Destino El chofer de De la Sota le había pedido el día para ir a un bautismo familiar

Habitualmente lo acompañaba en sus viajes por la provincia, pero el día de la muerte del exgobernador el chofer estaba con su familia

José Manuel de la Sota manejaba la camioneta Volvo que terminó chocando contra un camión cerealero, y que le causó la muerte. Fue el sábado aproximadamente a las 20, cuando el exgobernador viajaba desde Río Cuarto hacia Córdoba capital.



Aunque a De la Sota le gustaba manejar, y se había comprado una camioneta de última generación (de las más seguras del mercado), era habitual que no condujera el vehículo. Lo hacía un chofer, que llevaba años con el exmandatario.



Sin embargo, y según revelaron fuentes cercanas a la familia de De la Sota, el sábado el chofer había pedido el día para participar del bautismo de un nieto.



El hombre, sin embargo, recibió una llamada de los familiares con la noticia del choque y fue una de las personas en llegar al lugar de los hechos.



Por otra parte, la Justicia de Alta Gracia investiga cómo fue que se sucedieron los hechos que terminaron con la muerte de De la Sota en la autovía de la ruta 36.



Al volante de su vehículo Volvo, De la Sota impactó contra la parte trasera del acoplado de un camión Mercedes Benz.



En las últimas horas, el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, dispuso la imputación al conductor del camión por el supuesto delito de homicidio culposo (imprudencia) a tenor del artículo 306 in fine del Código Penal.



El nombre del conductor es Carlos Delera. Se encuentra fuera de peligro, fue atendido por lesiones menores en el Hospital de Alta Gracia y no estará detenido. Sería oriundo de Buenos Aires