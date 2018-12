“Cristina se va a volver a equivocar en la campaña”, afirma analista de la Universidad de Belgrano

El director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) dialogó con iProfesional sobre el panorama político que se espera para 2019

Cristina Kirchner o Mauricio Macri. Ese es el escenario que Orlando D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB), ve en el escenario político hoy. Aunque, con las encuestas en la mano y la mirada en la interna de los partidos, afirma que recién en abril se podrá hacer pronósticos relevantes.

A un año de la fecha electoral y con los problemas de la economía como preocupación cotidiana, los argentinos, “todavía no se engancharon mentalmente con las elecciones” que se realizarán el año que viene, sostiene.



En un encuentro con iProfesional, el experto que realiza encuestas sobre los políticos y el humor social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reflexionó sobre las estrategias que puede implementar el Gobierno para ir por la reelección en el 2019, como también el rol que tendrá Cristina Kirchner en este escenario.



-¿Qué tendencias está observando en la población de cara a las elecciones?

Éste fue un año muy difícil económicamente, y ahora la gente está concentrada en cómo termina el 2018. En general, los que están más ansiosos por lo que va a pasar son los analistas, medios de comunicación y políticos que el resto de la sociedad.



Lo único con cierto grado de confianza que podemos afirmar es que los pisos de algunos candidatos parecen ser los definitivos, de no mediar sorpresas de acá al año que viene. Esto significa que para el oficialismo el 30% de los votos es un piso, y Cristina Fernández de Kirchner también tiene una base semejante.

A partir de ahí se abren un montón de preguntas, que la gente, creo, ni siquiera se plantean en este momento. Por lo tanto, ahora no me tomo muy en serio las encuestas, porque hay un 25% de indecisos, que es una cifra normal a un año de las elecciones.

-¿Qué escenario electoral considera que puede imponerse entre todas las alternativas posibles?

Creo que el peronismo va a ir dividido, pero es una intuición. La muerte de De la Sota, que pasó de manera tan tangencial, en realidad desarticuló un poco la estrategia que el peronismo federal tenía prevista para él como candidato a presidente, firmando un compromiso que no se presentaría a una reelección.



En ese caso, se iba a unir el Peronismo de ese lado y Cristina no iba a querer saber nada al respecto, porque no tuvo buena relación con el peronismo cordobés durante todos los años que estuvo en el poder.

De hecho, esa mala relación es la que le cuesta la elección presidencial a Scioli, porque Macri gana por 700.000 votos de diferencia, que curiosamente son los votos que sacó de más en Córdoba. Un distrito que marcó el mayor rechazo al kirchnerismo, al salir en cuarta posición.

-¿Cristina se presenta?

Creo que ha venido haciendo varias cosas para presentarse. Es una persona con un narcisismo enorme, como todos los políticos, con un afán de protagonismo absoluto, que habrá vivido muy mal estos años de actriz secundaria, y que sabe que tiene una chance, aunque es compleja. Por lo tanto, no la veo soltando esa oportunidad. Además es la opositora que más mide. Igualmente, tampoco estamos 100% seguros que se vaya a presentar.



-¿Cuál será su relación con el peronismo?

Cristina debe decidir qué debe hacer, si los va a enfrentar o no. Ella está en condiciones de ganar en una interna, pero las encuestas muestran una mayor dificultad para que pueda avanzar sobre el electorado que no la votó antes y que no es su núcleo duro.



Por otro lado, el peronismo tiene que saber que dividido tiene una chance de perder en caso de una mejora de la situación económica del país, salvo que haya un colapso mayor al que tenemos. También tendrán que definir su estrategia.

-¿Qué candidatos miden mejor?

Del peronismo federal, ninguno. Queda poner todo el aparato detrás de un Urtubey, por ejemplo. El que más intención de voto tiene, pero no forma parte, es Massa, que anda por el 15%. Los demás no tienen ese porcentaje, sino que, con suerte, reúnen la mitad como mucho.



De hecho, la gente no sabe quién es Pichetto, que va a ser candidato. Quizás en Capital Federal apenas el 30% lo conoce. Lo mismo ocurre con Urtubey. Pero todos sí saben quién es Cristina, para bien y para mal, ese es el problema que tiene ella.

-Respecto de Cristina, ¿la ve capaz de cambiar su estrategia para captar más votantes?

Creo que Cristina se va a volver a equivocar en la campaña, como lo hizo la vez pasada, que arrancó como una candidata herbívora hasta que se peleó con su asesor. Creo que no está arrepentida de nada, sino que considera que no fue suficientemente audaz para hacer más cosas de las hechas. Algo que en campaña puede meter miedo, porque resurge el “vamos por todo”.



También hay que ver a quién lleva de vicepresidente en caso de presentarse, que se especula que pueda ser Felipe Solá. Pero no creo que pese esto, porque a ella le gusta controlar todo.



Por lo pronto, logró es que mucha gente no la vaya a votar nunca, en ningún contexto. Ella tiene mucho más rechazo que Macri, descontando que los votos de la izquierda van a ir por otro lado.

-¿Cómo piensa que pueden ir las listas de Cambiemos para las elecciones?

Salvo que haya una hecatombe, creo que van a repetir los tres lugares: Vidal en provincia de Buenos Aires, Macri como Presidente y Rodríguez Larreta en la Ciudad.

La duda está en quién estará en la dupla mixta con Macri, porque todas las fórmulas serán de esa manera por una cuestión del “espíritu” de estos tiempos. Hay que ver si vuelve a ir o no con Michetti.

-¿Por qué no Vidal como candidata a Presidenta?

Vidal no mide mal en provincia de Buenos Aires, y creo que el oficialismo prefiere perder con Macri que con ella, porque es un soldado para otra guerra.

-¿Piensa que Rodríguez Larreta puede ser reelegido en la Ciudad?

Va a aportar la gigantesca obra pública que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, nunca se hizo algo similar. También urbanizó la Villa 31. Además, hay que considerar algo relevante: el PRO ganó en casi todos los barrios de la Capital Federal en las últimas elecciones, es una fuerza muy importante.

Igual, cabe aclarar que los votantes no son racionales. Escucho muchas veces que la gente dice que nunca se hizo tanto en la Ciudad, que objetivamente está mejor y se está llenando de infraestructura que queda para las próximas generaciones, pero puede pasar que la gente esté enojada con Macri por la situación económica y no lo vote.

El porteño, como los habitantes de todas las ciudades, son muy quejosos y ahora no le gusta que sea un caos transitar por la ciudad, pero después podrán ir con el auto “alegremente” por las obras realizadas.



-¿Qué cosas valora la gente a la hora de votar?

Hoy por hoy, no se sabe. La economía es crucial en una elección presidencial. Si le tocas el bolsillo a la gente, lo va a considerar al momento de votar. Si siente que está peor, lo va a priorizar.

-¿En qué fecha se puede tener un panorama más claro de la tendencia de los votos?

Me voy a empezar a tomar muy en serio abril, donde vamos a tener un panorama más claro de la economía. Supuestamente en esa fecha lo peor de la recesión ya deberá haber finalizado, y la gente empezará a pensar en las elecciones porque ya están a pocos meses de la votación y con la cabeza en lo que resta del año, sin las vacaciones en el medio.



-¿Ahí tendría mejores chances Macri?

Seguramente las chances de Macri están totalmente asociadas a una recuperación económica, que la gente lo sienta en el bolsillo, y el primer indicador de eso es la inflación. Si antes de las elecciones se ve que las cosas cuestan casi el mismo precio que el mes anterior, va a haber un cambio de humor importante. También entran las paritarias en escena.

-Por varias medidas y declaraciones oficiales, da la sensación que el Gobierno está empezando a poner en primer plano el tema de la Seguridad, que es otra de las preocupaciones de la gente. ¿Considera que esto tiene un correlato electoral para disimular la situación económica?

Creo que el primer tema va a ser la economía, y además el Gobierno ha detectado un segmento muy importante de gente preocupada por la inseguridad. En estos últimos años no