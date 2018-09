Cuadernos de la coima K Angelo Calcaterra: "Por presión de Baratta, terminamos poniendo plata en campañas electorales"

El exdueño de IECSA afirmó además en su declaración que durante los mandatos de Cristina Kirchner no fue una "época beneficiosa" para su constructora

El juez Claudio Bonadio dictara la prisión preventiva de Cristina Kirchner y uno de los primeros "arrepentidos" en declarar en la causa de los cuadernos fue Angelo Calcaterra, exdueño de la consultora IECSA y primo del presidente Mauricio Macri.

Calcaterra confesó en carácter de "imputado colaborador" y, a pesar de ser procesado por múltiples delitos, el acuerdo que firmó con el fiscal Carlos Stornelli permitió que no fuera inmediatamente a prisión. Aunque lo embargaron por $4.000 millones.

"Fui accionista desde el año 2007 y hasta marzo de 2017, es una compañía constructora de mucha trayectoria especializada obras de ingeniería civil de grandes dimensiones. Participa en el mercado de la obra pública desde hace décadas", aseguró el empresario en su declaración.

Y siguió: "La época que aquí se investiga (2008/2015) no fue especialmente beneficiosa para la compañía en términos de encomienda de trabajos. Se presentó –en forma independiente o integrando UTE– en unas 200 licitaciones de obra pública, de las cuales ganó no más de treinta y de esas treinta, incluso, algunas no llegaron a ejecutarse porque esos contratos no entraron en vigencia".

"En una ocasión, el Lic. Roberto Baratta me llamó por teléfono y me insinuó que tenía que empezar a aportar dinero para las campañas electorales. Después comenzó a presionarme para eso y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de campaña electoral, porque la presión de Baratta era mucha", señaló Calcaterra en la causa, según consigna Infobae.

Y subrayó el destino de los fondos: "Las entregas de dinero que se me identificaron durante los años 2013 y 2015, corresponde justamente a lo que estoy mencionando. Esos fueron años electorales. Dichas entregas de dinero efectivamente ocurrieron en los lugares que se mencionan en la imputación y quien las entregó fue Javier Sanchez Caballero, a mi pedido, ya que éramos los que manejábamos eso".

"No recuerdo con exactitud los montos, pero rondaban aproximadamente los cien mil o doscientos mil dólares, a veces en entregas parcializadas por no contar con esa cantidad en el momento. Puede haber ocurrido aunque no lo recuerdo con precisión dado el tiempo transcurrido que algunas de las entregas hayan sido en pesos. Desconozco cuál era el circuito interno que recorría ese dinero una vez que era entregado", completó Calcaterra.