de Comodoro Rivadavia se organizaron por zonas y por barrios, y usaron la plataforma de mensajería celular para coordinar días y horarios para robar negocios.

Un intento de saqueo en la sucursal de la cadena Carrefour de avenida Lisandro de la Torre y Polonia, en la principal ciudad de Chubut, terminó con 9 detenidos.

“El sábado empezamos por Walmart o Anónimas (por sucursales de la cadena La Anónima) de la Chile”, proponía un mensaje, mientras que otro le confirmaba un “Walmart” y alguien más proponía hacerlo “el domingo que es mas tranquilo y mas cómodo para todos”.

Como los grupos en WhatsApp tienen una capacidad límite de integrantes de alrededor de 250 personas, se proponía dentro de éstos que se armaran nuevos grupos, para abarcar las distintas zonas.

A unos 130 km al sur de Comodoro Rivadavia, en la ciudad santacruceña de Pico Truncado, la Justicia local investiga un grupo de WhatsApp denominado “Saqueos PT” que cuenta con alrededor de 120 miembros.

Según se desprende de los chats de ese grupo, el objetivo es organizar saqueos en la localidad inclusive se intercambia información de los comercios más factibles para entrar, donde juntarse y a qué hora es mejor llevarlo adelante.

El predominio de WhatsApp sobre Facebook en la Argentina

¿Por qué estos grupos prefieren la aplicación de mensajería instantánea a la red social, propietaria de la “app” o a Twitter, la red social de microblogging?

Cuando se analizan estadísticas de usuarios de Facebook en la Argentina o en el mundo, no se confirma “la sensación que muchos tienen en relación a la menor participación de sus usuarios que tiempo atrás”, señaló en un reciente informe el consultor Enrique Carrier.

Sin embargo, cuando se observa la frecuencia de uso, las cosas quedan más claras. “De los usuarios argentinos de Facebook, tan sólo un 60% utiliza esta red social regularmente”, señaló el analista.

Cuando se analiza el panorama desde una perspectiva generacional, “se confirma la escasa atracción de los más jóvenes hacia Facebook, donde apenas uno de cada cuatro, o un 26%, de los ‘centennials’ (menores de 25 años) la usa regularmente. Esto contrasta con las demás generaciones, que están en una relación que se ubica alrededor de 4 de cada 5, prácticamente la inversa de lo que sucede con los centennials”, apuntó Carrier.

¿Dónde están los centennials? “Principalmente en Instagram, donde el 90% es usuario regular, y en los grupos de WhatsApp”, respondió el analista.

Si bien es habitual que una misma persona participe de más de una red social, con un promedio de uso regular de 2,7 redes por usuario de Internet en Argentina, según los datos de Carrier, cada una de éstas tiene un perfil de usuario distinto, con claras diferencias cuando se considera el factor generacional.

“Incluyendo a WhatsApp y su funcionalidad para grupos como una red social, esta plataforma demuestra ser la más popular y con un nivel de uso por edad más parejo que para todo el resto”, afirmó el consultor.

“Claramente, quienes participan de la mayor cantidad de redes sociales son los más jóvenes, ya sean millennials (de 25 a 34 años) o centennials (menores de 25). Sin embargo, entre éstos se observan diferencias a la hora de identificar las redes que utilizan regularmente. Confirmando la tendencia que se viene registrando desde hace años que marca que los más jóvenes no se ven atraídos por Facebook, esta red es utilizada apenas por el 26% de los centennials, mientras que los millennials triplican este valor para llegar al 77%, similar a los de la Generación X (35 a 55 años)”, describió Carrier.

El uso regular de los grupos de WhatsApp (88%), Facebook (57%) e Instagram (56%) (todos propiedad de la empresa de Mark Zuckerberg) supera ampliamente a la cuarta red social, Twitter, con un 21% del total de usuarios de Internet en la Argentina.

Una herramienta política

WhatsApp, fundada en 2009 y adquirida por Facebook en 2014, afirmó a principios de año que tenía más de 1.500 millones de usuarios y que en su aplicación se intercambian 65.000 millones de mensajes a diario.

La aplicación sirve para la comunicación entre personas, pero también de colectivos políticos, sindicales, educativos, empresarios, profesionales, académicos, etc. y se constituye el lugar de encuentro más usado desde un punto de vista tecnológico.

¿Cuáles son las ventajas del uso de WhatsApp con fines políticos sobre Facebook o Twitter?

A través de la aplicación se puede atender al vecino de manera más persona y directa.

Los contenidos enviados a través de la aplicación pueden compartirse con facilidad.

Su uso es, hasta ahora, gratuito.

Su uso, como lo informó Carrier, está muy extendido y por lo tanto la gran mayoría de los usuarios conocen su funcionamiento.

Un uso ordenado y planificado de WhatsApp en una organización política puede servir de plataforma exponencial para hacer llegar el mensaje político al ciudadano.

Permite incluir contenido audiovisual (fotos, videos, archivos de voz) de forma fácil y en el instante.

La gran mayoría de las páginas webs ya contemplan la opción de compartir contenidos en WhatsApp.

El antecedente mexicano

Los casos descriptos en la Patagonia tiene un antecedente en el otro extremo de América latina. En México, la Justicia desbarató a principios de 2018 una ola de 33 intentos de saqueo en el Estado de México, que rodea a la famosa capital azteca, y muchos de ellos se fraguaron al amparo de chats de WhatsApp, grupos de Facebook y hashtags en Twitter.

Por ejemplo, una mujer, Diana lanzó la convocatoria en Saqueos Ecatepec Próximas Reuniones y Eventos organizadas, que tenía 36 miembros en Facebook.

“Pásenme sus números por inbox para agregarlos al grupo de WhatsApp y organizarnos todos!". 18 minutos después había 10 “me gusta” y un “me entristece”.

Algunos reclutas utilizan perfiles falsos y otros los reales, pero en algunos casos otros grupos y páginas de Facebook a las que pertenecen dan visos del destino final de las mercancías robadas: grupos de trueque y compraventa de teléfonos móviles, relojes y artículos electrónicos.

Los grupos de saqueo desaparecen sin dejar rastro unas horas más tarde, salvo que haya soplones o se cometan errores.

La policía mexicana detuvo a ocho administradores de grupos de WhatsApp donde se convocaron los saqueos. Eran principalmente jóvenes de ambos sexos, sin trabajo ni estudios en curso (los “nini”), sin empleo ni medio de vida definido.

El horror de la India

La polémica en la Argentina está muy lejos de la que envuelve a WhatsApp en la India, no sólo por la distancia entre los dos países sino por la envergadura y la gravedad.

Los rumores falsos acerca de secuestradores de niños se volvieron virales este año en India por medio de WhatsApp. Eso dio inicio en abril a una ola de asesinatos de decenas de personas inocentes a manos de multitudes temerosas.

Este fenómeno es parte de la tendencia de información falsa que ha invadido las redes sociales en años recientes y ha incitado a la violencia desde Brasil hasta Sri Lanka.

Los mensajes en India se han alimentado de un miedo universal: el daño a un niño. Algunos de los mensajes falsos en WhatsApp describían pandillas de secuestradores al acecho. Otros incluían videos en los que se mostraba a gente llevándose a niños en autos.

El diseño de WhatsApp hace que sea fácil divulgar información falsa. Muchos de los mensajes se comparten en grupos y, cuando se reenvían, no hay señal de su origen. Las advertencias sobre secuestros a menudo parecen venir de amigos y familiares.

WhatsApp tiene cerca de 250 millones de usuarios tan solo en India. Además, los millones de indios con escasa educación que se enfrentan al mundo en línea por primera vez suelen creer con facilidad lo que aparece en sus celulares.

WhatsApp declaró que los asesinatos le causaron horror. A raíz de estos hechos, comenzó a marcar en todo el mundo todos los mensajes reenviados. También publicó anuncios en periódicos indios para educar a la gente sobre la desinformación y se comprometió a trabajar más de cerca con la policía y los verificadores de hechos independientes. Incluso, ya comenzó limitar el reenvío de mensajes.

El ataque más reciente cometido por una multitud ocurrió el 13 de julio. Un ingeniero de software fue asesinado y tres de sus compañeros resultaron heridos después de darles chocolates a unos niños afuera de una escuela. La multitud creía que eran secuestradores de chicos…

Mano dura gubernamental

Por ahora ni Bullrich ni el Gobierno apuntan a tomar medidas como las que quieren adoptar los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, que amenazaron con la introducción de leyes que obliguen a las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp facilitarles un acceso privilegiado al sistema de encriptación, lo que se conoce como “puertas traseras”.

Investigadores y gobierno han puesto el grito en el cielo cuando se producen tragedias como las de la India al considerar que las empresas tecnológicas no participan con la celeridad exigida en las investigaciones.

Los ministros de Inmigración y Seguridad de las naciones conocidas como “Five Eyes”, una alianza de inteligencia compuesta por el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda- se reunieron en la ciudad australiana de Gold Coast para discutir nuevos desafíos tecnológicos.

El proyecto de Ley de Reforma de Telecomunicaciones y Otras Leyes (Asistencia y Acceso) “implementará medidas para abordar el impacto de las comunicaciones y dispositivos encriptados en las investigaciones de seguridad nacional y aplicación de la ley”.

Así buscan un marco legal para que las fuerzas de seguridad puedan acceder a la información de aplicaciones como WhatsApp sin la necesidad de una orden judicial previa como sucede hasta ahora.