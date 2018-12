Cumbre del G20 Christine Lagarde a Mauricio Macri: "Muchos creían que sería un fiasco, pero fue el mejor G20 que haya visto"

La directora del FMI no se ahorró elogios para el mandatario argentino por la organización de la Cumbre del G20 llevada adelante este fin de semana

La titular del FMI, Christine Lagarde, felicitó al presidente Mauricio Macri por su "muy efectivo liderazgo en el encuentro del G20", realizado entre viernes y sábado en Buenos Aires.



"Todos tenían temores, creían que sería un fiasco por distintos motivos y terminó siendo uno de los mejores G20 que he visto", dijo la directora gerente del FMI.



Lagarde hizo esa declaración antes de ser recibida por Macri en la Casa Rosada, en un encuentro en el que ratificaron la excelente sintonía entre ambos.



"Felicitaciones presidente Macri por su muy efectivo liderazgo en el encuentro del G20", elogió la jefa del Fondo.



Lagarde también envió un mensaje a los líderes del G20: "Trabajen juntos y decididamente para asegurar el crecimiento inclusivo", recomendó.



Macri recibió en su despacho de la Casa de Gobierno a Lagarde, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña.





"Felicito a las autoridades por su resolución al implementar su plan de reforma económica, que allanará el camino para que un crecimiento más inclusivo y sostenible beneficie a todos los argentinos", sostuvo Lagarde.



La titular del Fondo garantizó que ese organismo "continuará apoyando a las autoridades en su esfuerzo", en una señal que es bienvenida por los mercados.



Macri y Lagarde dialogaron sobre los resultados de la reunión del G20 y hablaron sobre el resultado de la revisión de las cuentas públicas concluida días atrás por la misión técnica del FMI.



Por ello, Lagarde concurrió a ese encuentro junto al encargado del programa argentino, el italiano Roberto Cardarelli, y el primer subdirector gerente del organismo, David Lipton.



Una vez que el Directorio Ejecutivo del FMI dé su aprobación formal, el organismo desembolsará otros US$ 7.600 millones de dólares en el marco del acuerdo stand by destinado a auxiliar a la Argentina.



En octubre último, el FMI amplió el apoyo financiero a la Argentina hasta alcanzar los US$ 56.300 millones, lo cual permitirá cumplir los pagos de deuda hasta el 2020.



A cambio, la Argentina debió prometer un fortísimo ajuste fiscal, que incluye equilibrio primario -sin contemplar el pago de deuda- en el 2019 y un superávit equivalente al 1% del PIB en 2020.