La imagen del Gobierno se mantiene en el piso, pero la carta para revertirla puede ser la seguridad

Desde agosto pasado las mediciones sobre la gestión del oficialismo se han estabilizado en lo que parece ser el núcleo duro. Las preocupaciones de la gente

El nivel de satisfacción con el Gobierno se mantiene en niveles bajos desde julio pasado, cuando empezó a notarse con mayor énfasis la crisis económica.



Más allá que los números no son los ideales, el dato “positivo” para el oficialismo es que encontró una estabilización en los últimos meses y dejó de caer.



La satisfacción sobre “cómo marchan las cosas en el país” se encuentra en un piso del 21%, según la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública confeccionada por la Universidad de San Andrés de diciembre, en base a un relevamiento nacional de mil casos.



Para los analistas, este es un claro mensaje de que Cambiemos está reflejando que habría encontrado su núcleo duro de apoyo incondicional en este nivel.

“El Gobierno ya se encuentra en su núcleo duro de apoyo, que es de 2 de cada 10 personas consultadas, que hablan bien del Gobierno en todos los ámbitos. Y la aprobación general a la gestión es del 35%”, dice Diego Reynoso a iProfesional, analista del CONICET y Universidad de San Andrés.

Además, según el informe, los resultados del bimestre noviembre-diciembre siguen mostrando unos bajos niveles de satisfacción con el desempeño del ejecutivo (23%).



“No obstante, desde el mes de agosto, registramos un stop en la caída producida durante 10 meses consecutivos. Esto implica una estabilización en la opinión pública”, resalta.



Los últimos mensajes y medidas tomadas por el Gobierno en torno al endurecimiento de la seguridad, efecto que comenzó con la organización del G20 y se profundizó con las marchas de los días posteriores, el polémico "protocolo" de aviso en las detenciones de la policía y los festejos de los hinchas de River Plate del domingo por la noche, tienen una clara consonancia en que es la principal preocupación de la gente.



Léase, es un tema al que se está demostrando que el oficialismo está ahondando su accionar para mejorar su gestión y los resultados en las encuestas.



De hecho, según la encuesta de la Universidad de San Andrés, la seguridad sigue siendo el principal problemas que los argentinos destacan (71%). Incluso, un 61%% lo hizo como primera mención.



Mucho más lejos siguen la inflación, que le preocupa al 40% de los entrevistados, junto con el desempleo (34%) y los bajos salarios (29%).



También se percibe que el caso de los cuadernos pierde cierta fuerza en la sociedad, ya que este mes la corrupción cede en la agenda de preocupaciones, y se ubica en el cuarto lugar (33%).



En cuanto a las áreas del Gobierno mejor calificadas por la gente, se destacan la gestión Exterior, impulsada por la organización del G20, que pasó del 30% que tenía en agosto al actual 40% de satisfacción, apenas por debajo del área obras públicas e infraestructura.



“Esta mejora en la valoración fue por el impacto del G20, la apuesta del país por los vínculos internacionales y las fotos del Presidente con los líderes mundiales, algo que contribuyó positivamente en esta área”, dice Reynoso a iProfesional.

En relación a las perspectivas electorales del año próximo, un 28% manifestó que votará por Cambiemos, mientras que un 33% dice que lo hará por algún candidato de la oposición.



En tanto, el 31% aun no sabe a quién elegirá y un 8% prefirió no contestar.



“La tendencia desde hace unos meses se mantiene en la lógica de tres tercios en el electorado. Si bien es clara la caída en el apoyo electoral que sufrió cambiemos entre junio y julio, producto de la situación de crisis económica y política, los indicadores de aprobación, expectativas futuras e imagen, parecen estar frenando la tendencia en caída que los últimos meses sufrió el gobierno. La oposición aún no logra el favor firme del electorado. Un electorado que sigue con dudas”, resume el estudio de la Universidad de San Andrés.

En el desglose, Cambiemos parece tener su voto duro al interior de los sectores altos (47%) y en los mayores de 65 años (50%), así como en Ciudad de Buenos Aires (41%).

En cambio, en el Gran Buenos Aires el 42% dice que votará a la oposición, así como el 38% de los hombres. En tanto, en los sectores bajos, un 23% dice que votará a Cambiemos, mientras que un 32% ya parece haberse decidido por la oposición.

En general, en el resto de los segmentos, la lógica de los tres tercios se mantiene: un tercio indeciso aún, un tercio por el gobierno y un tercio por la oposición.

Por el lado de la elección puntual de los candidatos, Mauricio Macri y Cristina Fernández “son los que presentan mayor inclinación por parte de los entrevistados”. Es decir, son los que tienen una mayor seguridad de voto. De hecho, un 18% dijo que seguro lo hará por el Presidente, y un 16% que seguro lo hará por la ex Presidenta.-