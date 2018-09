Elecciones 2019 Leandro Santoro afirma que Macri tiene chances de lograr la reelección

El legislador porteño kirchnerista defendió la figura de Máximo Kirchner y dijo que no ve a Cristina con ganas de ser candidata

Cuando era Jefe de la Juventud Radical, Leandro Santoro, el legislador porteño kirchnerista, tenía un trato directo con el ex presidente Raúl Alfonsín. Hoy se ha convertido en defensor de las políticas “k” y, sobre todo, de su nueva amistad con Máximo Kirchner.



A días de que deban comparecer ante la Justicia por los cuadernos de la corrupción, el actual legislador porteño por Unión Ciudadana intentó defender al fundador de la Cámpora: "Yo sé que mucha gente lo debe ver a Máximo Kirchner y dice que es un pelotudo. Pero es un fenómeno; tiene la capacidad de pensar en abstracto y de pensar en concreto".



Respecto al futuro de Cristina Kichner, la compará con el ex cantante de los Redonditos de Ricota. "Cristina tiene esta especie de síndrome de Indio Solari, esta cosa de estar muy encerrada. Si yo le pudiera decir algo es que salga más, que se aísle menos", dijo en una entrevista en el programa radial Sobremesa".



"No la veo a Cristina con ganas de ser candidata pero creo que se la va a tener que bancar y va a tener que ser igual. La gente la pide", dijo.



En cuanto a la intención del actual Presidente de ser reelecto, coonsidera que "Macri tiene chances de reelegir todavía, que a la gente le puede ir mal económicamente, le puede ir mal socialmente y que sin embargo puede volver a optar por esto".



Para él, Cambiemos tiene "una lectura muy de country, muy de microclima concheto: no son conscientes de las consecuencias sociales que genera las decisiones que ellos decidieron tomar. Hasta el círculo rojo los putea a estos muchachos".