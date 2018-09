Negociación Cumbre Macri-gobernadores: confirman un freno al cronograma de rebajas impositivas

Dujovne aseguró que estarán trabajando en una "adenda" al Pacto Fiscal que será ratificado en el Congreso, donde será presentado el proyecto este sábado

Este martes, los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; y de Hacienda, Nicolás Dujovne, ofrecieron una conferencia de prensa luego de la reunión con varios gobernadores con miras a agilizar la aprobación del Presupuesto 2019, que el Gobierno llevará al Congreso el próximo 15 de septiembre.

Si bien lo más importante del encuentro iba a ser la foto que simbolizara la unidad entre la Nación y las provincias, Dujovne dejó entrever que se realizará una revisión de las rebajas impositivas pactadas en el consenso fiscal anterior.

Esto tenderá a compensar los ajustes que el Gobierno planea para el Presupuesto, según también quedó claro en la participación de los mandatarios. En esta sintonía se mostró el saltelño Juan Manuel Urtubey, uno de los peronistas con mejor llegada a la Rosada, quien dejó claro que el acuerdo supone una cuestió de "ingresos y de egresos".

"La Nación necesitaba la colaboración de las provincias en esta tarea. Quiero resaltar el diálogo que hemos tenido que esto le da un plus al presupuesto, porque le da un marco institucional, porque no es un gobierno que busca el equilibrio fiscal, sino un país que se adapta las nuevas circunstancias. Quiero agradecer todo el trabajo que hicimos estos meses como un equipo, en consulta con miembros de otras jurisdicciones, del oficialismo y la oposición", indicó Dujovne.

Además, el titular de Hacienda señaló que el Presupuesto para el año próximo se debatirá en el Congreso, donde los legisladores podrán proponer modificaciones.

Te puede interesar Axel Kicillof pasa a Provincia para ser candidato a Gobernador

"Lo que vamos a estar trabajando en los próximos días es en una firma una adenda al pacto fiscal que será ratificado en el Congreso que se agregaría al consenso del año pasado. Eso implicaría una rebaja en el impuesto de sellos, no así de ingresos brutos. Y en bienes personales, en el concenso fiscal anterior, había un impedimento de modificar el impuesto sin acuerdo de las provincias, el consenso levanta esa restricción. Será el congreso el que deba realizar modificaciones", completó el ministro.

Por su parte, Urtubey señaló que "hay consenso en que la Argentina debe tener una ley de presupuesto" y remarcó "es un esfuerzo entre todos" para agilizar la baja del déficit el año que viene.

"Desde la oposición coincidimos en que el equilibrio fiscal es una condición necesaria pero no excluyente. El debate se va a dar en las dos cámaras del Congreso", completó el mandatario provincial.

En tanto que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, señaló que "el Presupuesto de la Nación es vital para que las provincias sepan cómo se va a invertir" y pidió que "cada provincia tenga su presupuesto como una señal".

"En la dirigencia política debe haber esta madurez para ver los aspectos presupuestarios para que podamos tener un equilibrio financiero y que los argentinos podamos vivir con los nuestro", remarcó el correntino.

Te puede interesar Presupuesto 2019: los 9 puntos clave que Macri deberá consensuar con gobernadores

En tanto que el mandatario de Neuquén, Omar Gutiérrez, calificó como "importante trabajar desde el vamos para la búsqueda de un pruespuesto justo y equitativo, que todos coincidimos en que tenga que haber un equilibrio fiscal", además de pedir "que se fortalezcan las economías regionales y las cuentas fiscales".

"Es muy importante que hayamos podido dialogar con todos los gobernadores, el presidente y los ministros antes de que se presente el Presupuesto. Nos da tiempo para trabajar para que esté ampliamente consensuada para que su trámite sea más ágil. Para ser el país que queremos tener necesitamos una ley de presupuesto. No tenerlo no beneficiaría a ningún sector", completó.

Los ausentes

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, aseguró que no apoyará un Presupuesto 2019 que plantee un recorte de fondos para la salud pública y el programa alimentario.

"Quiero saber cuál va a ser el recorte en salud, si va a estar el plan Incluir, el plan Remediar y el programa alimentario. Si esos programas no están no lo vamos a votar", dijo el mandatario pampeano.

Te puede interesar Macri viajaría a Nueva York para recibir un premio por "su dedicación incansable y desinteresada"

Verna ya advirtió al Gobienro: "No vamos a votar un Presupuesto con ajuste. La irresponsabilidad no es votar no un presupuesto, la irresponsabilidad fue del Gobierno por ir al Fondo Monetario Internacional. Yo no tomé esa decisión, la tomó el Gobierno sin preguntarnos", se quejó Verna.

Además, dijo que él no va a aceptar el traspaso de los subsidios al transporte ni a la tarifa eléctrica porque la provincia no tiene margen para afrontarlo, por lo que si lo traspasan habrá aumento de tarifas.

En un tono más ameno para el oficialismo, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que hay en las provincias decisión de "acompañar" el Presupuesto 2019, pero aclaró que hoy no se va a firmar nada.

"La decisión general es acompañar el Presupuesto porque de esta manera estamos dando previsibilidad y seriedad a la economía argentina", dijo el mandatario rionegrino.

No obstante, resaltó los puntos que provocan rispideces entre el gobierno central y las provincias al evaluar que la reducción de gastos, la eliminación del Fondo Federal Solidario y el traspaso de los subsidios al transporte y a la energía "son montos difíciles de resolver".

En la misma línea, indicó que "algunos gobernadores" están de acuerdo con "hacer esfuerzos" como aceptar la eliminación del Fondo Federal Solidario y los subsidios al transporte, pero otros no.

"Lo más probable es que hoy estemos muy cerca del acuerdo general. Pero no habrá firma. Tendremos que esperar que el Gobierno envíe el Presupuesto al Congreso para analizar en detalle cada punto", afirmó Weretilneck.