"Riesgo Cristina", Macri, dólar y tasas, según tres brokers

Figuras de la City admiten que el Gobierno tiene un "gran problema con la confianza de los inversores" y muestran cautela por la incertidumbre política

La crisis económica, la incertidumbre sobre las próximas elecciones presidenciales y las delicadas finanzas de la Argentina aportan a un panorama complejo para el año entrante.

El asesor financiero Christian Buteler, Diego Falcone, de la firma Cohen SA y Ramiro Marra, de Bull Market, compartieron sus miradas sobre lo que viene, en un evento realizado por Perfil. A continuación, sus comentarios más destacados sobre la política y las finanzas de 2019.

Uno de los temas más relevantes de esta semana fue la disparada del riesgo país por encima de los 800 puntos, que marcó récords para la era Macri.

"Significa que no hay confianza", remarcó Buteler, quien explicó: "El Gobierno tiene un gran problema con la confianza de los inversores. Hoy puede mostrar mejoras en el manejo de la política monetaria o fiscal, pero el riesgo país no reacciona. Cada vez que puede, un inversor vende un bono argentino".

Por su parte, Ramiro Marra agregó: "Que no hay confianza lo ves cuando mirás la tasa de interés y la ves en 60%. Eso es que no hay confianza. Entonces la gente no invierte, coloca la plata financieramente y no genera más economía. Estamos en un momento de crisis institucional porque hay un gobierno que no trajo soluciones y hay posibilidades de que vuelva un gobierno que trajo problemas".

En tanto, Falcone explicó que "el contexto global que cambió mucho. El Standard and Poors ha corregido 15% en noventa días. Hay una aversión al riesgo que le pega aun pateándola en el piso, porque empezó a caer antes que el resto. El plan está funcionando porque logra el objetivo. La tasa al 60 evita que empresas pidan crédito para capital de trabajo e invertir, y eso genera menos importaciones y un objetivo es generar durante meses superávit comercial, que es lo que vimos esta semana. Y con ese superávit comercial y un buen número fiscal, asegurarles a los inversores que les va a pagar la deuda no solo en 2019 con el Fondo, sino en 2020 y 2021".

Acerca del "efecto Cristina" sobre las finanzas nacionales, Buteler se mostró preocupado: "Tengo miedo hacia mediados del año que viene de qué es lo que va a pasar con los plazos fijos en pesos, que haya un traslado a dólares. Más allá de cómo den las encuestas. Riesgo Cristina hay, obviamente, pero también está el riesgo de seguir como estamos hasta ahora. El mercado no ve una figura como fue Macri en 2015 que pueda prometer un mejor futuro hacia adelante. Las dos fuerzas principales son el pasado y el presente, y no son bien vistas por el mercado".

"El mercado no somos nosotros nada más. Hoy son todos los que caminan por la 9 de Julio y Florida, el hombre de pie es mercado. Afuera no nos están viendo. Nos desplazaron. Ese mercado no va a permitir que Cristina pueda volver. Porque automáticamente, cuando una encuesta le empiece a dar chances, se va a desplazar al dólar. Ahí va a haber una crisis económica y social. Tenemos un problema con Cristina con chances. Si no hay un candidato, el mercado lo va a buscar y va a aparecer", acotó Marra.

Al ser consultados si una corrida ocasionada por las chances de Cristina no afectaría a Mauricio Macri, Marra opinó que "el costo lo pagan Macri y Cristina".

"Tenemos un ejemplo concreto: Brasil. Lula con chances, Lula sin chances. No quiero hacer futurología judicial. ¿Qué hizo el mercado? No tuvo chances. Lo desplaza enseguida", explicó.

Buteler, en tanto, marcó diferencias. "No estoy tan seguro de que no tenga chances. Estoy desconcertado sobre quién va a ser el próximo presidente, pero sé que hasta ahora no hay ninguno que pueda llegar a prometer un mejor futuro. Eso se ve en el riesgo país. No hay perspectiva positiva. En 2015 el riesgo país era menor porque la expectativa de Macri era positiva. No se dieron los resultados, sí, pero en ese momento el riesgo país era bajo por la perspectiva de Macri, no por lo que había hecho Cristina".

Por su parte, Falcone admitió haberse esperanzado con Macri, aunque reconoció que "todos sabíamos que había que hacer un ajuste".

"Un ajuste no es bueno, es desempleo, caída de la actividad, es inflación, traslado de tarifas. Macri, con una agenda menos ambiciosa, hubiera cumplido, pero no hubiera enamorado al electorado. El electorado iba a sufrir. Hoy la economía está haciendo el ajuste. Cuando uno mire los cuatro años de Macri, va a decir: 'Terminó de resolver tarifas, bajar el déficit, controlar la emisión de pesos, salir del cepo y resolver holdouts' y va a ser ese el resultado. Pero nunca es marketinero políticamente. El mercado va a ver los números el año que viene, cuando vea varios meses de dólares sobrando. Van a sobrar dólares el año que viene. Por ahí esos plazos fijos que se trasladen el año que viene van a encontrar su oferta y no se genera esa disparada", evaluó en declaraciones a Perfil.

Dólar 2019

"No descartaría que podamos tener otra corrida cambiaria. Esperemos que no. Pero la Argentina con elecciones dolariza sus portafolios. Hay muchos pesos, por más que las Leliq retiran pesos. Tené en cuenta que las Leliq no son de los bancos, son de la gente que tiene la plata depositada en los bancos. Tenemos que tener en cuenta que hay una brecha del 30% entre el piso y el techo de la banda de no intervención. O sea que podría subir 25% en una semana y el BCRA solo manejaría tasa. No es poco, pero no es suficiente", expresó Buteler.

Para Marra, "este Banco Central está muy duro con la tasa".

"En una economía racional no habría lugar para que el dólar se disparara y fuera al techo, pero estamos en la Argentina, y hay cuestiones políticas, sociales y culturales", agregó.

En tanto, Falcone se mostró optimista "A esta altura considero inútil proyectar el dólar. Dejemos de proyectar, pero tenés que hacerlo para tomar decisiones. De acá a marzo viene una época favorable por los dólares de la cosecha".

"Tenés dos millones de toneladas de trigo exportadas en diciembre, récord en treinta años. Tendrías un stock de dólares para transitar un verano tranquilo. Después de marzo, con las encuestas, proyectamos nuevamente. De acá a marzo deberías apostar a la tasa", aconsejó.

"Acá hay que tener en cuenta la inflación. Hay que hablar de tipo de cambio real. La inflación está muy alta. La gente cree que el dólar está subiendo, pero no subió. Hay que romper el mito de que el que compra dólares gana en la Argentina. No es así", completó Marra.