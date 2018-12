Tato Young, sobre el político que acosó a Romina Manguel: "Se comportó raro, se sentía culpable"

Consultado sobre el episodio, Tato Young evitó entrar en detalles y no quiso dar el nombre del acosado por respeto a la decisión de Manguel

El periodista Gerardo "Tato" Young explicó que su compañera de Animales Sueltos, Romina Manguel, decidió contar que sufrió una situación de acoso sexual por parte de un político, que estuvo invitado en su programa, para "mostrar lo difícil que es hablar" sobre este tipo de delitos.



Manguel manifestó que a pesar de ser una mujer adulta recién se animó a contar lo que había vivido tras la denuncia de la actriz Thelma Fardín a Juan Darthés por violación.



En aquella oportunidad, la periodista relató que le pidió a Young que la acompañara hasta un taxi una vez terminado el programa, y destacó que no la dejó sola "ni un segundo".



Consultado sobre el episodio en la mesa de Mirtha Legrand, Tato evitó entrar en detalles y no quiso dar el nombre del acosado por respeto a la decisión de Manguel.





"Ella no quiso decirlo y está buenísimo. Lo cuenta para mostrar que incluso un mujer grande y de carácter como ella no se animaba, para mostrar la dificultad que existe en la Argentina para reconocerse como víctima", explicó.



Si bien aclaró que el acoso había ocurrido antes y no durante el programa, Young recordó que el invitado "se comportó raro". "Yo sentí que era una persona que se sentía culpable", agregó.



Para finalizar, volvió a remarcar que en nuestra sociedad muchas personas ponen en duda los relatos de las víctimas y que Manguel "reveló esta experiencia para contar lo difícil que es hablar".