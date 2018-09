Sin filtro “Cristina Kirchner va a estar presa” y otras frases de Elisa Carrió

La líder de la Coalición Cívica dijo que “hay pruebas de sobra” en las investigaciones judiciales. Pronosticó que la crisis económica “ya va a pasar”

De la situación económica a los cuadernos, la salida de Ricardo Lorenzetti como titular de la Corte y las posibilidades del sector agropecuario luego de la disparada del dólar. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, habló de todo y no dudó en volver a apuntar sus dardos contra sus rivales políticos predilectos.



"Cristina Kirchner va a estar presa; hay pruebas de sobra", pronosticó la diputada, luego de considerar -una vez- como un "milagro" el avance judicial de la causa de los cuadernos. "Que estén sentados los dueños de la Argentina en los Tribunales de Comodoro Py significa un cambio de modelo político en la Argentina", consideró en diálogo con el canal de cable Todo Noticias.



Consultada sobre la situación económica, Carrió pidió "dejar que se conduzcan las autoridades". Y pronosticó nuevamente que "el dólar ya va a bajar" aunque -admitió- "lo que viene es dificilísimo".



"Hoy resucitan las economías regionales, el sector turístico y el sector comercial de las fronteras", dijo. "Hay que parar de aumentar tarifas y pasar esto; el dólar va a equilibrarse, va a haber una gran exportación", explicó.





Carrió también dejó otras frases. A continuación, una lista de los temas más destacados:



- "Es cierto que hubo un golpe cambiario muy fuerte de sectores vinculados a los cuadernos" - "Hubo errores del Gobierno, pero no de magnitud".



- "Tiene que arrepentirse más Angelo Calcaterra, porque si no está complicado. No era sólo para pagos electorales".



- "Cuando detuvieron a Julio De Vido no lo podía creer, era el hombre que ordenaba mi detención".



- "Lázaro Báez es un hombre primitivo, con una lealtad extrema a un hombre... me parece que tampoco le da mucho: tiene ese lealtad básica al jefe de una mafia y no tiene dónde ir".



- "Los contratistas involucrados en los cuadernos tienen que seguir con la obra pública mientras son investigados. Y hay que abrir las licitaciones a las pymes constructoras".



- "Lorenzetti es un hombre oscuro. Creo que el Gobierno no tuvo nada que ver en su salida de la presidencia de la Corte. Y Macri tampoco".



- "Moyano tiene miedo de ir preso por OCA, esa empresa está fundida y es de él, además está con el tema de Independiente".



- "Yo paré un golpe a Cristina Kirchner luego de la crisis del campo".



- "Macri tuvo una firmeza que no tienen otros funcionarios, en los momentos difíciles hay que reafirmar a los funcionarios".



- "Hay que ir a una economía agropecuaria pero con pymes exportadoras. Para bajar impuestos primero hay que bajar el déficit, pero las provincias se niegan a bajar impuestos como Ingresos Brutos".