Producción nacional El INCAA quiere dejar atrás los escándalos: en tiempos de ajuste, se plantea exportar más cine argentino

Ralph Haiek, presidente del INCAA, destacó la producción del cine argentino. Pero advirtió que el Estado no puede ser la única fuente de financiamiento

Larga vida al cine argentino. Pareciera ser la premisa que por estos tiempos prima en el INCAA, a cargo de Ralph Haiek. Con una producción cinematográfica nacional que en este 2018 fue 9,3% superior a la de 2017, más de 800 expedientes de ficción y documentales ya preclasificados y una nueva edición del festival Ventana Sur para colocar parte de este trabajo en el exterior, en el organismo nacional se advierte entusiasmo.

Después de un año en que el Instituto estuvo en medio de escándalos por denuncias de corrupción, renuncias intempestivas, revisiones presupuestarias y repudio a decisiones tomadas en este tiempo, tal como ocurrió en la última edición del Festival de Cine de Mar del Plata cuando diversos representantes de la industria abuchearon al secretario de Cultura, Pablo Avellutto, en el INCAA aplauden el buen momento del cine argentino.

“En octubre ya se habían estrenado 165 películas, 9,3% más que en 2017. En cuanto a rosajes, van 121 largometrajes en proceso al 30 de septiembre. De ese total, 83 son de ficción y 38 documentales”, detalló a iProfesional el propio Ralph Haiek en el edificio que el Instituto posee sobre la calle Lima, en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de los niveles de producción, en el INCAA destacan el acompañamiento que el cine argentino está teniendo de parte del público. A septiembre 6,3 millones de espectadores pagaron por ver cine nacional, hecho que equivale un 15,6% de participación de mercado, en una cartelera que, al igual que en todo el mundo, es eminentemente extranjero.

“Tuvo que ver mucho la acción que hicimos con la Nación cuando en agosto hicimos el mes del Cine Argentino donde las entradas de domingos a jueves costaron 50% menos. Y en esa oportunidad, por primera vez, los tres primeros títulos de las 10 películas más vistas fueron argentinos: El Angel, El amor menos pensado, y Mi obra maestra. Y estuvo también Re Loca entre las más vistas. Esto nunca había pasado. En América las películas argentinas son también las que mejor share tienen”, destacó el ahora funcionario.

El mundo como platea

En tiempos de ajuste, de revisión de cada uno de los presupuestos que se diseñan y se ejecutan, la salida es la exportación. El hecho de haber ganado dos Oscar a mejor película, como La Historia Oficial y El secreto de sus ojos, y de también haber hecho obtenido galardones en los rubros de mejor banda de sonido, como los dos de Gustavo Santaolalla, Lalo Schifrin por su trayectoria, y Eugenio Zanetti por haber hecho lo propio en los 90 con el diseño de producción, son otros factores que también ponen en evidencia la calidad de lo que produce la Argentina y los argentinos, aún cuando lo hacen en otras partes del mundo.

¿Hay chances de que haya más exportación del cine argentino, de la producción audiovisual en general?

Haiek cree que sí. Especialmente porque la demanda audiovisual crece en el mundo. “El cambio de paradigma de consumo de entretenimiento tiende al audiovisual versus el texto. Una oportunidad es la de Ventana Sur porque tiene ventajas desde el talento. De alguna manera, lo que se perdió en exportaciones tiene mucho que ver con el tipo de cambio atrasado. Por eso es necesario que, por un lado, se busque el financimiento y, por el otro, conectarse con esa demanda global”, consideró.

El director del INCAA destacó, además, que “la Argentina figura como top 5 en el mundo del cine, y esto es parte de sostener políticas públicas. En este cambio de paradigma donde el cine sigue constante pero aparecen otras plataformas, el desafío es poder conectarse para, con un tipo de cambio favorable hoy, conseguir socios y no que todo el financiamiento caiga en el Estado”.

Esos socios a los que alude son coproductores, distribuidores internacionales de contenido. Y será parte de lo que se buscará en la próxima edición de Venta Sur, un festival que cumplirá 10 años en diciembre próximo en el país, y que es considerado el espacio para que los productores se pongan en contacto con esos potenciales socios y puedan obtener nuevas fuentes de financiamiento.

“Nunca una gestión alentó tanto el desarrollo como esta. Ahora, los concursos sólo fueron para guión. Pero cuando vos querés conectar el talento es necesaria la herramienta de la idea desarrollada a nivel de propuesta, de financiamiento. Por eso el INCAA usa un concepto más de incubadora para ayudar en el desarrollo de guión, de elaboración de presupuesto, y sobre todo de internacionalización”, subrayó.

Ventana Sur es la opción, en la visión de Haiek, para mostrar la producción local y posicionarla aún más fuertemente en el mundo. “Es un showcase de contenidos latinoamericanos a donde asiste el resto del mundo, principalmente europeos, a comprar, distribuir, producir o financiar”, indicó.

La propuesta involucra una videoteca donde hay unas 400 películas, en proceso o por estrenar, para que el potencial comprador pueda verlas. En paralelo, se exhibirán unas 170 películas en las salas Cinemark de Puerto Madero para ver el cine de la región. La exhibición está organizada por géneros y, así como llegan productores y distribuidores de todo el mundo, también lo hacen los responsables de los contenidos de las grandes plataformas digitales, como Netflix, Disney, Amazon.

El directivo insistió en la importancia de Ventana Sur. Y volvió a poner el foco en la necesidad de ampliar el financiamiento. “Si la única fuente de financiamiento es pública habrá una larga agonía. Más allá de los conflictos de hoy lo que está claro es que los que van a sobrevivir serán los que se ubiquen y tengan la relación con la audiencia. Netflix sabe lo que consumiste, lo mismo los otros. Lo importante son las puntas”, subrayó.

Cine.Ar, el OTT nacional

El INCAA también tiene a su cargo la gestión de Cine.Ar, la plataforma digital gratuita de cine argentino. Es el único caso del mundo en su tipo.

Para Haiek fue “un gran legado” porque permitió que todo el contenido producido que no encuentra su público o que no tiene espacio en las salas pueda canalizarse por allí.

“Cine.Ar viene a cubrir como plataforma, a mostrar gratuita y democráticamente algo en lo que el Estado pone plata para producir pero que no suben Cablevisión o DirecTV. Es la mayor plataforma de contenidos que existe en el mundo. Estamos muy orgullosos.Tebemos mucho contenido y es una manera de descomprimir para que cualquier argentino lo pueda ver, además de tener alcance internacional”, amplió.

Los estrenos se mantienen durante ocho semanas en Cine.Ar y un precio popular, el mismo que aplica al cine Gaumont y que cuenta también como subsidio de sala.

Destacó Haiek que el OTT del cine argentino está siendo tomado por los operadores, como Telecom/Cablevisión, Telefónica, y también se avanza en un acuerdo con Colsecor. Serían nuevas modalidades de ingreso para la plataforma que, también, podría sumar publicidad en la medida en que amplíe su audiencia.

Cine.Ar cuenta con 1.129.612 suscriptores a agosto de 2018, mes en el que se acumularon 314.352 visitas a razón de 133.371 visualizaciones en ese mismo mes, de acuerdo a datos de Arsat y Business Bureau (BB).

Otra alternativa que se baraja es el intercambio de know how con entidades similares al INCAA del mundo que generen otra fuente alternativa de ingresos. Algo que se está comenzando a evaluar.

De ahí la expectativa de que la producción cinematográfica continuará creciendo. “Entre ficción y documentales estamos tenemos 800 expedientes que están preclasificados por los comités correspondientes y que aún no estrenaron. La producción no va a decaer pero la oportunidad es buscar fondos por otro lado”, concluyó el director del INCAA.