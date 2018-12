Beatriz Sarlo: "Mauricio Macri me parece un ignorante"

Beatriz Sarlo criticó al Presidente y a su entorno gubernamental. Además apuntó a la UCR. "Se hizo el harakiri cuando le dio el poder territorial al PRO"

Beatriz Sarlo analizó la actualidad de la política argentina y criticó con dureza a Mauricio Macri. "Me parece un ignorante", aseguró la ensayista, que también apuntó contra el entorno gubernamental.

En una entrevista en Radio Con Vos, Sarlo se refirió al rol de los intelectuales en el campo político y comparó la discusión pública en tiempos kirchneristas y en tiempos macristas.

"Macri no venera a la cultura. Podría reemplazarlo por otras características, pero no veo muchas más virtudes por cuáles reemplazarlas" (Beatriz Sarlo)

"Si bien fui muy criticada por algunos kirchneristas, durante todo el kirchnerismo tuve un diálogo abierto con los funcionarios. Con el macrismo sigo tratando con los que conozco, pero son funcionarios, saquemos la palabra intelectuales", dijo.

De todas maneras, aseguró que no mantiene "una relación bélica" con el macrismo. Lo ejemplificó con su vínculo con Pablo Avelluto, secretario de Cultura de la Nación.

"Para mantener un diálogo abierto uno tiene que sortear los peligros de una discusión enconada. Si yo me siento con Avelluto, a quien conozco desde que puso la primera radio trucha del país hace como 40 años, y empiezo diciendo 'Macri me parece un ignorante' -que es lo que me parece: un ignorante- seguro que el diálogo no sigue", comentó.

Y continuó: "Conozco muy poco del macrismo porque no es mi mundo, ¿cómo voy a conocer a los CEO de las empresas? Pero me siento con los que conozco, como Avelluto, que es un hombre de libros y amante de la música".

"Cambiemos viene a ocupar el lugar vacante que dejó el radicalismo, sin la veta de centro izquierda"

Te puede interesar Afirman que Franco Macri no podrá declarar ante la Justicia por su delicada salud mental

En el diálogo radial, Sarlo siguió marcando sus diferencias con el gobierno de Cambiemos y volvió a cargar contra el máximo mandatario.

"Macri no venera a la cultura. Podría reemplazarlo por otras características, pero no veo muchas más virtudes por cuáles reemplazarlas: no habla bien, no trabaja 24 horas por día. Quizás sepa dar buenas órdenes verticalmente. La verdad, no me resulta un político interesante", opinó la autora de "Escenas de la vida posmoderna", "La batalla de las ideas", "Tiempo presente" y "Tiempo pasado", entre otros títulos.

En su análisis político, Sarlo apuntó contra el diagnóstico inicial del gobierno, en 2015. "Macri decía que todo; la inflación, la productividad y el desempleo; se arreglaba en tres meses. Y eso o es un acto de hipocresía o es un acto de cinismo; si fuera ingenuidad, sería para llorar todo el día", afirmó, y recordó que, si bien no había confianza en las estadísticas públicas del kirchnerismo, en aquel momento "los economistas tenían los números".

Ya en el cierre de su intervención, apuntó contra la Unión Cívica Radical (UCR): "Cambiemos viene a ocupar el lugar vacante que dejó el radicalismo, sin la veta de centro izquierda. La UCR se hizo el harakiri cuando le dio el poder territorial al PRO".